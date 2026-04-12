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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Hussein Hamdy

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Haaland et Palmer figurent en tête de l’équipe type officielle du choc entre Manchester City et Chelsea

P. Guardiola
Manchester City
Chelsea
Premier League
Espagne
Angleterre

Guardiola rêve d'une victoire qui le rapprocherait de la tête du classement.

Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a dévoilé son onze de départ pour la rencontre face à Chelsea, ce dimanche, lors de la 32^e journée de Premier League.

Il a opté pour un quatuor offensif composé d’Antonio Semino, Ryan Sherki, Jérémy Doku et Erling Haaland.

Voici le onze complet des Citizens :

Donnarumma – Nunez – Josanov, Johei – O’Reilly – Rodri – Bernardo Silva – Semino – Sharqi – Doku – Haaland.

De son côté, Chelsea aligne les joueurs suivants :

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Sanchez – Justo – Fofana – Hato – Cucurella – Caicedo – André Santos – Estevao – Palmer – Neto – João Pedro.

Manchester City occupe actuellement la deuxième place du classement de la Premier League avec 61 points, tandis que Chelsea pointe à la sixième position

avec 48 unités.

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