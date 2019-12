Guingamp - De retour, Nicolas Benezet l'a mauvaise...

En prêt du côté de Toronto en MLS ces derniers mois, Nicolas Benezet se plaisait au Canada et espérait y rester. En vain, lui qui est de retour en L2.

En prêt du côté de Toronto en ces derniers mois, Nicolas Benezet se plaisait au . Néanmoins, s'il se projetait sur le long terme sous ses nouvelles couleurs, le milieu offensif de 28 ans est de retour à l'En Avant cet hiver. Une déception que le principal intéressé ne saurait garder pour lui.

Dans les colonnes de l’Equipe, Nicolas Benezet a en effet pesté contre la franchise canadienne, lui reprochant de ne pas avoir levé l’option d’achat alors que cela lui avait été promis en amont. Le milieu offensif n’a pas été titularisé à six reprises, ce qui aurait permis de lever l’option d’achat.

"Je suis tombé des nues​"

"On a empêché qu’elle soit levée. Au bout du deuxième match, on m’a dit : "de toute façon, ne t’inquiète pas, si tu ne fais pas les six matches, on lèvera l’option d’achat quand même." J’avais cette obsession des six matchs, je n’en dormais plus. À la veille du possible sixième match comme titulaire, Curtis (le directeur général de la franchise) et Meary (le représentant du joueur) m’ont encore dit de ne pas me tracasser", a d'abord expliqué le Français.

"Et puis lors du dernier entraînement, j’ai vu que j’allais être remplaçant. (...) La vérité, c’est que le DG ne voulait pas que je joue pour ne pas payer le transfert à Guingamp. (...) Je suis tombé des nues. Ma compagne s’était mise en disponibilité pour six mois, on cherchait un appartement, tout était réuni pour être bien. Tout s’est écroulé à cause de ces deux personnes". Résultat des courses, le voilà de retour à l'EAG, en ....