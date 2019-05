Gullit : "J'espère que Hazard va rester à Chelsea, mais personne ne peut résister au Real"

Le milieu belge de 28 ans est toujours annoncé à Madrid, mais l'ancienne légende de Chelsea garde l'espoir de le voir continuer à Londres.

Ruud Gullit veut qu'Eden Hazard reste à la saison prochaine, mais il est aussi réaliste et conçoit qu'il y a peu de chances de conserver le virtuose belge si le se manifeste avec une grosse offre durant l'été.

L'ancien Lillois a à maintes fois exprimé son admiration envers le prestigieux club espagnol et n'a jamais caché son envie de rejoindre cette grande équipe. Un intérêt qui est réciproque puisque les Merengue ont aussi cherché à l'attirer dans leurs rangs plusieurs fois, mais sans succès jusqu'à présent.

Le joueur de 28 ans entre dans la dernière année de son contrat avec l'équipe de la et a été encouragé à quitter Stamford Bridge pour Santiago Bernabeu. L'ancien patron de l' , Glenn Hoddle, a déclaré notamment que c'était "le bon moment" pour rallier l' , car tout est enfin réuni pour qu'il s'y impose.

Hoddle plaide donc en faveur d'un départ, mais ce n'est pas le cas de Ruud Gullit, un autre ancien Blue. Ce dernier veut voir le Diable Rouge continuer à Stamford Bridge, tout en reconnaissant que cette éventualité a peu de chances de se concrétiser. "Je pense d'abord qu'ils doivent être conscients de ce qu'ils veulent faire avec l'entraîneur l'année prochaine", a déclaré Gullit à Goal à l'occasion de la cérémonie Super de Football, organisée par BeIn Sports à laquelle il était invité.

"J'espère qu'il restera, j'espère qu'il aura l'occasion de faire partie de cette équipe. Il y a beaucoup de joueurs en Premier League que tout le monde voit partir. Peut-être que Paul Pogba s'en ira, Ander Herrera, Christian Eriksen, Harry Kane aussi. Tout est possible, on ne sait pas, a-t-il poursuivi. Personne ne peut résister au Real Madrid. C'est le plus grand club du monde, donc c'est difficile pour eux si le Real Madrid vient, je pense que n'importe qui fera ce choix. Voyons donc ce que le Real Madrid veut vraiment faire. Ils ont de grands projets, mais attendons et regardons".

Gullit s'est aussi exprimé au sujet de Maurizio Sarri, qui ne fait pas totalement l'unanimité dans la capitale anglaise. L'ancien Ballon d'Or demande à ce qu'on laisse plus de temps à l'Italien.

"Je pense que Chelsea est pour le moment un club difficile pour tous les entraineurs, car c'est au moins où vous réussissez que vous êtes renvoyé, a-t-il constaté. Si vous ne réussissez pas, vous pouvez peut-être rester. C'est une chose étrange avec Chelsea. Je pense que quand [le propriétaire Roman] Abramovich est arrivé, il y avait un paradoxe. Il a apporté beaucoup d'argent et c'est pourquoi il avait acheté les meilleurs joueurs. Mais c'est au moment le moins attendu, qu'ils ont remporté la avec Roberto Di Matteo".

"Et maintenant, il y a d'autres clubs de Premier League dont la surface financière est toute aussi importante.. en fait partie. Les clubs arrivent également de la deuxième division et reçoiventun chèque de 200 millions de livres pour investir. "Et c’est le même problème à à présent. Quand ils étaient au top, ils étaient les seuls à avoir autant d'argent. Maintenant, tout le monde l’a. Cela est devenu difficile pour eux aussi. L'argent c'est important pour trouver et convaincre les bons joueurs. Sarri est arrivé à un moment où l'équipe avait besoin d'être reconstruite, il n'a pas eu beaucoup de temps".

Tout en louant le travail de Sarri, Gullit a relevé une erreur dans ses options tactiques. Une erreur qui, pour lui, fut lourde de conséquence : "Je pense qu'il a fait une erreur avec Jorginho. C'est un bon joueur au milieu du terrain, mais il en avait déjà un [N'Golo Kante] ! Avec la . Il a remporté la Coupe du Monde. Alors pourquoi en acheter un autre? Maintenant, il évolue comme ailier droit. Mais pour quelle raison, s'est-il interrogé. C'est le meilleur milieu de terrain français. A mon avis, je pense que c'est un vrai problème qu'il a créé".