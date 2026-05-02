Gyökeres, le grand héros d’Arsenal, met toute la pression sur Manchester City

Samedi, Arsenal a fait forte impression dans la course au titre de Premier League. Les Gunners ont dominé la première période et ont finalement battu Fulham 3-0 à l’Emirates Stadium. Arsenal compte désormais six points d’avance sur son poursuivant, Manchester City, qui a deux matchs en retard et se rendra lundi à Everton.

Les Gunners ont dominé la première période à l’Emirates Stadium et ont rapidement ouvert le score. Bukayo Saka a centré depuis la droite pour Viktor Gyökeres, qui a éliminé son défenseur avant de pousser le ballon au fond des filets à bout portant (1-0). Peu après, Leandro Trossard a tiré juste à côté, au grand soulagement de Fulham.

Les Gunners maintenaient la pression et pouvaient regretter les occasions manquées par Gyökeres puis Saka. Riccardo Calafiori pensait bien doubler la mise de la tête sur un centre de Trossard, mais l’Italien était signalé en position de hors-jeu, et le but était refusé. Mais le but de Saka (2-0) juste avant la mi-temps a bien été validé, Gyökeres signant une nouvelle passe décisive.

Les Gunners n’ont pas levé le pied et ont même rentré au vestiaire avec un 3-0 mérité. Juste avant la mi-temps, Trossard a servi Gyökeres, dont une tête décroisée a battu Leno et a fait exploser d’enthousiasme les supporters d’Arsenal. Une première période d’une intensité rare pour les Londoniens.

Fulham a bien entamé la seconde période, mais n’a jamais véritablement mis Arsenal en danger. Les Gunners sont restés compacts, à l’affût des intervalles derrière la défense des Cottagers. Après son doublé et sa passe décisive, Gyökeres a cédé sa place sous les ovations du public à l’heure de jeu, Arteta préférant préserver son avant-centre.

Dans le temps additionnel, Arsenal se contente de gérer son avantage. Fulham repousse une dernière fois avec Timothy Castagne, dont la frappe est repoussée par David Raya. Les Gunners, poussés par leur public, répondent ensuite par Calafiori, dont la tête sur corner frappe la barre.

Au final, les Gunners passent une soirée parfaite et mettent la pression sur Manchester City. Prochain rendez-vous : un déplacement chez West Ham United, en lutte pour son maintien, battu 3-0 par Brentford.