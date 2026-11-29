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Le Borussia Dortmund a subi sa première défaite de la saison face au Bayer Leverkusen lors de la 11e journée de Bundesliga. Le résultat est mérité au vu de sa prestation passive pendant une grande partie du match, mais le BVB reste en tête du classement. Les notes et les appréciations individuelles.

Felix Nmecha, meilleur joueur de Dortmund avec le gardien Gregor Kobel, a rapidement donné l’avantage au BVB après un superbe numéro en solo au milieu de la défense de Leverkusen (8e). Mais à partir de la 20e minute, Leverkusen est monté en puissance et s’est procuré de nombreuses occasions. En se jetant avec trop d’ardeur vers le but, Serhou Guirassy a empêché la validation d’un but de la tête de Nico Schlotterbeck avant la pause. Dortmund a conservé son avance jusqu’à la 69e minute, avant que Patrik Schick puis Ezequiel Fernandez (80e) ne marquent pour offrir la victoire à Leverkusen.

Retrouvez ici le compte rendu détaillé du match.

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BVB, notes du Borussia Dortmund contre le Bayer Leverkusen : Gregor Kobel

Superbe arrêt face à Schick, qui avait tiré à bout portant (23e), puis peu après devant Ibrahim Maza, apparu face au but. Après son arrêt devant Moreira, les joueurs de Dortmund pouvaient remercier leur gardien de mener encore 1-0 au bout de 30 minutes. Il s’est tordu la cheville à la 37e minute, mais a repris après de brefs soins. Avant l’égalisation, sur laquelle il ne pouvait rien, il avait déjà réalisé cinq beaux arrêts. Impuissant également sur le but du 1-2, il a ensuite signé un bel arrêt face à Diaby. Note : 2.

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BVB, notes du Borussia Dortmund contre le Bayer Leverkusen : Joane Gadou

Une nouvelle prestation à laquelle il y avait peu à reprocher, même si elle n’a pas été marquée par les gestes de génie qui nous avaient impressionnés en Ligue des champions cette semaine. Sa passe manquée a été le point de départ d’une longue série d’erreurs de Dortmund qui a conduit au but du 2-1 de Fernandez. Note : 3,5.

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BVB, notes du Borussia Dortmund contre le Bayer Leverkusen : Waldemar Anton

Sa récupération lors d’un pressing haut a lancé l’action du but de Felix Nmecha pour le 1-0. Peu après, il avait toutefois déjà reçu un carton jaune. Il a laissé beaucoup de latitude aux joueurs de Leverkusen lorsqu’ils sont montés en puissance en première période. Il a dû sortir à la 70e minute. Note : 4.

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BVB, notes du Borussia Dortmund contre le Bayer Leverkusen : Nico Schlotterbeck

Bien qu’il n’ait commis aucune erreur en première période, il a semblé incapable de contenir les joueurs de Leverkusen lorsqu’ils ont pris l’ascendant. Il a ensuite vraiment manqué de chance : sur sa belle tête qui semblait porter le score à 2-0, Serhou Guirassy a provoqué un hors-jeu actif en se dirigeant trop ostensiblement vers le but. Après la pause, il a signé plusieurs bonnes interventions défensives. Il n’a pas non plus pu empêcher Fernandez de marquer le 2-1. Note : 3,5.

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BVB, notes du Borussia Dortmund contre le Bayer Leverkusen : Daniel Svensson

Il a commencé dans le couloir droit, un poste inhabituel pour lui, avec pour mission de mettre la pression sur Moreira et Fernandez. En première période, il s’en est plutôt bien acquitté quand il a eu le ballon. Mais il l’a très rarement touché. Il n’a par exemple réussi aucun centre avant la pause. Il a parfois semblé un peu dépassé défensivement. Il est resté à droite même après l’entrée en jeu de l’arrière droit Julian Ryerson. Il a perdu son dernier duel face à Diaby avant le centre qui a amené le 2-1 de Leverkusen. Note : 4,5.

BVB, notes du Borussia Dortmund contre le Bayer Leverkusen : Jobe Bellingham

Beaucoup plus discret que récemment face à Arsenal, il a demandé le ballon à plusieurs reprises sans être servi. Il a remporté quatre de ses cinq duels et réalisé de nombreuses bonnes interventions défensives. Mais il s’est laissé battre un peu trop facilement dans le duel aérien sur le 1-1 et a été remplacé immédiatement après. Note : 4.

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BVB, notes du Borussia Dortmund contre le Bayer Leverkusen : Joey Veerman

Le joueur de Dortmund par lequel passent beaucoup de ballons a envoyé un dangereux coup franc dans la surface à la 42e minute, à l’origine de la troisième occasion du BVB dans ce match. Comme à son habitude, il a été précis dans ses passes. Très sollicité défensivement par ailleurs, il a aussi récupéré de nombreux ballons. Mais lui non plus n’a plus réussi, à un certain moment, à peser sur le jeu du BVB. Note : 4.

