Haaland répond avec ironie aux accusations visant Manchester City et clarifie sa position sur un départ

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Le Norvégien Erling Haaland, attaquant de Manchester City, a brisé le silence au sujet des accusations portées contre son club pour avoir enfreint les règles financières de la Premier League, lors d'un entretien approfondi au cours duquel il a abordé l'affaire ainsi que son avenir avec l'équipe.

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Selon le journal britannique « The Sun », les propos de Haaland sont intervenus après la victoire de la sélection norvégienne contre le pays de Galles sur le score de 3-1 en Ligue des nations, un match au cours duquel l'attaquant a inscrit un but, avant de recevoir une question au sujet des accusations qui visent Manchester City.

Malgré sa joie après la victoire contre le pays de Galles dirigé par l'entraîneur Craig Bellamy, Haaland s'est retrouvé face à des interrogations concernant le verdict rendu dans l'affaire Manchester City, liée à plus de 100 infractions présumées aux règlements de la Premier League anglaise.

En réponse à la question, Haaland a déclaré : « En 2009, j'ai joué avec l'équipe de Bryne des moins de 9 ans, en 2010 avec une équipe des moins de 10 ans, et en 2011 avec une équipe des moins de 11 ans. En 2012, j'ai joué avec une équipe des moins de 12 ans, puis une équipe des moins de 13 ans. Faut-il continuer à énumérer la liste ? Nous n'avons pas besoin de la citer en entier. »

Mais l'attaquant norvégien a poursuivi l'énumération de toutes les équipes pour lesquelles il a joué durant la période liée aux accusations portées contre Manchester City.

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Il a ajouté : « En 2014, j'ai joué avec une équipe des moins de 14 ans, et en 2015 avec une équipe des moins de 15 ans et la sélection nationale. Ensuite, j'ai joué avec une équipe des moins de 16 ans, je crois. Et en 2016, je suis passé à l'équipe première, à l'équipe réserve et à l'équipe jeunes de Bryne. »

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Il a poursuivi : « Et en 2017, je suis parti à Molde, puis j'ai continué à y jouer en 2018, aussi bien avec l'équipe première qu'avec Molde 2, et j'ai également évolué un certain temps avec l'équipe jeunes. »

Il a continué : « C'est pourquoi j'ai du mal à répondre à cette question, car elle concerne une bataille juridique. C'est une affaire entre la Premier League anglaise et Manchester City, et une commission compétente sera chargée de l'examiner. Suis-je censé répondre à cela ? Je ne suis pas vraiment sûr. »

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Sur le ton de la plaisanterie, Haaland a souligné que certains de ses coéquipiers en sélection norvégienne, qui ont déjà joué à Manchester City durant la période concernée par les accusations, seraient peut-être plus à même d'apporter une réponse au sujet de l'affaire.

Il a renchéri : « Je pense qu'un bon nombre de joueurs norvégiens étaient présents au club durant cette période. Il y avait Abdisalam Ibrahim, Martin Samuelsen et Omar Elabdellaoui, et Kjetil Haug était aussi là. Je pense qu'il y avait d'autres joueurs, mais je ne me souviens pas de leurs noms. »

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Il a enchaîné : « C'est une question à laquelle il est difficile de répondre, car je ne connais pas grand-chose de cette affaire. Je suppose que les réponses finiront par apparaître, mais je ne sais pas quand. Je n'ai pas beaucoup lu à ce sujet. »

L'attaquant norvégien a insisté sur le fait que toute sa concentration est tournée vers la volonté de livrer la meilleure prestation possible sous le maillot de Manchester City, loin des développements juridiques concernant le club.

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Il a expliqué : « En toute franchise, ma concentration est tournée vers la volonté de livrer ma meilleure prestation avec Manchester City. C'est le club avec lequel j'ai signé un contrat de 5 ans en 2022, puis j'ai prolongé mon contrat pour 9 ans et demi fin 2024, et je pense que cela dit tout sur ce sujet. Je suis un joueur de Manchester City, et je suis très heureux d'y être. »

Interrogé sur le point de savoir si cette affaire influençait sa réflexion concernant son avenir avec le club, Haaland a confirmé qu'il s'en tenait à ses choix précédents, soulignant que son contrat de longue durée reflétait sa confiance en sa décision.

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Haaland a complété : « Je comprends que vous vouliez obtenir un titre d'article ici, mais comme je l'ai dit, j'ai signé un contrat de longue durée en 2024. Je pense avoir pris une très bonne décision en rejoignant Manchester City en 2022, et nous pouvons tous en convenir. »

Il a continué : « Je ne le dirai pas moi-même, mais regardez les titres que j'ai remportés, et mon évolution sur le terrain comme en dehors. Je me tiens ici après avoir remporté un match international sur le score de 3-1, et nous sommes par ailleurs en tête de notre groupe en Europe. »

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Il a conclu : « Les choses ne vont pas très bien pour Manchester City en championnat, mais nous allons essayer de changer cela face à Fulham, et nous ne pouvons pas nous concentrer sur cette affaire maintenant, car je dois me concentrer sur le match contre le Danemark. »