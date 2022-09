Haaland sous les feux des projecteurs, Kane ne s’en soucie pas

Harry Kane, le buteur de Tottenham, n’est pas du tout jaloux d’Erling Haaland, devenu le nouveau goleador de la sélection anglaise.

L'attaquant de Tottenham Harry Kane a accueilli avec beaucoup de fair-play la nouvelle concurrence du Soulier d'or de la part d'Erling Haaland, de Manchester City.

Kane est généralement un joueur lent à l'allumage en raison de ses résultats inégaux au mois d'août, mais cette saison, il a démarré en force, marquant six buts lors de ses sept premiers matches de championnat.

Cependant, cette performance a été quelque peu éclipsée par son rival Haaland, qui établit de nouveaux standards en essayant de battre les records de buts d'Alan Shearer et de Mohamed Salah sur une seule campagne.

Kane : « Je ne m’occupe pas des autres »

Le capitaine anglais n’en prend pas ombrage. Il a déclaré à propos de la nouvelle recrue de City : "Surtout en Premier League, lorsque vous vous confrontez aux meilleurs attaquants, cela pousse tous les joueurs autour de vous à être meilleurs. Tout le monde parle de Haaland parce qu'il a fait un début de saison incroyable, à juste titre. Vous me connaissez bien, je ne me concentre pas sur les autres, je me concentre sur moi et sur ce que je peux faire".

Concernant le rendement collectif de sa formation londonienne, Kane a indiqué : « Nous avons eu un bon début de saison avec les Spurs, nous n'avons probablement pas joué notre meilleur football, mais c'est un bon signe d'être là où nous sommes, sachant que nous pouvons nous améliorer. Et c'est probablement l'un des meilleurs débuts que j'ai eu en Premier League. »