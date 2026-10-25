Guus Til a donné l’avantage au PSV à la moitié de la première période du choc contre Feyenoord. Le milieu de terrain a conclu avec brio sur un ballon de Lutsharel Geertruida. Mais il se trouvait en position de hors-jeu quelques instants auparavant, ce qui soulève la question de savoir si le but aurait dû être validé.

Un centre venu du côté a été dégagé de justesse de la tête devant le but par Jeremiah St. Juste. Le défenseur tentait de repousser le ballon, tandis que Til se trouvait juste derrière lui en position de hors-jeu.

Le milieu du PSV n’a pas touché le ballon à ce moment-là et ne semblait pas non plus gêner St. Juste dans sa tentative de dégager le centre de la tête. Lorsque Geertruida a ensuite remis le ballon à Til, celui-ci n’était plus hors-jeu et a pu conclure.

Selon les règles de la KNVB, un joueur en position de hors-jeu n’est pas automatiquement sanctionné. Pour cela, il doit aussi participer activement au jeu, par exemple en gênant un adversaire qui tente de jouer le ballon.

La KNVB précise qu’un joueur peut être sanctionné s’il empêche un adversaire de jouer le ballon ou influe sur sa capacité à le faire.

La règle 11 stipule à ce sujet : « Un joueur en position de hors-jeu n’est sanctionné que s’il participe activement au jeu en empêchant un adversaire de jouer le ballon ou d’être en mesure de le jouer. »

Til n’ayant pas touché le ballon et ne semblant pas avoir gêné St. Juste dans son dégagement de la tête, sa position de hors-jeu précédente ne suffisait donc pas, à elle seule, à faire annuler le but. Le PSV mène ainsi à mi-parcours, et c’est mérité, face à un Feyenoord qui n’a pas encore montré son meilleur visage.