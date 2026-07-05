Dimanche soir, la Norvège a éliminé le Brésil (2-1) en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 au stade MetLife. Portée par un doublé de sa star Erling Haaland, la sélection scandinave a validé son billet pour les quarts de finale, où elle défiera le vainqueur du match Mexique-Angleterre.

La rencontre, qui a mis aux prises les stars du Real Madrid Vinícius Júnior et de Manchester City Erling Haaland, a été marquée par la performance exceptionnelle du gardien norvégien Niland, auteur d’un arrêt décisif sur penalty face à Guimarães (13^e), après une faute commise sur Konyá dans la surface.

Niland maintient la Norvège à flot.

La rencontre a commencé sur un rythme effréné : dès la 3^e minute, Berg a alerté la défense brésilienne d’une frappe conclue en position de hors-jeu.

Bien que le Brésil ait obtenu un penalty dès l’entame, Niland s’est illustré en repoussant la frappe de Guimarães, puis en enchaînant les parades face à Martinelli, Guimarães et Vinícius Júnior, maintenant le score nul et vierge à la mi-temps.

Endrick manque son occasion et le Brésil souffre

L’entraîneur italien Carlo Ancelotti a lancé Endrick à la place de Konia à la 58e minute ; le jeune prodige a immédiatement frôlé l’ouverture du score, mais sa frappe, légèrement trop croisée, a filé à côté du poteau.

La Seleção a maintenu la pression après l’entrée de Neymar (67^e), mais sans succès, heurtant la solidité défensive norvégienne et les prouesses de Niland.

Un doublé décisif

À la 79^e minute, le remplaçant Schilderbro a fait la différence d’une merveilleuse centre depuis la gauche, que Haaland a repris de la tête, puissant, pour battre Alisson et offrir l’avantage à la Norvège.

Au bord de l'élimination, la Seleção a alors multiplié les offensives, mais Niland a maintenu son niveau en repoussant une nouvelle tentative d'Endrick à la 85e minute.

À la 90^e, Haaland a doublé la mise d’une frappe rasante depuis l’entrée de la surface (2-0), offrant virtuellement à la Norvège son billet pour les quarts.

Bien que Neymar ait réduit l’écart sur penalty dans le temps additionnel (90e+10), le temps avait déjà manqué pour la Seleção, dont le parcours s’est ainsi arrêté en huitièmes de finale pour la deuxième fois de son histoire, après l’édition 1990 face à l’Argentine.