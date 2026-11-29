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Erling Haaland n’en a visiblement pas fini avec le spectaculaire choc de Premier League entre Arsenal et Manchester City (2-2). Dès le coup de sifflet final, l’attaquant norvégien a publié sur Instagram deux captures d’écran montrant des moments très controversés du match.

Manchester City semblait sur le point d’obtenir une occasion en or de repartir de Londres avec les trois points dans les tout derniers instants. Mais l’arbitre John Brooks et Darren England, chargé de la VAR, n’ont pas accordé de penalty, à la grande colère des visiteurs.

Ce n’est pas le seul épisode qui a irrité Haaland après la rencontre. La première capture d’écran publiée par le buteur norvégien dans ses stories Instagram montre Bruno Guimarães tirer vigoureusement Jérémy Doku par les cheveux.

Le Brésilien avait déjà reçu un carton jaune, mais n’a pas été sanctionné davantage. Un incident similaire impliquant Jurriën Timber s’était également produit plus tôt dans le match, mais Haaland a choisi de ne pas en partager les images.

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La deuxième capture d’écran concerne l’action très commentée de la 97e minute. Josko Gvardiol a placé une tête à bout portant vers le but d’Arsenal, puis Viktor Gyökeres a arrêté le ballon avec ses bras.

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Les joueurs de Manchester City ont réclamé un penalty à grands cris, mais selon la VAR, les bras de Gyökeres étaient dans une position naturelle. Haaland n’a pas accompagné ses captures d’écran d’un long texte, mais son message semble limpide.

Son coéquipier Elliot Anderson n’a pas non plus caché sa frustration après le match. « Une main de Gyökeres ? C’est évident ! Comment peut-on dire que ses bras sont dans une position naturelle ? », a déclaré le milieu de terrain au micro de Sky Sports.

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« Nous aurions dû gagner aujourd’hui. Je pense qu’ils ont vraiment été protégés sur certaines choses, mais c’est le football », a poursuivi Anderson. « Je ne l’ai pas vu sur le moment, il se passait beaucoup de choses. Mais je viens de revoir l’action et c’est évident. »

Les consultants de Sky Sports avaient eux aussi du mal à croire que Manchester City n’ait pas obtenu de penalty. Gary Neville estime que Gyökeres a utilisé ses bras comme un gardien de but, tandis que Jamie Carragher juge lui aussi la décision arbitrale tout simplement choquante.

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Dès le coup de sifflet final, Haaland est allé voir les arbitres avant d’exprimer également son mécontentement sur les réseaux sociaux. Son père, Alfie Haaland, a été encore plus explicite sur X dans sa réaction à l’arbitrage : « Quelle blague. »