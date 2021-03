Haaland répond aux rumeurs Manchester City et Barcelone

L'attaquant norvégien continue de voir un énorme transfert être évoqué pour cet été, mais il fait la sourde oreille sur les spéculations.

Erling Haaland accorde peu d'attention aux discussions sur son possible transfert, suggérant qu'il est une cible estivale pour Manchester City et le FC Barcelone, l'attaquant norvégien désireux de souligner qu'il a un contrat à long terme en place au Borussia Dortmund. Le joueur de 20 ans est devenu l'un des joueurs les plus en vogue du football européen, avec des équipes de premier plan de tout le continent qui se sont effondrées dans le but de se frayer un chemin afin de faire venir le joyau norvégien.

On dit que des énormes offres sont en venir voir même déjà en cours, les clubs les plus ambitieux étant désireux d'acheter un potentiel de classe mondiale, mais Erling Haaland dit qu'il continuera à faire la sourde oreille aux rumeurs et à rester concentré sur le présent. Interrogé sur les potins lors d'une conférence de presse après avoir rejoint l'équipe de Norvège, Erling Haaland a déclaré: "J'ai encore trois ans de contrat [à Dortmund]. Je ne suis pas inquiet à ce sujet".

Une ascension fulgurante a été remarquée pour l'attaquant qui évoluait sous les couleurs de Molde dans son pays d'origine encore en 2018. Le temps passé en Autriche au Red Bull Salzburg s'est avéré être un tremplin utile, les exploits de la Ligue des champions permettant à sa réputation de s'envoler. Le Borussia Dortmund a remporté la course pour une signature très recherchée en janvier 2020, alors que Manchester United avait été repoussé, et Haaland a marqué 49 buts pour le BVB en autant d'apparitions.

Haaland ne se compare pas à Messi et CR7

L'article continue ci-dessous

Beaucoup donnent déjà à Erling Haaland le titre de vainqueur Ballon d’Or dans l’avenir, avec une position aux côtés de l’élite mondiale. Il est présenté comme l'un des successeurs naturels de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo lorsqu'il s'agit de maintenir des normes remarquables au plus haut niveau, l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe étant également considéré comme l'autre phénomène placé dans cette catégorie.

Erling Haaland est cependant impatient d'éviter de telles comparaisons pour le moment, car il est pleinement conscient du travail qu'il doit faire pour se rapprocher de deux des plus grands noms de tous les temps qui cumulent 11 victoires au Ballon d'Or à eux deux : "Ce sont les médias qui écrivent à ce sujet, je ne me concentre pas sur ces choses. Je veux m'améliorer chaque jour. Ronaldo et Messi ... Je n'ai pas besoin d'en parler, ils sont les meilleurs de tous les temps. Ils sont encore très loin".

En attendant, Erling Haaland empile les buts sous les couleurs du Borussia Dortmund et affole les statistiques. Malheureusement pour le Norvégien, il ne sera pas en mesure d'être sacré meilleur buteur de Bundesliga cette saison car Robert Lewandowski est au sommet de son art et est bien parti pour réaliser la plus haute saison de l'histoire de la Bundesliga en terme de buts marqués.