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AT&T Stadium DallasGetty
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Chris Burton

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Guide des villes hôtes de la Coupe du monde 2026 : la FIFA confirme la capacité des 16 stades qui accueilleront le tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique, dont deux arènes pouvant accueillir plus de 80 000 spectateurs

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Les États-Unis, le Canada et le Mexique coorganiseront la Coupe du monde 2026. Seize stades de premier plan accueilleront les rencontres de haut niveau, marquant le retour du rendez-vous phare de la FIFA sur le continent américain pour la première fois depuis 1994.

Les États-Unis, le Canada et le Mexique organiseront conjointement la Coupe du monde 2026, répartissant les matchs de haut niveau dans 16 stades, marquant le retour de la compétition phare de la FIFA sur le continent américain pour la première fois depuis 1994.

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Les États-Unis avaient alors offert un spectacle grandiose, tandis que leurs voisins mexicains avaient déjà accueilli la compétition à deux reprises, en 1970 et 1986.

Le Canada se joint désormais à la fête, dans le cadre d’un projet tripartite : la liste initiale de 43 stades potentiels répartis dans 41 villes a été progressivement réduite à une sélection finale de 16 enceintes. Qui a été retenu en Amérique du Nord et en Amérique centrale ? GOAL fait le point…   

Villes hôtes, stades et capacités d’accueil de la Coupe du monde 2026

Avec le passage à 48 équipes et 80 matchs pour la phase finale à partir de 2026, voici la liste définitive des villes hôtes et de leurs stades, telle que dévoilée par la FIFA :

États-Unis

Rose Bowl 1994 World Cup finalGetty

Le Rose Bowl de Pasadena, en Californie, qui avait accueilli la finale 1994 remportée par le Brésil aux tirs au but face à l’Italie, figurera de nouveau dans le projet de la FIFA, aux côtés de complexes ultra-modernes valorisés à plusieurs milliards de dollars comme l’AT&T Stadium et le Mercedes-Benz Stadium.

En raison des règles de la FIFA en matière de parrainage, le Gillette Stadium sera rebaptisé Boston Stadium durant la compétition.

Le MetLife Stadium d’East Rutherford a été sélectionné pour accueillir la finale.

VilleStadeCapacité
AtlantaMercedes-Benz Stadium68 239
BostonGillette Stadium64 146
DallasAT&T Stadium70 649
HoustonNRG Stadium68 777
Kansas CityArrowhead Stadium69 045
Los AngelesSoFi Stadium70 492
MiamiHard Rock Stadium64 478
New York/New JerseyStade MetLife80 663
PhiladelphieLincoln Financial Field68 324
San Francisco/Bay AreaLevi’s Stadium68 827
SeattleLumen Field66 925

Canada

BC Place 2015 Women's World Cup finalGetty

Le BC Place de Vancouver, déjà théâtre de la finale féminine de la Coupe du monde 2015, n’a réintégré la course qu’en mars 2022, après le retrait de Montréal.

VilleStadeCapacité
TorontoStade BMO43 036
VancouverBC Place52 497

Mexique

Azteca Stadium 1986 World CupGetty

L'Estadio Azteca a déjà vu les légendes brésilienne et argentine, Pelé et Diego Maradona, savourer la gloire de la Coupe du monde dans un cadre légendaire. Il accueillera le match d'ouverture le 11 juin 2026, ainsi que d'autres rencontres phares.

VilleStadeCapacité
GuadalajaraEstadio Akron45 664
MexiqueStade Azteca80 824
MonterreyStade BBVA51 243