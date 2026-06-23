Haaland estime que le duel avec Mbappé n’est pas décisif : « La France nous battra et remportera la Coupe du monde. »

Erling Haaland, l’avant-centre norvégien, a affirmé son incroyable efficacité devant le but tout en reconnaissant la puissance de l’équipe de France lors de la Coupe du monde.

La star norvégienne a inscrit quatre buts lors de ses deux premiers matchs de la Coupe du monde 2026 : il a marqué deux fois contre l’Irak après seulement 25 touches de balle, puis le scénario s’est répété face au Sénégal : presque spectateur pendant plusieurs minutes, il n’a effectué que 11 touches de balle en première période avant de punir à nouveau l’adversaire dès la reprise.

Avec un ratio d’un but toutes les douze touches de balle dans la compétition, ses statistiques parlent d’elles-mêmes.

Interrogé à ce sujet, l’avant-centre a confié au quotidien espagnol Marca : « Je ne sais pas. Je pense que ma spécialité, c’est de marquer des buts. Comme pour beaucoup d’autres choses, je suis tout simplement très doué pour marquer des buts et j’ai aussi un peu de chance. Je ne sais pas exactement ce que je fais, mais c’est comme ça. »

Interrogé sur son prochain adversaire, la France de Mbappé, il balaie l’enjeu : « Pour l’instant, je m’en moque un peu. Nous sommes déjà qualifiés, c’est super, donc ce match ne m’importe pas beaucoup pour le moment. Ils peuvent nous battre et même remporter le tournoi. »

Il met toutefois en garde contre tout excès d’enthousiasme après les débuts tonitruants de la Norvège, absente du Mondial depuis 1998 : « Nous nous sommes qualifiés pour la première fois depuis 28 ans et avons passé la phase de poules, je dirais que oui. Mais remporter la Coupe du monde ? Pas du tout. »

Haaland a conclu : « Nous avons désormais enchaîné 12 victoires officielles consécutives. Je fais partie d’un groupe exceptionnel, nous écrivons l’histoire et je suis extrêmement fier d’être Norvégien. »