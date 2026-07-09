Les États-Unis, le Canada et le Mexique organiseront conjointement la Coupe du monde 2026. Seize stades accueilleront les matchs de cette compétition, qui marquera le retour de l’événement phare de la FIFA sur le continent américain pour la première fois depuis 1994.

Les États-Unis avaient alors offert un spectacle grandiose, tandis que leur voisin mexicain avait déjà accueilli la compétition à deux reprises, en 1970 et en 1986.

Le Canada se joint désormais à la fête, dans le cadre d’un projet tripartite, la liste initiale de 43 stades potentiels répartis dans 41 villes ayant été progressivement réduite à une liste finale de 16. Quelles villes ont été retenues en Amérique du Nord et en Amérique centrale ? GOAL fait le point…

Date et horaire du coup d’envoi Détails du match Lieu Billets 9 juillet, coup d’envoi à 18 h (HE) Quart de finale n° 1 : France - Maroc Gillette Stadium (Boston), États-Unis Acheter des billets 10 juillet, coup d’envoi à 18 h PDT Quart de finale n° 2 : Espagne - Belgique SoFi Stadium (Los Angeles), États-Unis Acheter des billets 11 juillet, coup d’envoi à 16 h (HE) Quart de finale n° 3 : Norvège - Angleterre Hard Rock Stadium (Miami), États-Unis Acheter des billets 11 juillet, coup d’envoi à 18 h CDT Quart de finale n° 4 : Argentine - Suisse Arrowhead Stadium (Kansas City), États-Unis Acheter des billets 14 juillet, coup d’envoi à 19 h CDT Demi-finale n° 1 : France/Maroc contre Espagne/Belgique Dallas Stadium, États-Unis Acheter des billets 15 juillet, coup d’envoi à 20 h EDT Demi-finale 2 : Norvège/Angleterre – Argentine/Suisse Stade d’Atlanta, États-Unis Acheter des billets 18 juillet, coup d’envoi à 15 h (heure de l’Est) Match pour la 3^e place : perdant de la demi-finale 1 contre perdant de la demi-finale 2 Stade de Miami, États-Unis Acheter des billets 19 juillet, coup d’envoi à 15 h (heure de l’Est) Finale de la Coupe du monde : vainqueur de la demi-finale 1 contre vainqueur de la demi-finale 2 Stade de New York-New Jersey, États-Unis Acheter des billets

Villes hôtes, stades et capacités d'accueil de la Coupe du monde 2026

Avec l’élargissement de la phase finale à 48 équipes et 80 matchs à partir de 2026, la FIFA a publié la liste définitive des villes hôtes et de leurs stades :

États-Unis

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Le Rose Bowl de Pasadena, en Californie, qui a accueilli la finale de la Coupe du monde 1994 remportée par le Brésil aux tirs au but face à l’Italie, figurera de nouveau dans le projet de la FIFA aux côtés de complexes ultramodernes comme l’AT&T Stadium et le Mercedes-Benz Stadium.

En raison des règles de la FIFA en matière de parrainage, le Gillette Stadium sera rebaptisé « Boston Stadium » durant la compétition.

Le MetLife Stadium d’East Rutherford a été désigné pour accueillir la finale.

Ville Stade Capacité Atlanta Mercedes-Benz Stadium 68 239 Boston Gillette Stadium 64 146 Dallas AT&T Stadium 70 649 Houston NRG Stadium 68 777 Arrowhead Stadium Arrowhead Stadium 69 045 Los Angeles SoFi Stadium 70 492 Miami Hard Rock Stadium 64 478 New York/New Jersey MetLife Stadium 80 663 Philadelphie Lincoln Financial Field 68 324 San Francisco/Région de la Baie Levi’s Stadium 68 827 Seattle Lumen Field 66 925

Canada

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Le BC Place de Vancouver, déjà célèbre pour avoir accueilli la finale féminine de 2015, est revenu sur le devant de la scène en mars 2022 après le retrait de Montréal.

Ville Stade Capacité Toronto BMO Field 43 036 Vancouver BC Place 52 497

Mexique

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L’Estadio Azteca, déjà théâtre des triomphes de Pelé et Diego Maradona, accueillera le match d’ouverture le 11 juin 2026 et plusieurs autres affiches majeures.