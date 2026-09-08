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Haaland fait l'éloge d'Ayoub Bouaddi : Manchester City possède un véritable joyau

FC Porto vs Manchester City
FC Porto
Manchester City
Ligue des Champions
E. Haaland
A. Bouaddi
Portugal
Angleterre
Norvège
Maroc

La star marocaine brille pour sa première titularisation avec Manchester City

Le Norvégien Erling Haaland, attaquant de Manchester City, a salué la performance de son coéquipier marocain Ayoub Bouaddi, après sa participation face à Porto, en Ligue des champions, assurant que le club anglais possédait un véritable joyau.

Bouaddi a été titulaire pour la première fois avec Manchester City, face à Porto, ce mardi soir, lors de la première journée de la Ligue des champions, et il a quitté la pelouse à la 75e minute au profit de son coéquipier croate Mateo Kovacic.

Haaland a inscrit les deux buts de la victoire de Manchester City face à Porto (2-0), à l'intérieur du stade Do Dragao, mais Bouaddi, qui a rejoint Manchester City cet été contre 100 millions d'euros, a livré une prestation remarquable et a fait preuve d'une maturité footballistique bien qu'il n'ait encore que 18 ans.

Haaland a déclaré à propos de Bouaddi, dans des propos accordés à la plateforme « Amazon Prime » après la rencontre : « Je pense qu'il a livré une prestation remarquable. Ces dernières semaines, j'ai dit au président du club pendant les entraînements qu'il était époustouflant, nous avons un véritable joyau. »

Mais le Norvégien n'a pas oublié une action qui l'a contrarié en début de seconde période : après s'être retrouvé dans un espace libre, Bouaddi a choisi de transmettre le ballon transversalement vers sa gauche, alors que l'attaquant filait avec brio derrière les défenseurs.

Et Haaland a ajouté en souriant, selon les propos rapportés par le réseau « Foot Mercato » : « Honnêtement, je pense qu'il aurait dû me transmettre le ballon en seconde période lorsque j'étais totalement seul. J'étais un peu contrarié, alors je vais lui dire maintenant : il a livré un bon match, à l'exception de cette passe. »

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