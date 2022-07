Haaland : "Face à Man City, je n’ai pas touché le ballon pendant 25 minutes"

Erling Haaland, la nouvelle recrue de City, a reconnu avoir passé une soirée très compliquée quand il a défié les Sky Blues comme adversaires.

Erling Haaland, la nouvelle recrue de Manchester City, reconnaît qu'il devra élever son niveau de jeu chez les champions d’Angleterre, lesquels lui ont fait une mauvaise soirée lors de leur dernière opposition.

Haaland arrive à l'Etihad Stadium avec l’étiquette d’un des meilleurs buteurs du monde après deux saisons et demie incroyables avec Dortmund. Mais il est conscient que ce statut ne comptera guère s'il ne brille pas au sein de sa nouvelle formation.

L'article continue ci-dessous

Haaland impressionné par le jeu de City

"C'est un grand défi, c'est un nouveau pays, un nouveau championnat, un nouvel entraîneur, tout est nouveau, donc c'est un grand défi, mais je sais ce que c'est d'arriver dans un nouveau club, je l'ai déjà fait plusieurs fois. J'ai vraiment hâte d'y être", a déclaré le Norvégien aux journalistes lors de la conférence de presse de dimanche.

« J'ai joué contre eux en Ligue des champions l'année dernière et il y a ce qu’on voit à la télévision et puis il y a ce qu’on vit lorsqu’on les affronte pour de vrai, c'est complètement différent. Je n'ai pas touché le ballon pendant 25 minutes et je me suis dit : « Ilkay Gundogan, arrête de jouer au tiki-taka ! ». « C'est un autre niveau de jeu et c'est ce que je veux faire », a-t-il ajouté.

A la question, ce qu’il cherchait à améliorer en débarquant à City, le Norvégien a répondu : « Tout, les coups de tête, les tirs, le pied gauche, le pied droit, le mouvement, avec le ballon, et sans le ballon. »