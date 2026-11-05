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RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Traduit par

Haaland après la victoire palpitante : voici ce que l'on attend de la star de Manchester City

RB Leipzig vs Manchester City
RB Leipzig
Manchester City
Ligue des Champions
E. Haaland
E. Anderson
Allemagne
Angleterre
Norvège

Le crack norvégien fait l'éloge de son coéquipier

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Le Norvégien Erling Haaland, attaquant de Manchester City, a salué son coéquipier anglais Elliot Anderson après sa belle prestation face à Leipzig, hier mercredi en Ligue des champions, affirmant que le milieu de terrain a réalisé un début remarquable avec le club anglais qu'il a rejoint l'été dernier.

Haaland a déclaré dans des propos tenus à la chaîne « TNT Sports » à propos d'Anderson après la rencontre : « Il a été impressionnant, c'est un formidable début pour sa carrière avec Manchester City. C'est ce que l'on attend de lui franchement, qu'il arrive directement et livre une performance de qualité. Mais ce n'est pas facile, car il faut un peu de temps pour s'adapter à tout. Il a été impressionnant, et tout mon respect pour lui. »

L'attaquant norvégien, auteur du but de la victoire face à Leipzig, a ajouté : « Le plus important pour moi, c'est d'aider l'équipe à remporter des victoires, et j'y suis parvenu aujourd'hui. Mais je pense que nous devons fournir davantage d'efforts. »

Et Haaland de poursuivre, selon les propos rapportés par le site officiel de l'UEFA : « Lorsque nous menions un but à zéro, nous aurions dû presser davantage pour tenter de marquer le deuxième but, voire le troisième, et c'est ce que nous devons faire en tant que club. Nous devons travailler à améliorer cet aspect. »

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Manchester City avait signé une victoire palpitante face à Leipzig sur le score de 3-2, dans le cadre des matches de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le club anglais ayant pris l'avantage sur un but contre son camp inscrit par erreur par Castello Lukeba à la 37e minute, avant que Ridle Baku n'égalise pour les locaux au début de la seconde période.

Enzo Fernández a redonné l'avantage à Manchester City à la 58e minute, mais Antonio Nusa a égalisé pour Leipzig trois minutes plus tard, avant que Haaland ne surgisse pour inscrire le but de la victoire à la 78e minute, en profitant d'une passe d'Elliot Anderson.

Manchester City a porté son total à 9 points en 4 matches, se hissant à la septième place du classement de la phase de ligue de la Ligue des champions et renforçant ses chances de qualification directe pour les huitièmes de finale, les huit premières équipes se qualifiant directement pour le tour suivant.

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