Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a dévoilé son onze de départ pour la rencontre face à Chelsea, ce dimanche, lors de la 32^e journée de Premier League.

Il a opté pour un quatuor offensif composé d’Antonio Semino, Ryan Sherki, Jérémy Doku et Erling Haaland.

Voici le onze complet des Citizens :

Donnarumma – Nunez – Josanov, Johei – O’Reilly – Rodri – Bernardo Silva – Semino – Sharqi – Doku – Haaland.

De son côté, Chelsea aligne les joueurs suivants :

Sanchez – Justo – Fofana – Hato – Cucurella – Caicedo – André Santos – Estevao – Palmer – Neto – João Pedro.

Manchester City occupe actuellement la deuxième place du classement de la Premier League avec 61 points, tandis que Chelsea pointe à la sixième position



avec 48 unités.