Haaland s'autocritique après son triplé contre Liverpool : « J'étais très irrégulier »

L'attaquant norvégien d'Manchester City, Erling Haaland, s'est félicité de la victoire 4-0 de son équipe face à Liverpool, ce samedi, en quarts de finale de la FA Cup.

« Marquer un triplé ? C'est incroyable », a déclaré Haaland à la chaîne TNT Sports. « En première mi-temps, nous avons un peu souffert, mais nous avons continué à mettre la pression après 30 minutes. C'est incroyable, nous allons faire un nouveau voyage à Wembley et c'est important. La période entre la 30e et la 60e minute a été l'une de nos meilleures performances de la saison. »

Il a ajouté : « Cela fait longtemps que je n’avais pas fait ça (marquer un triplé) avec City, il était donc temps de le refaire ! C’est quelque chose de spécial, je suis donc très heureux. »

À propos de sa saison, Haaland a commenté : « Ça a été très irrégulier, ce qui n’est pas suffisant. Nous avons maintenant une longue semaine devant nous car nous ne sommes pas en Ligue des champions, ce qui n’est pas suffisant, mais nous devons affronter Chelsea lors d’un autre match. »

Il a ajouté : « Je vais demander à Antoine Semenyo de continuer à envoyer ces centres. C’est un nouveau joueur et ça prend un peu de temps pour s’adapter, mais son centre était superbe, et celui de Nico O’Reilly était incroyable. »

Au sujet de la victoire en FA Cup, la star norvégienne a déclaré : « J’ai disputé une finale de FA Cup et maintenant, nous allons à Wembley. Ce club doit remporter des titres au plus haut niveau. »



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