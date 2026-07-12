Haaland prend la défense de Bellingham : « Ces critiques ne sont pas dignes du meilleur joueur du monde »

Erling Haaland, l’attaquant norvégien, n’a pas été surpris par la performance éclatante de Jude Bellingham, qui a guidé l’Angleterre vers la victoire 2-1 contre la Norvège après prolongation, en quarts de finale de la Coupe du monde. Il a rappelé que le milieu de terrain anglais figure parmi les meilleurs joueurs du monde et ne mérite pas les critiques dont il fait l’objet.

Haaland a rendu hommage à son ancien coéquipier du Borussia Dortmund, auteur d’un doublé qui porte à six son total dans cette Coupe du monde nord-américaine, malgré la polémique qui avait précédé le tournoi au sujet de sa place dans le onze de départ anglais.

« Je ne suis pas surpris qu’il ait marqué deux buts aujourd’hui et qu’il ait livré une telle performance », a déclaré Haaland dans des propos rapportés par la chaîne « ESPN ».

Il a ajouté : « La seule chose qui me surprend, c’est qu’on a parfois l’impression qu’il est critiqué plus qu’il ne le mérite, soit parce qu’il ne marque pas assez de buts, soit pour toute autre raison. »

Il a conclu : « Je pense qu’il ne mérite absolument pas cela, car c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. C’est un milieu de terrain, et pourtant il marque des buts et est capable de dribbler n’importe quel joueur sur le terrain. »

Il conclut : « Je ne peux que louer Gud. C’est un joueur extraordinaire. L’Angleterre a de la chance, et le Real Madrid aussi, car tout le monde rêve d’avoir un joueur comme lui dans son équipe. »

Haaland abordait la rencontre avec sept réalisations en six sorties, mais il n’a pas réussi à percer la défense anglaise samedi dernier.

En revanche, la sélection norvégienne s’est vu refuser un but qui aurait pu lui donner l’avantage (2-1) en deuxième période, l’arbitre ayant sifflé une faute de Haaland pour une poussée sur Elliot Anderson juste avant l’exécution d’un corner.

Haaland a conclu en affirmant : « Ce sont généralement les meilleures équipes, et l’Angleterre est bien sûr la meilleure en termes de qualité individuelle, qui profitent de ce genre de décisions. Quand je joue avec Manchester City, ces décisions tournent souvent en ma faveur. »