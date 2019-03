Guingamp, Gourvennec : "Gagner aux points, ça ne rapporte pas de titres"

L'entraineur guingampais a estimé que son équipe méritait plus que Strasbourg de sortir victorieuse de la finale de la Coupe de la Ligue.

Jocelyn Gourvennec a fait part de sa tristesse et de son amertume après la perte de la Coupe de la Ligue par son équipe de Guingamp, samedi soir à face à . Pour lui, ses troupes auraient plus mérité de triompher.

Jocelyn, on imagine évidemment votre déception après cette finale perdue. Comment expliquer cet échec aux tirs au but ?

Nous sommes déçus. On a gagné aux points sur le match, Strasbourg n’a eu qu’une occasion, les joueurs se sont donnés à 200%. Il n’y a aucun regret sur la manière dont on a joué. On n’a pas fait d’erreur, on a des situations pour marquer, Kamara effectue quelques arrêts… il y a des jours comme ça.

Regrettez-vous la manière d’approcher ce match ?

Absolument pas. Un but assez tôt aurait ouvert la rencontre. Néanmoins je pense qu’on a eu plusieurs situations pour marquer. C’est là-dessus que l’on peut avoir un regret. C’était une finale indécise et gagner aux points sur un match, ça ne rapporte pas de titres.

Le maintien devient désormais votre priorité absolue…

On savait que l’on avait plus de deux mois pour mettre de côté ce match et se concentrer sur la . Là on avait 15 jours pour ne penser qu’à la finale. On a joué ce match, on a été cohérents, on a évolué avec des joueurs créatifs… On va à puis on reçoit avant de revoir Starsbourg, j’espère que l’on gagnera là-bas.