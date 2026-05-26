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AT&T Stadium DallasGetty
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Chris Burton

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Guide des villes hôtes de la Coupe du monde 2026 : liste des stades qui accueilleront le tournoi de la FIFA aux États-Unis, au Canada et au Mexique

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Les États-Unis, le Canada et le Mexique coorganiseront la Coupe du monde 2026. Seize stades accueilleront les rencontres de haut niveau, marquant le retour de l’événement phare de la FIFA sur le continent américain pour la première fois depuis 1994.

Les États-Unis, le Canada et le Mexique organiseront conjointement la Coupedu monde 2026, avec 16 stades prévus pour accueillir des rencontres de haut niveau, marquant le retour du rendez-vous phare de la FIFA sur le continent américain pour la première fois depuis 1994.

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Les États-Unis avaient alors offert un spectacle grandiose, tandis que leurs voisins mexicains avaient déjà accueilli la compétition à deux reprises, en 1970 et 1986.

Le Canada se joint désormais à la fête, dans le cadre d’un projet tripartite : la liste initiale de 43 stades potentiels répartis dans 41 villes a été progressivement réduite à une liste finale de 16. Qui a été retenu en Amérique du Nord et en Amérique centrale ? GOAL fait le point…   

Villes hôtes et stades de la Coupe du monde 2026

Avec le passage à 48 équipes et 80 matchs pour la phase finale à partir de 2026, voici la liste définitive des villes hôtes et de leurs stades, telle que dévoilée par la FIFA :

États-Unis

Rose Bowl 1994 World Cup finalGetty

Le Rose Bowl de Pasadena, en Californie, avait accueilli la finale de la Coupe du monde 1994, remportée par le Brésil aux tirs au but face à l’Italie. Il figurera de nouveau au programme de la FIFA, aux côtés d’infrastructures valorisées à plusieurs milliards de dollars comme l’AT&T Stadium et le Mercedes-Benz Stadium.

En raison des règles de la FIFA en matière de parrainage des stades, le Gillette Stadium sera rebaptisé Boston Stadium durant la compétition.

Le MetLife Stadium d’East Rutherford a été sélectionné pour accueillir la finale.

VilleStadeCapacité
AtlantaMercedes-Benz Stadium71 000
BostonStade de Boston68 756
DallasAT&T Stadium80 000
HoustonNRG Stadium71 500
Arrowhead StadiumArrowhead Stadium76 416
Los AngelesRose Bowl Stadium ou SoFi Stadium90 888/70 200
MiamiHard Rock Stadium65 326
New York/New JerseyStade MetLife82 500
PhiladelphieLincoln Financial Field69 796
San Francisco/Bay AreaLevi’s Stadium68 500
SeattleLumen Field72 000

Canada

BC Place 2015 Women's World Cup finalGetty

Le BC Place de Vancouver a déjà joué un rôle de premier plan dans l'organisation de la Coupe du monde, puisqu'il a accueilli la finale féminine en 2015, mais il n'est revenu sur le devant de la scène qu'en mars 2022, lorsque Montréal s'est retiré de la course.

StadeStadeCapacité
TorontoStade BMO30 000
VancouverBC Place54 500

Mexique

Azteca Stadium 1986 World CupGetty

L’Estadio Azteca, déjà théâtre des triomphes de Pelé et Diego Maradona, accueillera le match d’ouverture le 11 juin 2026 et plusieurs autres affiches majeures.

VilleStadeCapacité
GuadalajaraEstadio Akron46 232
MexiqueStade Aztèque81 070
MonterreyEstadio BBVA51 348