Le Norvégien Erling Haaland, attaquant de Manchester City, a salué la performance de son coéquipier marocain Ayoub Bouaddi, après sa participation face à Porto, en Ligue des champions, assurant que le club anglais possédait un véritable joyau.

Bouaddi a été titulaire pour la première fois avec Manchester City, face à Porto, ce mardi soir, lors de la première journée de la Ligue des champions, et il a quitté la pelouse à la 75e minute au profit de son coéquipier croate Mateo Kovacic.

Haaland a inscrit les deux buts de la victoire de Manchester City face à Porto (2-0), à l'intérieur du stade Do Dragao, mais Bouaddi, qui a rejoint Manchester City cet été contre 100 millions d'euros, a livré une prestation remarquable et a fait preuve d'une maturité footballistique bien qu'il n'ait encore que 18 ans.

Haaland a déclaré à propos de Bouaddi, dans des propos accordés à la plateforme « Amazon Prime » après la rencontre : « Je pense qu'il a livré une prestation remarquable. Ces dernières semaines, j'ai dit au président du club pendant les entraînements qu'il était époustouflant, nous avons un véritable joyau. »

Mais le Norvégien n'a pas oublié une action qui l'a contrarié en début de seconde période : après s'être retrouvé dans un espace libre, Bouaddi a choisi de transmettre le ballon transversalement vers sa gauche, alors que l'attaquant filait avec brio derrière les défenseurs.

Et Haaland a ajouté en souriant, selon les propos rapportés par le réseau « Foot Mercato » : « Honnêtement, je pense qu'il aurait dû me transmettre le ballon en seconde période lorsque j'étais totalement seul. J'étais un peu contrarié, alors je vais lui dire maintenant : il a livré un bon match, à l'exception de cette passe. »

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