Guus Til a disputé jusqu'à présent six matches internationaux avec l'équipe nationale néerlandaise, et ce nombre pourrait bien augmenter cet été. Dans une interview accordée à l'Algemeen Dagblad, Til explique comment il envisage sa place dans la sélection pour la Coupe du monde.

Pour la troisième fois consécutive, le PSV a terminé en tête du championnat néerlandais. Til l'avait vu venir de loin. « La Ligue des champions m'a confirmé cette saison que nous étions les meilleurs aux Pays-Bas. » Le joueur de 28 ans reconnaît toutefois que les défaites contre l'Union Saint-Gilles (1-3) et Telstar (0-2) ont été des accrocs.

Quant à la discussion selon laquelle le rythme serait parfois trop élevé pour Til, le milieu de terrain et attaquant ne veut pas en entendre parler. « Était-ce une discussion ? Alors cela touche exactement au point que j’ai soulevé : je fais des choses pour lesquelles je pense avoir été sélectionné. Sinon, l’entraîneur aurait choisi quelqu’un d’autre. »

« Si chacun faisait ce qu’il voulait, la répartition sur le terrain ne serait plus cohérente et j’ai toujours détesté ça. Il doit y avoir une structure dans une équipe, car cela augmente les chances de gagner », explique Til en partageant sa vision du football.

Ce Zambien d’origine estime que le PSV compte des joueurs dont le style est un régal pour les yeux et reconnaît qu’il n’est pas le plus beau footballeur du monde. « Je suis assez grand et dégingandé, mais je trouve ça ridicule quand les gens disent que je ne suis pas bon balle au pied. »

Il se passe beaucoup de choses autour des joueurs du PSV et de l’équipe nationale néerlandaise. Jerdy Schouten s’est déchiré le ligament croisé contre le FC Utrecht (4-3) et manquera définitivement la Coupe du monde. Ronald Koeman semblait déjà avoir laissé entendre que Joey Veerman n’était pas le premier choix en cas de forfait pour blessure. Et Til figure sur une liste de candidats au poste de numéro dix et pourrait éventuellement faire partie de la sélection pour la Coupe du monde.

« C'est agréable d'entendre son nom. Mais il ne faut pas donner l'impression que je veux simplement participer en tant que simple touriste », déclare Til. « Si cela devait se faire, j'espère que ce serait parce qu'ils me considèrent comme un bon footballeur et pas seulement pour l'ambiance. Ce serait bien sûr un grand honneur pour moi et je continuerai à donner le meilleur de moi-même », conclut le triple champion des Pays-Bas.