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BVB, notes du Borussia Dortmund contre le Bayer Leverkusen : Felix Nmecha

De loin, son dribble avant le 1-0, avec ses longues jambes et le ballon collé au pied au milieu de la défense de Leverkusen, a d’abord semblé un peu maladroit. Mais son dribble comme sa frappe étaient en réalité de grande qualité. Un beau but, célébré sans geste prêtant à controverse, sans couronne ni autre symbole à interpréter . Il a même eu une occasion de porter le score à 2-0 à la 42e minute, après le coup franc de Veerman. Il a créé une belle occasion pour Guirassy à la 54e minute. Solide aussi défensivement, il a remporté la grande majorité de ses duels et récupéré des ballons au milieu de terrain. Le meilleur joueur de Dortmund. Note : 2,5.

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BVB, notes du Borussia Dortmund contre le Bayer Leverkusen : Maximilian Beier

L’idée de Niko Kovac était d’aligner le rapide Beier dans un rôle hybride dans le couloir pour faire face aux joueurs rapides de Leverkusen. Le plan n’a parfois fonctionné qu’en théorie, car Beier et Nmecha, placé théoriquement devant lui, occupaient souvent les mêmes espaces. Leur répartition sur le terrain s’est ensuite améliorée et Beier s’est aussitôt montré un peu plus dangereux. Mais dix pertes de balle avant son remplacement, ce n’est pas rien. Note : 4,5.

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BVB, notes du Borussia Dortmund contre le Bayer Leverkusen : Konstantinos Karetsas

Il a de nouveau été titularisé, comme la semaine dernière face au Borussia Mönchengladbach. Actif sur le côté droit de l’attaque, il a souvent couru à toute vitesse. Avant le 1-0, il a transmis le ballon à Nmecha d’une courte passe, puis lui a ouvert le passage en bloquant un adversaire. Très entreprenant, il a été constamment actif en début de match. Mais après plusieurs fautes, il est aussi resté au sol assez longtemps à quelques reprises et a dû être remplacé dès la première période, le visage crispé par la douleur après un duel avec Facundo Medina . Il risque déjà une troisième période d’indisponibilité forcée cette saison. Note : 2,5.

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BVB, notes du Borussia Dortmund contre le Bayer Leverkusen : Serhou Guirassy

Un mauvais contrôle à la 26e minute l’a privé d’une occasion potentiellement intéressante et l’a amené à commettre une faute offensive assez rude pour son retour dans le onze de départ. « Si Serhou dit qu’il est en forme, Niko le croit », avait déclaré l’entraîneur Kovac avant le coup d’envoi sur DAZN. Guirassy était peut-être en forme, mais il n’a pas été bon. En sautillant inutilement vers le but et le gardien Mark Flekken après la tête de Nico Schlotterbeck, il a provoqué l’annulation, à juste titre pour hors-jeu, du but de ce dernier. L’une de ses pertes de balle a également offert une occasion dangereuse à Leverkusen. Il a manqué une occasion en bonne position à la 54e minute. Ce n’était pas sa soirée. Kovac l’a remplacé par Ryerson après environ une heure de jeu, à sa grande incompréhension. Note : 5.

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BVB, notes du Borussia Dortmund contre le Bayer Leverkusen : les remplaçants

Fabio Silva : Entré à la 38e minute à la place de Karetsas, blessé, il a heurté le crâne d’Edmond Tapsoba avec sa tête trois minutes plus tard. Il a toutefois continué à jouer. Le coup franc qui a suivi a débouché sur l’occasion de Nmecha de porter éventuellement le score à 2-0. Il n’a pas tiré au but, même après avoir été repositionné en première ligne. Note : 4.

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Julian Ryerson : L’arrière droit est entré à la 63e minute à la place de Guirassy. Comme Svensson, habituellement arrière gauche, évoluait déjà dans le couloir droit, Ryerson s’est placé à gauche. Note : 4.

Carney Chukwuemeka : Entré à la place de Jobe Bellingham après le 1-1, il a eu l’occasion d’inscrire le 2-2. Note : 3,5.

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Ramy Bensebaini : Il a remplacé Waldemar Anton après le 1-1. À peine entré, il a laissé échapper Moussa Diaby, qui a manqué de peu de donner l’avantage à Leverkusen. Il a souvent eu le ballon, mais n’a jamais semblé solide. Note : 4.

Ethan Nwaneri : Entré à la place de Maximilian Beier après le 1-1, il a provoqué une réaction des supporters de Dortmund en débordant sur la gauche avant de passer le ballon dans l’axe, où aucun coéquipier ne se trouvait. Note : 4.