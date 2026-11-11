Comment regarder Guinée équatoriale - Zimbabwe avec un VPN

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Présentation du match

Africa Cup of Nations Qualification - Journée 3 12 nov. 2026 - 11:00

La Guinée équatoriale reçoit le Zimbabwe dans le cadre des qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations. Les deux équipes cherchent à renforcer leur position dans le groupe E.

La Guinée équatoriale aborde ce match après avoir remporté sa dernière rencontre de qualification contre la Sierra Leone, mais sa campagne reste fragile après une lourde défaite face à la RD Congo. L’équipe de Vincenzo Alberto Annese voudra poursuivre sur cette lancée et consolider sa position à domicile.

Le Zimbabwe arrive dans une forme correcte. Les hommes de Ramon Catala ont battu la Sierra Leone lors de leur dernier match de qualification et ont montré qu’ils savaient obtenir des résultats à l’extérieur, avec des victoires contre l’Inde et la Zambie ces derniers mois.

Le Zimbabwe occupe la deuxième place du groupe E, avec un point d’avance sur son adversaire, ce qui donne encore plus d’importance à cette rencontre. Une victoire lui permettrait de creuser l’écart avec la Guinée équatoriale au classement, tandis que l’équipe à domicile ne peut pas se permettre de perdre davantage de terrain.

Les deux équipes ayant chacune remporté l’un de leurs deux premiers matches de qualification, cette rencontre aura de véritables conséquences sur leur capacité à maîtriser leur destin dans le groupe. Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder le match.

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