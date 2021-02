Haaland à United ? Solskjaer ne dit pas non

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, évoque toujours à Erling Haaland et refuse d'é"carter une arrivée du Norvégien.

La star norvégienne était une cible pour les Diables rouges avant de rejoindre le Borussia Dortmund depuis Salzbourg en janvier 2020.

Les progrès de Haaland en Allemagne ont été remarquables, le joueur de 20 ans ayant marqué 27 buts toutes compétitions confondues cette saison, juste derrière Robert Lewandowski parmi les joueurs de Bundesliga.

Les géants européens intéressés par Haaland

Des clubs tels que United, Manchester City, le Real Madrid, Barcelone et le Bayern Munich continuent d'être accosiés au prodige, qui a marqué deux fois contre Séville la semaine dernière pour devenir le premier joueur de l'histoire de la Ligue des champions à atteindre jusqu'à 17 buts en 13 apparitions.

Solskjaer est toujours en contact avec le jeune joueur passé par Molde, comme lui, et est fier de la façon dont il s'est développé.

"Je pense que lorsque vous avez eu des enfants et des joueurs en tant qu'entraîneur, vous les suivez, et je reste en contact avec Erling", a-t-il déclaré mercredi. «C'est formidable de le voir devenir le joueur qu'il est devenu et je sais qu'il va s'améliorer.

"C'est un joueur de Dortmund et nous lui souhaitons bonne chance. Une arrivée ici ? Voyons ce que la vie apportera plus tard."

"Vous savez que je ne peux pas parler d'Erling parce qu'il est avec le Borussia Dortmund et il est irrespectueux d'en parler trop, à part le que je le connais et que je lui parle.

"Qui ne s'intéressait pas à lui il y a un an? Tout le monde dirait que vous prenez les meilleurs joueurs du monde et que c'est un joueur de premier plan.

"En matière de recrutement, nous avons bien fait. Les signatures que nous avons faites depuis mon arrivée au club ont contribué et enrichi l'équipe et c'est ce que nous devons faire: nous devons compléter ce que nous avons avec différents types de joueurs. Je suis satisfait de notre modèle de recrutement et des processus que nous suivons. "