Haaland : "L'argent n'est pas la raison pour laquelle j'ai choisi Dortmund"

L'attaquant norvégien, fortement courtisé par Manchester United, a répondu aux critiques concernant son choix.

Erling Haaland connaît des débuts plus que tonitruants du côté du . L'attaquant norvégien empile les buts depuis son arrivée cet hiver en . L'ancien attaquant de a déjà inscrit huit buts en cinq matches toutes compétitions confondues. Si le choix de rejoindre le Borussia s'avère payant pour Erling Haaland, il aurait tout aussi bien pu aller à qui l'a fortement courtisé durant l'hiver.

Lors de son arrivée au Borussia Dortmund, Erling Haaland avait déjà expliqué en partie son choix de rejoindre le club de la Ruhr : "J’ai aimé la façon dont ils m’ont parlé à ce moment-là et c’est ce qui m’a poussé à signer au club. C’est à ce moment-là que j’ai senti que Dortmund et moi ferions un bon couple". Mais depuis, beaucoup reprochent à l'attaquant d'avoir surtout fait un choix financier en rejoignant le Borussia Dortmund. Des attaques que l'attaquant norvégien n'accepte pas. Dans une interview accordée à Viasport, Erling Haaland a mis les choses au clair.

"Trouver le meilleur club pour moi"

L'article continue ci-dessous

"Non, l'argent n'est pas la raison pour laquelle j'ai choisi Dortmund. Les gens qui écrivent ça devrait s’expliquer. Ils devraient venir me l’expliquer. C’est drôle pour moi d’avoir cette étiquette. Toutes les personnes proches de moi savent que je ne suis pas ce genre de personne. C’est vraiment marrant. Ole Gunnar Solskjaer a été très important pour l’aider à en être là où j’en suis aujourd’hui. Mais j’en ai déduit que Dortmund était la meilleure option pour moi. C’est ce que j’ai ressenti avant même d’arriver à Dortmund", a expliqué l'ancien attaquant de Salzbourg.

Plus d'équipes

"Quand la saison était terminée, j’ai commencé à parler avec mon père. Il ne m’a jamais parlé de Dortmund. Après, je lui ai demandé : “et pourquoi pas ce club ? Ça pourrait être bien”. Il m’a dit : “on verra”. Puis c’est devenu une option et j’ai eu un bon feeling. C’était très simple pour moi à gérer. J’ai continué à jouer au football et je n’étais pas très impliqué dans la gestion de mon avenir jusqu’à la fin de la première moitié de la saison. Le but était simplement de trouver le meilleur club pour moi", a ajouté le Norvégien.

Erling Haaland a défendu son agent, le controversé Mino Raiola, lui aussi accusé d'avoir négocié une commission excessive dans le transfert du Norvégien : "Il est le meilleur au monde dans ce qu'il fait. C'est aussi simple que cela. Il est le meilleur agent. Il y a beaucoup de négativité autour de lui et c'est probablement parce que les gens ne l'aiment pas car il fait un excellent travail pour ceux pour lesquels il travaille. Il a été très utile et c'est un bon gars à avoir autour de soi".