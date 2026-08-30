Le PSV se rendra la semaine prochaine à Amsterdam avec une pleine confiance pour le choc face à l’Ajax. Les Eindhovenois ont une nouvelle fois affiché leur classe dimanche après-midi en écrasant le FC Utrecht 1-6, et semblent désormais totalement lancés en Eredivisie. En conférence de presse, Guus Til a fait savoir qu’il attendait avec impatience le week-end prochain.

« Je ne commence à m’inquiéter que si je ne me procure pas d’occasions, et ces dernières semaines, j’en ai eu pas mal », a réagi Til après ses deux premiers buts de la saison. « Ensuite, ça vient naturellement. Je ne trouve pas ça si grave non plus. Quand on marque dans une équipe qui tourne bien, il y aura toujours des buts. Alors, peu importe qui marque. »

Après un début de saison compliqué, avec le douloureux naufrage dans le Johan Cruijff Schaal contre l’AZ et le 2-2 face à Fortuna Sittard, le PSV — et Til — semblent désormais totalement libérés après deux victoires convaincantes contre le FC Groningue et le FC Utrecht. Il n’y aurait donc pas de meilleur moment pour affronter l’Ajax, comme cela a été avancé dans la salle de presse.

Til n’est toutefois pas totalement d’accord avec cette idée. Même si la confiance est au plus haut au PSV, il constate aussi que l’Ajax a bien commencé sa saison. « Nous regardons tous l’Ajax et je pense qu’ils ont eux aussi plutôt bien démarré cette saison. Donc oui, j’ai hâte d’y être. Je pense que ce sera une rencontre très chaude. »

Si l’ambiance est actuellement excellente chez les Eindhovenois, Til n’ose en dire davantage sur la position actuelle du PSV qu’après la semaine prochaine. « Oui, même si je trouve que les adversaires que nous avons eus jusqu’ici… Ce ne sont pas non plus des candidats à la relégation. Sur le papier, ce sont aussi tout simplement des matches compliqués. Mais bon, on verra bien la semaine prochaine. »

Til ne s’étonne plus non plus des nombreux changements au sein de l’effectif. « Pour moi, ce n’est pas vraiment un sujet dans le vestiaire. On n’en parle pas vraiment non plus. Tout le monde y est tellement habitué, c’est une évidence que des joueurs partent ou arrivent. »

Til lui-même ne semble plus devoir aller nulle part cet été. « Oui, je ne partirai pas comme ça », a déclaré Til. « Parce que je me sens tout simplement bien ici. Je ne partirai pas pour n’importe quel club. Il y a eu quelques clubs, mais aucun pour lequel je me suis dit : je le fais. »