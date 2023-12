Haaland, Kane, Bellingham… Le top 10 des meilleurs joueurs de l’année, selon l’IFFHS

C’est la fin de l’année civile 2023. L’IFFHS vient de rendre publique son top 10 des meilleurs joueurs de l’année, qui s’achève.

Dans quatre jours, l’année 2023 sera derrière nous. Mais avant cela, la Fédération Internationale d’Histoire et de Statistiques du Football (IFFHS) a dévoilé, ce mercredi, les dix meilleurs joueurs de l’année 2023.

Haaland et Mbappé au sommet

Vainqueur de son huitième Ballon d’Or grâce notamment à sa Coupe du monde 2022 remportée avec l’Argentine contre la France, Lionel Messi n’a pas connu une année 2023 reluisante, selon la Fédération Internationale d’Histoire et de Statistiques du Football (IFFHS). Dans son classement dévoilé, ce mercredi 27 décembre 2023, l’attaquant de l’Inter Miami se voit dépasser par les deux jeunes prodiges en voie de d’ascension.

Il s’agit en effet de l’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, qui s’adjuge la première place devant celui du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Ce dernier est devant le capitaine de l’Albiceleste, Lionel Messi, qui se contente de la troisième place.

Bellingham dans le top 10

Au pied du podium, on retrouve le milieu espagnol de Manchester City, Rodri. Celui-ci occupe la quatrième place devant le milieu anglais et actuel homme en forme du Real Madrid, Jude Bellingham, qui s’offre la cinquième place de ce top 10 de l’IFFHS. Bien qu’il soit éloigné des terrains depuis quelques mois, le milieu de terrain belge des Skyblues, Kevin De Bruyne, s’adjuge la sixième position devant le nouvel attaquant du Bayern Munich, Harry Kane, qui a récemment trouvé un logement et quitté l’hôtel la veille de la fête de Noël.

Manchester City ayant dominé ce classement de par son triplé réalisé (Ligue des champions, Premier League et FA Cup) la saison sportive écoulée, Bernardo Silva s’offre la huitième place. Le Real Madrid va se réjouir avec un second joueur dans ce classement avec Vinicius Junior qui est classé neuvième devant l’Argentin Lautaro Martinez, dixième.

Top 10 des meilleurs joueurs 2023, selon l’IFFHS

1- Erling Haaland (Man City)

2- Kylian Mbappé (PSG)

3- Lionel Messi (Inter Miami)

4- Rodri (Man City)

5- Jude Bellingham (Real Madrid)

6- Kevin De Bruyne (Man City)

7- Harry Kane (Bayern Munich)

8- Bernardo Silva (Man City)

9- Vinicius Junior (Real Madrid)

10- Lautaro Martinez (Inter Milan)