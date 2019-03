Guingamp : Etienne Didot raccrochera les crampons à la fin de la saison

Le milieu de terrain de Guingamp, Etienne Didot, a annoncé sa volonté de mettre un terme à sa carrière.

Etienne Didot, 35 ans, s'apprête à raccrocher les crampons.

Le milieu de terrain de l'En Avant a annoncé ce vendredi sur son compte Twitter son désir de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison actuelle.

"Un petit message pour vous prévenir qu'au terme de cette saison, je mettrai fin à ma carrière..., écrit le Breton. Après 18 saisons magnifiques passées au plus haut niveau, viendra le moment de vivre de nouvelles aventures... Cette annonce faite, je referme la parenthèse et me replonge directement dans notre fin de saison ! Jusqu'à la dernière seconde du championnat je me donnerai à 300 % pour obtenir le maintien et finir en beauté !".

Etienne Didot a pour objectif de sauver l'En Avant de la relégation. Le club breton occupe actuellement une place de 18ème, qui lui permettrait d'être baragiste.

