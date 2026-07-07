Hafiz Draji affirme : « Nous ne laisserons pas l'Égypte barrer la route de Messi dans la Coupe du monde. »

Le commentateur algérien Hafiz Daraji estime que la sélection égyptienne a quitté la Coupe du monde 2026 la tête haute, malgré son élimination dramatique face à l’Argentine. Il a rappelé que les différences ne se mesurent pas aux noms, mais à ce qui se passe sur le terrain.

Les Pharaons ont quitté la Coupe du monde 2026 la tête haute, après une défaite haletante (3-2) face à l’Argentine, tenante du titre, lors d’un huitième de finale marqué par plusieurs décisions arbitrales controversées, ce mardi au stade d’Atalanta.

Les Pharaons ont d’abord mené au score grâce à Yasser Ibrahim (15^e) et Mostafa Zico (67^e), avant que Cristian Romero (79^e) puis Lionel Messi (84^e) n’égalisent pour l’Albiceleste.

À la 90e+2, Enzo Fernández a inscrit le but décisif pour les « Tango », qualifiant l’Argentine pour les quarts de finale, où elle affrontera le vainqueur du match Suisse-Colombie, programmé ce mardi soir.

Sur sa page Facebook officielle, il a écrit : « Vive l’Égypte… Quelles que soient vos capacités et vos rêves, il n’était pas facile de laisser l’Égypte éliminer le champion du monde et priver Lionel Messi de poursuivre son parcours dans la Coupe du monde. »

Le commentateur de beIN Sports a ajouté : « Mais la vérité incontestable, c’est que les Pharaons ont été à la hauteur sur le terrain et ont livré un match héroïque qui restera gravé dans la mémoire du football égyptien. »

Il a conclu : « L’Égypte quitte la compétition mais sort la tête haute, après avoir forcé le monde à la respecter et démontré que l’écart entre les géants ne se mesure pas aux noms, mais à ce qui se passe sur le terrain. »

Il a conclu : « Hommage à l’Égypte et à ses joueurs… Ils ont conquis le cœur de millions de personnes, même s’ils ont perdu leur place en phase finale. »



