Ruud Gullit : "Trop de bons joueurs ont quitté Chelsea"

EXCLU - L'ancien joueur et coach de Chelsea s'est félicité de la venue de Lampard sur le banc des Blues, tout en déplorant les erreurs de ce club.

Le légendaire Ruud Gullit est heureux de voir que les jeunes joueurs ont enfin leur chance à , même s'il déplore que les Londoniens aient laissé échapper "trop ​​de bons joueurs" par le passé.

Le nouvel entraîneur de Chelsea, Frank Lampard, connait un début de saison compliqué en , n'ayant récolté que cinq points lors de ses quatre premiers matches de championnat. Les Blues ont subi une défaite 4-0 face à lors de la première journée et ont été tenus en échec par Leicester et Sheffield United. Au milieu de toute cette série, il y a eu un succès laborieux face à Norwich.

L'article continue ci-dessous

L'interdiction de recrutement imposée au club a empêché Lampard de renforcer son effectif et l'a contraint à faire appel à de jeunes joueurs comme Tammy Abraham et Mason Mount. Le jeune technicien doit donc faire avec les moyens du bord et ce n'est pas plus si mal si l'on en croit Ruud Gullit, un ancien joueur et coach du club.

Le Néerlandais estime que faire confiance à la jeunesse est un revirement intéressant dans la politique d'un club qui par le passé à fermer la porte à des éléments aussi talentueux que Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne et Mohamed Salah. "Je suis heureux que les jeunes joueurs aient enfin eu l'occasion de jouer, a confié l'ancien Ballon d'Or à Goal. Avec des joueurs comme Mo Salah, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, trop de bons joueurs ont quitté le club parce qu'ils avaient l'impression qu'on ne leur offrirait jamais une opportunité à Chelsea."

Gullit, qui est actuellement animateur de l'émission de football "Street Kings in Jail", ne s'inquiète pas pour Lampard, même si ce dernier peine à convaincre jusqu'à présent. "De toute évidence, les résultats ne sont pas excellents, mais pour moi, le plus important est de montrer une philosophie claire avec du bon football, a-t-il indiqué. Je suis ravi que les jeunes aient enfin sa chance, même si cela s’est principalement produit en raison de l’interdiction des transferts. Maintenant, nous devons être patients. Les joueurs ont du talent et avec Lampard, ils ont leur entraîneur idéal. C'est un jeune manager, il connaît le club et a déjà tout vécu".