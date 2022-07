Haaland vs Nunez : L'aube d'une nouvelle ère pour Manchester City et Liverpool

Les deux recrues phares des Cityzens et des Reds vont s'affronter ce samedi. Ils incarnent le présent et l'avenir de leur club respectif.

La dernière fois que Darwin Nunez et Erling Haaland se sont croisés, ils n'étaient que des enfants. Comment auraient-ils pu savoir que la prochaine fois qu'ils le feraient, les yeux du monde entier se poseraient sur eux ? C'est en mai 2019, dans le cadre modeste du Stadion Miejski Widzewa de Lodz, que les deux nouvelles stars à gros budget de la Premier League se sont rencontrées pour la dernière fois. Un match de poule de la Coupe du monde U20, disputé devant une foule de moins de 5 000 personnes.

C'est Darwin Nunez, le nouvel avant-centre de Liverpool, dont le transfert s'élève à 78 millions d'euros, qui a fini le sourire aux lèvres, après avoir marqué le premier but, un but d'anthologie, lors de la victoire 3-1. Il a marqué le premier but de la victoire (3-1), un but qui n'est pas sans rappeler Fernando Torres, avec sa course, son toucher de balle et sa volée plongeante.

Erling Haaland, qui a rejoint cet été Manchester City en provenance du Borussia Dortmund dans le cadre d'un transfert de 65 millions d'euros, a été déçu de voir son but de la tête refusé après un léger hors-jeu, mais il s'est défoulé plus tard dans le tournoi en marquant neuf fois lors d'une remarquable victoire 12-0 sur le Honduras à Lublin. Cette victoire, comme vous pouvez l'imaginer, lui a permis de remporter le Soulier d'or, malgré l'élimination précoce de la Norvège. L'Uruguay de Nunez, quant à lui, a été battu en huitième de finale par une équipe d'Équateur qui a finalement terminé troisième.

Samedi, les chemins des deux attaquants se croiseront à nouveau, cette fois à Leicester, où le King Power Stadium accueille le FA Community Shield, le traditionnel lever de rideau du football anglais. Certains l'appellent un simple match amical de pré-saison, mais pas lorsque Liverpool et City sont impliqués. Alors que de plus grands affrontements et de plus grands défis attendent les deux "grands" de la Premier League, vous pouvez être sûr que Jurgen Klopp et Pep Guardiola espèrent tous deux porter un ou deux coups psychologiques ce week-end.

Pour Nunez et Haaland aussi, c'est l'occasion de poser des jalons. Tous deux arrivent en Angleterre avec une grande réputation et des prix élevés à justifier. Un ou deux buts ce week-end serait la meilleure façon de commencer à travailler dans leur nouveau club, même si les choses sérieuses ne commencent pas avant une semaine. Tous deux ont déjà trouvé le chemin des filets en pré-saison : Haaland n'a mis que 12 minutes pour marquer ses débuts à City par un but contre le Bayern Munich à Green Bay, et Nunez a brisé ses chaînes de manière spectaculaire en marquant quatre fois lors de la victoire 5-0 de Liverpool sur le RB Leipzig en Allemagne.

C'est exactement ce qu'auraient voulu leurs dirigeants, qui préparent la prochaine phase de l'évolution de leurs équipes. Pour Klopp et Guardiola, la signature d'un spécialiste du numéro 9 représente quelque chose de nouveau, de différent. Liverpool et City ont tous deux obtenu des succès significatifs ces dernières années en évitant le besoin d'un avant-centre "traditionnel", mais ils ont tous deux changé d'orientation cet été, dépensant beaucoup pour trouver la prochaine solution, et laissant partir des joueurs auparavant essentiels - Sadio Mane et Raheem Sterling en particulier - dans le processus.

La rapidité avec laquelle Nunez et Haaland s'installeront, et la rapidité avec laquelle leurs coéquipiers seront capables de s'adapter à leur nouvel attaquant, seront déterminantes dans la course au titre de cette saison. Liverpool et Manchester City ont le style de jeu le plus clairement défini du championnat, voire d'Europe, et il sera intéressant de voir où et comment ces deux-là s'intègrent.

