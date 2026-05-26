Guide des villes hôtes de la Coupe du monde 2026 : liste des stades qui accueilleront le tournoi de la FIFA aux États-Unis, au Canada et au Mexique

Les États-Unis, le Canada et le Mexique organiseront conjointement la Coupedu monde 2026, avec 16 stades prévus pour accueillir des rencontres de haut niveau, marquant le retour du rendez-vous phare de la FIFA sur le continent américain pour la première fois depuis 1994.
Les États-Unis avaient alors offert un spectacle grandiose, tandis que leurs voisins mexicains avaient déjà accueilli la compétition à deux reprises, en 1970 et 1986.
Le Canada se joint désormais à la fête, dans le cadre d’un projet tripartite : la liste initiale de 43 stades potentiels répartis dans 41 villes a été progressivement réduite à une liste finale de 16. Qui a été retenu en Amérique du Nord et en Amérique centrale ? GOAL fait le point…
Villes hôtes et stades de la Coupe du monde 2026
Avec le passage à 48 équipes et 80 matchs pour la phase finale à partir de 2026, voici la liste définitive des villes hôtes et de leurs stades, telle que dévoilée par la FIFA :
États-UnisGetty
Le Rose Bowl de Pasadena, en Californie, avait accueilli la finale de la Coupe du monde 1994, remportée par le Brésil aux tirs au but face à l’Italie. Il figurera de nouveau au programme de la FIFA, aux côtés d’infrastructures valorisées à plusieurs milliards de dollars comme l’AT&T Stadium et le Mercedes-Benz Stadium.
En raison des règles de la FIFA en matière de parrainage des stades, le Gillette Stadium sera rebaptisé Boston Stadium durant la compétition.
Le MetLife Stadium d’East Rutherford a été sélectionné pour accueillir la finale.
|Ville
|Stade
|Capacité
|Atlanta
|Mercedes-Benz Stadium
|71 000
|Boston
|Stade de Boston
|68 756
|Dallas
|AT&T Stadium
|80 000
|Houston
|NRG Stadium
|71 500
|Arrowhead Stadium
|Arrowhead Stadium
|76 416
|Los Angeles
|Rose Bowl Stadium ou SoFi Stadium
|90 888/70 200
|Miami
|Hard Rock Stadium
|65 326
|New York/New Jersey
|Stade MetLife
|82 500
|Philadelphie
|Lincoln Financial Field
|69 796
|San Francisco/Bay Area
|Levi’s Stadium
|68 500
|Seattle
|Lumen Field
|72 000
CanadaGetty
Le BC Place de Vancouver a déjà joué un rôle de premier plan dans l'organisation de la Coupe du monde, puisqu'il a accueilli la finale féminine en 2015, mais il n'est revenu sur le devant de la scène qu'en mars 2022, lorsque Montréal s'est retiré de la course.
|Stade
|Stade
|Capacité
|Toronto
|Stade BMO
|30 000
|Vancouver
|BC Place
|54 500
MexiqueGetty
L’Estadio Azteca, déjà théâtre des triomphes de Pelé et Diego Maradona, accueillera le match d’ouverture le 11 juin 2026 et plusieurs autres affiches majeures.
|Ville
|Stade
|Capacité
|Guadalajara
|Estadio Akron
|46 232
|Mexique
|Stade Aztèque
|81 070
|Monterrey
|Estadio BBVA
|51 348