La star norvégienne Erling Haaland a troqué les terrains de football pour les patinoires de hockey sur glace, où il a assisté, aux côtés de ses coéquipiers de l’équipe nationale, à un match passionnant de la finale de la Coupe Stanley depuis les tribunes.

La délégation norvégienne a assisté, hier jeudi, au cinquième acte de la série opposant les Hurricanes de la Caroline aux Golden Knights de Vegas dans le cadre des playoffs de la Ligue nationale de hockey.

L’attaquant de Manchester City, dont le monde attend avec impatience les débuts en Coupe du monde contre l’Irak le 16 juin prochain, s’est montré en pleine forme au « Lenovo Center » de Raleigh. Il a chaleureusement interagi avec les supporters dès que la délégation norvégienne est apparue sur l’écran géant du stade, agitant l’écharpe du club au-dessus de sa tête dans une ambiance festive.

Arrivé dans un simple t-shirt gris, il a rapidement revêtu le maillot rouge et blanc des Hurricanes, arborant le numéro 9 qu’il porte également avec son club et sa sélection.

Les Hurricanes, qui chasse un premier titre depuis vingt ans, ont remporté la cinquième manche 4-2 et mènent désormais 3-2 dans la série au meilleur des sept matchs.

Cette victoire intervient alors que la Norvège vit un véritable renouveau, la sélection disputant sa première phase finale de Coupe du monde depuis 1998 et sa première grande compétition depuis l’Euro 2000.

La sélection a fait parler d’elle avant même le coup d’envoi de ses matchs : une séance photo épique signée par le célèbre photographe britannique David Yarrow, où les joueurs posent dans des tenues vikings traditionnelles, ainsi qu’un clin d’œil émouvant à leurs premiers clubs, avec une photo de groupe arborant les maillots de leurs débuts.

La sélection norvégienne a installé son camp de base à Greensboro, en Caroline du Nord, à seulement 130 km de la patinoire des Hurricanes. Ce déplacement intervient moins de deux semaines après l’exploit historique de la sélection norvégienne de hockey sur glace, victorieuse du Canada en prolongation pour décrocher le bronze aux Championnats du monde.

Rappelons que le parcours des Scandinaves dans la Coupe du monde débutera par une rencontre avec les « Lions du Tigris » à Boston, avant un déplacement dans le New Jersey pour défier le Sénégal le 23 juin, et une conclusion de la phase de groupes face à la France, toujours à Boston, le 26 juin.