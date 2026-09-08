Haaland poursuit sa folie européenne : un nouveau record historique en Ligue des champions

La star norvégienne Erling Haaland a entamé en force son parcours dans la nouvelle saison de la Ligue des champions, fidèle à son habitude, après avoir mené son équipe de Manchester City à une précieuse victoire sur le terrain de son hôte, le FC Porto, sur le score de deux buts à zéro, lors de la rencontre qui a opposé les deux formations mardi soir au stade du Dragão, pour le compte de la première journée de la phase de ligue de la compétition continentale.

L'attaquant de City a ouvert le score très tôt en début de seconde période, précisément à la 47e minute, lorsqu'il s'est élevé sur un centre parfaitement dosé délivré par la nouvelle recrue Enzo Fernández, pour le dévier d'une tête puissante qui a heurté le poteau avant de finir au fond des filets.

À la première minute du temps additionnel de la rencontre, Haaland est revenu porter le coup de grâce aux locaux en reprenant une passe magique de l'Algérien Rayan Aït-Nouri dans la surface, décochant une frappe à ras de terre que le gardien n'a pas réussi à repousser.

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Selon le réseau Squawka, spécialisé dans les statistiques du football, le buteur norvégien a porté son total à 59 buts dans l'histoire de ses participations en Ligue des champions, dépassant la star allemande Thomas Müller (57 buts), pour se hisser à la septième place au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition. Fait remarquable : il a atteint ce chiffre phénoménal en seulement 59 matches disputés dans la compétition.

Haaland a renforcé son efficacité offensive avec un ratio effrayant d'un but par match, devançant de très loin la liste des sept grands ayant franchi la barre des 58 buts dans l'histoire de la Ligue des champions. Son poursuivant le plus proche, Lionel Messi, a eu besoin de 76 matches pour atteindre ce chiffre, tandis que Robert Lewandowski a eu besoin de 83 matches et Kylian Mbappé de 89 matches. Cette même liste affiche des chiffres plus tardifs pour les autres légendes, puisque Cristiano Ronaldo a eu besoin de 96 matches et Karim Benzema de 108 rencontres, alors que Raúl González y est parvenu après 111 matches.