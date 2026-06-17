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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Hafiz Draji affirme : « Messi jouit en Argentine d’un soutien que Ronaldo n’a pas au Portugal. »

Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
Coupe du monde
Argentine vs Algérie
Argentine
Algérie
C. Ronaldo
L. Messi
Portugal
Congo-Kinshasa
É.-U.
Argentine
Algérie

Lionel a brillé, tandis que Cristiano s’est fait discret.

Le commentateur algérien Hafiz Draji a établi un parallèle entre les deux grandes stars, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, et leurs sélections nationales respectives.

Lors de la rencontre Portugal-République démocratique du Congo, diffusée sur beIN Sports, il a constaté que les coéquipiers de Cristiano Ronaldo peinaient à l’alimenter en ballons.

Il a ajouté : « Ce que Messi trouve en Argentine, Ronaldo ne le trouve pas au Portugal. »

Il a ajouté : « Le Portugal a disposé d’une génération exceptionnelle au cours des 15 dernières années, mais il ne possède pas la tradition des grandes équipes nationales. L’Argentine a remporté la Coupe du monde à trois reprises et est toujours en lice pour le titre. »

Il a ajouté : « Messi joue dans une équipe qui est toujours en course ; il profite de la culture et des traditions des grands effectifs et figure parmi les favoris de chaque compétition. »

Il a conclu : « En Argentine, Messi bénéficie du soutien des médias, des supporters et d’un groupe solide, des atouts dont ne dispose pas Ronaldo en sélection portugaise. »

Rappelons que le Portugal a été contraint au match nul 1-1 par la République démocratique du Congo, un résultat décevant pour les supporters européens.

De son côté, Messi a mené l’Argentine à la victoire contre l’Algérie grâce à un triplé qu’il a lui-même inscrit.

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