Les États-Unis, le Canada et le Mexique organiseront conjointement la Coupe du monde 2026, répartissant les matchs de haut niveau dans 16 stades, marquant le retour de la compétition phare de la FIFA sur le continent américain pour la première fois depuis 1994.

Les États-Unis avaient alors offert un spectacle grandiose, tandis que leurs voisins mexicains avaient déjà accueilli la compétition à deux reprises, en 1970 et 1986.

Le Canada se joint désormais à la fête, dans le cadre d’un projet tripartite : la liste initiale de 43 stades potentiels répartis dans 41 villes a été progressivement réduite à une sélection finale de 16 enceintes. Qui a été retenu en Amérique du Nord et en Amérique centrale ? GOAL fait le point…

Villes hôtes, stades et capacités d’accueil de la Coupe du monde 2026

Avec le passage à 48 équipes et 80 matchs pour la phase finale à partir de 2026, voici la liste définitive des villes hôtes et de leurs stades, telle que dévoilée par la FIFA :

États-Unis

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Le Rose Bowl de Pasadena, en Californie, qui avait accueilli la finale 1994 remportée par le Brésil aux tirs au but face à l’Italie, figurera de nouveau dans le projet de la FIFA, aux côtés de complexes ultra-modernes valorisés à plusieurs milliards de dollars comme l’AT&T Stadium et le Mercedes-Benz Stadium.

En raison des règles de la FIFA en matière de parrainage, le Gillette Stadium sera rebaptisé Boston Stadium durant la compétition.

Le MetLife Stadium d’East Rutherford a été sélectionné pour accueillir la finale.

Ville Stade Capacité Atlanta Mercedes-Benz Stadium 68 239 Boston Gillette Stadium 64 146 Dallas AT&T Stadium 70 649 Houston NRG Stadium 68 777 Kansas City Arrowhead Stadium 69 045 Los Angeles SoFi Stadium 70 492 Miami Hard Rock Stadium 64 478 New York/New Jersey Stade MetLife 80 663 Philadelphie Lincoln Financial Field 68 324 San Francisco/Bay Area Levi’s Stadium 68 827 Seattle Lumen Field 66 925

Canada

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Le BC Place de Vancouver, déjà théâtre de la finale féminine de la Coupe du monde 2015, n’a réintégré la course qu’en mars 2022, après le retrait de Montréal.

Ville Stade Capacité Toronto Stade BMO 43 036 Vancouver BC Place 52 497

Mexique

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L'Estadio Azteca a déjà vu les légendes brésilienne et argentine, Pelé et Diego Maradona, savourer la gloire de la Coupe du monde dans un cadre légendaire. Il accueillera le match d'ouverture le 11 juin 2026, ainsi que d'autres rencontres phares.