Les problèmes de démarrage sont inévitables, quelle que soit la qualité de ceux qui arrivent. "Ils ont le même problème que nous", a déclaré Klopp cette semaine, lorsqu'on l'a interrogé sur les similitudes, et même les différences, entre les deux recrues. "Ils ne sont pas habitués aux courses naturelles d'Erling, tout comme nous ne sommes pas encore habitués aux courses naturelles de Darwin".

Guardiola, lui aussi, s'attend à une période d'adaptation, même si son récent commentaire selon lequel "nous allons mettre autant de ballons que possible dans la boîte" suggère que ses instructions à son équipe ne seront pas trop complexes. À City, il a créé un monde dans lequel des joueurs de grande envergure tels que Sterling ou Phil Foden ont été chargés de mener la ligne d'attaque. Jack Grealish l'a fait à certains moments la saison dernière, et Kevin De Bruyne, Bernardo Silva et même Ilkay Gundogan ont tous été alignés en "faux neuf".

Pendant ce temps, des avant-centres plus "familiers", tels que Gabriel Jesus et même le grand Sergio Aguero, le meilleur buteur de l'histoire de City, ont dû se contenter d'un rôle d'équipier ou, dans le cas de Jesus, se réinventer comme ailier. Le système de Liverpool, en revanche, a longtemps été construit autour de Roberto Firmino, peut-être le joueur moderne le plus associé au rôle de "faux neuf". Le désir du Brésilien de presser, et le fait que son instinct naturel est de se diriger vers le ballon, ont été essentiels pour permettre à Mane et Mohamed Salah de prospérer en tant qu'attaquants intérieurs, ce qui a permis aux latéraux Trent Alexander-Arnold et Andy Robertson de devenir le pivot créatif de l'équipe.

Nunez, comme Klopp l'admet volontiers, est un attaquant différent, qui a marqué 34 buts pour Benfica la saison dernière, et qui offre plus de présence dans la surface de réparation que Firmino ou Diogo Jota. Il s'est bien débrouillé au Portugal en jouant parfois sur le côté gauche, mais comme Luis Diaz s'est approprié ce rôle depuis son arrivée en janvier en provenance de Porto, on peut s'attendre à voir Nunez évoluer en position centrale la plupart du temps.

Cela, ainsi que la préférence du nouvel homme pour faire des courses en profondeur plutôt que de venir jouer dans les pieds, ouvre de nouvelles voies offensives pour Liverpool, bien que cela présente également de nouvelles énigmes à résoudre. "Quand Darwin propose une course, nous lui donnons tout le temps le ballon, ce qui n'est pas utile", a expliqué Klopp après la défaite de mercredi contre Salzbourg. "Parce que souvent, un gars qui étire l'adversaire est là pour créer des espaces entre les lignes, et ce genre de choses."

Si cela semble un tantinet négatif, cela ne devrait pas. Klopp est aussi excité par Nunez qu'il l'était par Mane ou Salah, et les joueurs de Liverpool ont été les témoins directs de la dangerosité du joueur de 23 ans lors du quart de finale de la Ligue des champions de la saison dernière. "Nous savions alors que c'était un joueur spécial", déclare Alexander-Arnold, qui a déclaré que l'équipe était "excitée" lorsqu'il est devenu clair que Nunez était dans le viseur du club.

Il faudra peut-être du temps avant de le voir à son meilleur niveau, et il en va de même pour Haaland, même si tout le monde s'accorde à dire que le Norvégien a un plafond plus élevé et est plus sûr de lui. Au vu de ses exploits en tant que buteur à Dortmund, Salzbourg et en Norvège au cours des trois dernières saisons, il est difficile d'en douter. Ce week-end, nous aurons donc un premier aperçu de l'avenir. De Lodz à Leicester, Nunez et Haaland ont parcouru un long chemin en trois ans. Des buteurs, spécialistes du numéro 9, au sommet de la Premier League ? Ça ne marchera jamais, ou peut-être que si...