Après l’élimination surprise du Brésil lors de la Coupe du monde 2026 face à la Norvège, Carlo Ancelotti a été pris dans un tourbillon de critiques, notamment en raison de ses choix tactiques, et notamment celui d’avoir confié la responsabilité du penalty à Bruno Guimarães plutôt qu’à Vinícius Júnior.

L’entraîneur italien s’est présenté à la conférence de presse qui a suivi la rencontre au MetLife Stadium, serein malgré la déception. Il a expliqué sans détour les raisons de cette élimination, défendu ses choix tactiques et révélé que la décision concernant le tireur du penalty n’était pas improvisée, mais reposait sur une analyse statistique menée tout au long de l’année.

Il a d’abord exprimé sa tristesse après cette élimination, tout en insistant sur le fait que cette défaite ne marquerait pas la fin du projet.

Il a déclaré : « Nous ressentons tous une profonde tristesse. Je pense que nous avons réalisé une bonne performance lors de cette Coupe du monde, et que nous méritions de gagner le match d’aujourd’hui. Une telle défaite n’est pas une fin, mais le début d’une nouvelle étape. »

Concernant le déroulement de la rencontre, il a souligné que sa formation avait longtemps maîtrisé les débats, avant qu’Erling Haaland ne fasse la différence.

Il a ajouté : « Nous avons contrôlé le match pendant 70 minutes, mais c’est Haaland qui l’a finalement fait basculer. »

La réaction des supporters et l’avenir de la sélection

Concernant la réaction des supporters brésiliens après cette élimination prématurée, il a expliqué que sa priorité restait de continuer à travailler.

« Je ne sais pas comment les supporters vont réagir. Nous allons continuer à travailler, à nous améliorer et à explorer de nouvelles idées. »

Il a toutefois précisé que le vrai travail commencerait après la compétition, insistant sur l’existence d’une base solide au sein de la Seleção.

Il conclut : « Dès demain, nous commencerons à planifier l’avenir de cette équipe. Elle possède un groupe de jeunes joueurs solides, épaulés par des éléments expérimentés capables de poursuivre l’aventure, sans oublier les nouveaux talents qui pourraient intégrer la sélection. »

Pourquoi le Brésil n’a-t-il pas exercé de pressing ?

Interrogé sur l’absence de pressing haut, il a expliqué qu’il s’agissait d’un choix tactique dicté par le style norvégien.

« Il était difficile de pratiquer un pressing haut, car la Norvège se concentrait sur le marquage de Martin Ødegaard, et cela comportait un risque important en raison de la rapidité de Haaland dans les duels individuels », a-t-il expliqué.

Concernant ses substitutions, le technicien italien a expliqué qu’elles visaient à apporter des solutions offensives supplémentaires.

Il a déclaré : « Nous avons créé des occasions en première période, puis en seconde alors que le score était encore de 0-0. Nous avons effectué des remplacements pour faire entrer de nouveaux joueurs et ajouter de la profondeur à l’équipe. »

Il a ajouté : « Endrick est entré pour apporter davantage de profondeur, et il s’est créé une occasion une ou deux minutes après son entrée en jeu. Neymar est également entré pour apporter plus de qualité dans le dernier tiers, tandis que j’ai remplacé Bruno Guimarães car il était fatigué. »

Le mystère du penalty controversé

L’un des moments les plus marquants de la conférence de presse a été son explication quant au choix de Bruno Guimarães pour tirer le penalty, alors que des joueurs comme Vinícius Júnior et Neymar faisaient partie de l’équipe.

Ancelotti a justifié ce choix par une analyse approfondie des statistiques sur la saison, expliquant : « Nous disposons de statistiques sur une année entière concernant nos joueurs et ceux des clubs. Neymar est le meilleur tireur de penalties, devant Igor Thiago, Raphinha, Bruno Guimarães et Gabriel Martinelli. Nous avons désigné Bruno car nous estimions qu’il était le meilleur spécialiste présent sur la pelouse à cet instant. »

Ancelotti a par ailleurs reconnu la nécessité de renforcer le milieu de terrain, un secteur en perte d’influence depuis le départ de Casemiro.

Il a déclaré : « Il est clair que nous devons recruter de jeunes joueurs de haut niveau au milieu de terrain. Nous avons des talents prometteurs dans le football brésilien qui pourraient rejoindre l’équipe nationale à l’avenir. »

Ses valeurs personnelles… et l’ambiance dans les vestiaires

L’entraîneur italien a également évoqué sa philosophie personnelle, affirmant qu’il ne cherchait pas à être un modèle.

Il a déclaré : « Je ne veux être un modèle pour personne. Je vis cette passion et cet enthousiasme depuis mon plus jeune âge, et cette passion perdure encore aujourd’hui. »

Il a conclu son intervention en abordant l’état d’esprit au sein du groupe après l’élimination du tournoi.

« Nous sommes tous touchés par une tristesse profonde, tout comme nos supporters. C’est une réaction naturelle après cette élimination, mais nous devons trouver le bon chemin pour rebondir et bâtir un avenir meilleur », a-t-il conclu.