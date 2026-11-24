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Gustavo Varela est la révélation de la Serie A. Ancien réserviste de Benfica recruté à bas prix, il enchaîne les buts avec l’AC Monza et suscite l’intérêt de l’Inter et de l’AC Milan.

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La grande révélation de cette saison de Serie A est un jeune attaquant portugais arrivé en Italie sans susciter de grandes attentes. L’AC Monza l’a recruté auprès de Benfica en juillet 2026 pour un montant annoncé de 3,5 millions d’euros. Son explosion immédiate devant le but a stupéfié les observateurs du football européen.

Les grands clubs européens envoient désormais leurs dirigeants au U-Power Stadium à chaque journée de championnat. Le joueur de 21 ans associe puissance physique, courses dynamiques et efficacité redoutable dans la surface. Il n’est plus seulement considéré comme un talent à développer, mais comme un joueur capable de faire gagner des matches.

Une formation entre Lisbonne et Thessalonique

Gustavo Miguel Pereira Sousa Varela a fait ses premiers pas chez les jeunes au Portugal, à Miúdos Talentosos et au Sporting CP. En 2016, il a rejoint la Grèce pour poursuivre sa formation technique au PAOK Salonique, où jouait son père, Fernando Varela. Benfica a décidé de le ramener dans sa ville natale, Lisbonne, en janvier 2022.

À Benfica, Varela a progressivement gravi les échelons chez les jeunes, inscrivant 14 buts en 56 apparitions avec Benfica B en deuxième division portugaise. Il a fait ses débuts avec l’équipe première de Benfica le 17 mai 2024, en entrant en jeu contre Rio Ave. Pour lui garantir du temps de jeu régulier, Benfica l’a prêté au Gil Vicente, club de première division portugaise, pour la saison 2025-2026.

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Durant son année à Barcelos, Varela a inscrit six buts en championnat en 32 apparitions, un bilan honorable. Malgré son potentiel évident, Benfica a autorisé son départ définitif en juillet 2026. Monza l’a recruté pour 3,5 millions d’euros et lui a fait signer un contrat de quatre ans, jusqu’en juin 2030.

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Le nouveau buteur de Monza fait tomber les records

Sous les ordres d’Ivan Jurić, Varela a réalisé des débuts historiques dans l’élite italienne. Lors de sa dernière sortie, le 23 novembre 2026, il a marqué deux fois contre la Fiorentina, sur penalty puis d’une superbe talonnade. Ce doublé a porté son total à 11 buts en 12 apparitions en Serie A et à 13 buts en 12 matches toutes compétitions confondues.

Varela n’est que le troisième joueur en 50 ans à atteindre la barre des dix buts lors de ses 11 premières apparitions en Serie A. Avant lui, seuls Vincenzo Montella en 1997 et Diego Milito en 2008 y étaient parvenus. La Serie A a par ailleurs salué sa progression rapide en le nommant révélation du mois d’octobre 2026.

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Ses statistiques lui ont valu sa première convocation en équipe première du Portugal par le sélectionneur Jorge Jesus pour les matches de Ligue des nations de l’UEFA en novembre 2026. « Jusqu’à mon arrivée ici, j’étais nerveux... mais ils m’ont bien accueilli », a reconnu Varela après avoir rejoint la sélection. Jorge Jesus a publiquement salué son instinct de buteur, soulignant que marquer avec une telle régularité en Italie exigeait « des qualités remarquables ».

Les grands clubs européens préparent des offres importantes pour janvier

La valeur marchande de Varela a fortement augmenté depuis son recrutement cet été. Le directeur sportif de l’Inter Milan, Dario Baccin, s’est rendu au Brianteo le 23 novembre 2026 pour observer lui-même l’attaquant. Outre l’Inter, l’AC Milan, Naples, la Juventus et Tottenham ont tous manifesté leur intérêt en vue du prochain mercato hivernal.

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L’entraîneur de Monza, Ivan Jurić, a reconnu ouvertement qu’il serait difficile de conserver son avant-centre titulaire après janvier. « Si quelqu’un nous apporte 50 millions d’euros en janvier et que nous reconstruisons l’effectif, cela me conviendrait », a concédé Jurić.

Benfica conserve un intérêt majeur dans l’avenir de Varela grâce à une clause lui assurant 20 % d’une future vente et à un droit de priorité lui permettant de s’aligner sur toute offre reçue. Alors que plusieurs prétendants à la Ligue des champions recherchent un buteur confirmé, Varela s’annonce comme l’un des joueurs les plus en vue à l’ouverture du mercato de janvier.