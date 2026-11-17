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La Norvège s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des nations en terminant deuxième du groupe D. Mardi, elle s’est imposée 2-3 face au Danemark après avoir été menée 2-0. Erling Haaland et ses coéquipiers rejoignent le Portugal, vainqueur du groupe, en quarts de finale.

Haaland a été tout près d’ouvrir le score dès la sixième minute. Mais la superstar norvégienne s’est heurtée au gardien danois Mads Hermansen. Le 1-0 est venu de l’autre côté du terrain : Rasmus Højlund a marqué en reprenant un ballon repoussé pour l’équipe à domicile.

Le Danemark a enchaîné et a rapidement porté le score à 2-0. Pierre-Emile Højbjerg a marqué de la tête à bout portant, pour la plus grande joie des supporters danois. La tâche de la Norvège à Copenhague s’était soudain considérablement compliquée.

L’espoir est revenu lorsque Haaland a marqué de la tête. Mais la joie a vite disparu : la VAR a estimé qu’une main avait été commise peu avant le but. L’espoir a de nouveau gagné les Norvégiens quand Martin Ødegaard a subtilisé le ballon à Hermansen, permettant à Haaland de le pousser au fond des filets.

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Après la pause, la Norvège a tout tenté pour effacer son retard. Haaland a frôlé l’égalisation sur un service d’Antonio Nusa, mais l’attaquant a tiré juste à côté.

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Hermansen, auteur d’une bourde plus tôt dans le match, a réalisé une belle parade pour empêcher Kristoffer Ajer de marquer alors qu’il restait un quart d’heure à jouer. Pendant ce temps, les minutes défilaient pour la Norvège, qui devait gagner pour prolonger son aventure en Ligue des nations.

L’espoir d’atteindre les quarts de finale a repris vie lorsque Ødegaard a marqué en reprenant un ballon repoussé, à sept minutes de la fin. À la 96e minute, un penalty a été accordé sur recommandation de la VAR et Haaland l’a transformé pour inscrire le but du 2-3 in extremis.

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La Norvège rejoint donc le Portugal, vainqueur du groupe, en quarts de finale de la Ligue des nations. Le tirage au sort aura lieu vendredi prochain.