Pour Eddie Tagseth, il n'y a jamais eu de doute. Même à l'adolescence, Erling Haaland a toujours été destiné au sommet. "Nous n'avons pas joué beaucoup de matchs ensemble, mais j'en ai vu assez !", raconte le milieu de terrain de Rosenborg à GOAL, en se remémorant les jours passés ensemble avec l'équipe de Norvège des moins de 17 ans. "Il était comme il est maintenant : fort, puissant et toujours en train de marquer des buts. Il a toujours été le même !"

Haaland n'a effectivement pas réussi à marquer pour la Norvège lors du Championnat d'Europe des moins de 17 ans 2017 en Croatie, alors que Tagseth et lui étaient coéquipiers. La Norvège a terminé à la dernière place de son groupe et a été surclassée par une équipe d'Angleterre qui comptait notamment Phil Foden, Callum Hudson-Odoi et Jadon Sancho. Il s'agit toutefois d'un échec rare sur le CV de la star du Borussia Dortmund. Depuis, le joueur de 21 ans est un homme en mission.

Son objectif ? Devenir l'attaquant numéro 1 au monde. Jusqu'ici, tout va bien, pourrait-on dire. Le palmarès de Haaland, d'abord à Bryne, puis à Molde, ensuite à Salzbourg et maintenant à Dortmund, est exceptionnel. Rien qu'en Bundesliga, il marque en moyenne un but par match. En Ligue des champions, c'est encore mieux. Avec les seniors norvégiens, il a marqué 12 fois en 15 apparitions.

"C'est vraiment incroyable de voir ce qu'il fait", dit Tagseth, qui espère bientôt le rejoindre dans l'équipe nationale. "J'ai le même âge que lui, virtuellement, mais c'est vraiment motivant de voir qu'un jeune joueur norvégien peut devenir l'un des meilleurs au monde, ce qu'il est. Il a eu de la chance avec les clubs qu'il a choisis, mais c'est aussi un travailleur acharné et il fait tout de manière professionnelle. Voir Erling au sommet, c'est assez logique car il a toujours fait ce qu'il fallait".

"Je me souviens que lorsqu'il était à Molde, il a marqué quatre buts contre Brann en un match. Après cela, il est allé à Salzbourg et a continué. Et c'est ça le truc avec lui. Partout où il va, il continue à marquer et à faire de grandes choses. Une fois qu'il était à Salzbourg, vous pouviez voir qu'il allait devenir un joueur de très haut niveau", a ajouté l'ancien coéquipier d'Erling Haaland.

Il est bien sûr dommage que nous ne le voyions pas à la Coupe du monde de l'année prochaine au Qatar, mais Tagseth pense qu'avec Haaland en plein essor, et avec l'émergence de joueurs comme Martin Odegaard, Sander Berge, Kristoffer Ajer, Alexander Sorloth et d'autres, il ne faudra pas longtemps avant que la Norvège ne participe à nouveau à des tournois majeurs, comme dans les années 1990.

"C'est le sentiment de tout le monde maintenant en Norvège", dit-il. "La tranche d'âge 1998-2003, il y a beaucoup de talent, et déjà beaucoup de joueurs réussissent dans de bons championnats. Donc, tout le monde est convaincu que bientôt, la Norvège se qualifiera à nouveau pour les tournois et fera de bonnes choses. Nous avons de bons jeunes joueurs autour desquels nous pouvons construire une base. Ça se présente très bien."