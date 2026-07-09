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AT&T Stadium DallasGetty
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Chris Burton

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Guide des villes hôtes de la Coupe du monde 2026 : comment acheter des billets de dernière minute, la finale de la Coupe du monde, Miami, New York et bien plus encore

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Les États-Unis, le Canada et le Mexique coorganiseront la Coupe du monde 2026. Seize stades accueilleront les rencontres de ce rendez-vous majeur de la FIFA, qui fait son retour sur le continent américain pour la première fois depuis 1994.

Les États-Unis, le Canada et le Mexique organiseront conjointement la Coupe du monde 2026. Seize stades accueilleront les matchs de cette compétition, qui marquera le retour de l’événement phare de la FIFA sur le continent américain pour la première fois depuis 1994.

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Les États-Unis avaient alors offert un spectacle grandiose, tandis que leur voisin mexicain avait déjà accueilli la compétition à deux reprises, en 1970 et en 1986.

Le Canada se joint désormais à la fête, dans le cadre d’un projet tripartite, la liste initiale de 43 stades potentiels répartis dans 41 villes ayant été progressivement réduite à une liste finale de 16. Quelles villes ont été retenues en Amérique du Nord et en Amérique centrale ? GOAL fait le point…   

Date et horaire du coup d’envoiDétails du matchLieuBillets
9 juillet, coup d’envoi à 18 h (HE)Quart de finale n° 1 : France - MarocGillette Stadium (Boston), États-UnisAcheter des billets
10 juillet, coup d’envoi à 18 h PDTQuart de finale n° 2 : Espagne - BelgiqueSoFi Stadium (Los Angeles), États-UnisAcheter des billets
11 juillet, coup d’envoi à 16 h (HE)Quart de finale n° 3 : Norvège - AngleterreHard Rock Stadium (Miami), États-UnisAcheter des billets
11 juillet, coup d’envoi à 18 h CDTQuart de finale n° 4 : Argentine - Suisse Arrowhead Stadium (Kansas City), États-UnisAcheter des billets
14 juillet, coup d’envoi à 19 h CDTDemi-finale n° 1 : France/Maroc contre Espagne/BelgiqueDallas Stadium, États-UnisAcheter des billets
15 juillet, coup d’envoi à 20 h EDTDemi-finale 2 : Norvège/Angleterre – Argentine/SuisseStade d’Atlanta, États-UnisAcheter des billets
18 juillet, coup d’envoi à 15 h (heure de l’Est)Match pour la 3^e place : perdant de la demi-finale 1 contre perdant de la demi-finale 2Stade de Miami, États-UnisAcheter des billets
19 juillet, coup d’envoi à 15 h (heure de l’Est)Finale de la Coupe du monde : vainqueur de la demi-finale 1 contre vainqueur de la demi-finale 2 Stade de New York-New Jersey, États-UnisAcheter des billets

Villes hôtes, stades et capacités d'accueil de la Coupe du monde 2026

Avec l’élargissement de la phase finale à 48 équipes et 80 matchs à partir de 2026, la FIFA a publié la liste définitive des villes hôtes et de leurs stades :

États-Unis

Rose Bowl 1994 World Cup finalGetty

Le Rose Bowl de Pasadena, en Californie, qui a accueilli la finale de la Coupe du monde 1994 remportée par le Brésil aux tirs au but face à l’Italie, figurera de nouveau dans le projet de la FIFA aux côtés de complexes ultramodernes comme l’AT&T Stadium et le Mercedes-Benz Stadium.

En raison des règles de la FIFA en matière de parrainage, le Gillette Stadium sera rebaptisé « Boston Stadium » durant la compétition.

Le MetLife Stadium d’East Rutherford a été désigné pour accueillir la finale.

VilleStadeCapacité
AtlantaMercedes-Benz Stadium68 239
BostonGillette Stadium64 146
DallasAT&T Stadium70 649
HoustonNRG Stadium68 777
Arrowhead StadiumArrowhead Stadium69 045
Los AngelesSoFi Stadium70 492
MiamiHard Rock Stadium64 478
New York/New JerseyMetLife Stadium80 663
PhiladelphieLincoln Financial Field68 324
San Francisco/Région de la BaieLevi’s Stadium68 827
SeattleLumen Field66 925

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Canada

BC Place 2015 Women's World Cup finalGetty

Le BC Place de Vancouver, déjà célèbre pour avoir accueilli la finale féminine de 2015, est revenu sur le devant de la scène en mars 2022 après le retrait de Montréal.

VilleStadeCapacité
TorontoBMO Field43 036
VancouverBC Place52 497

Mexique

Azteca Stadium 1986 World CupGetty

L’Estadio Azteca, déjà théâtre des triomphes de Pelé et Diego Maradona, accueillera le match d’ouverture le 11 juin 2026 et plusieurs autres affiches majeures.

VilleStadeCapacité
GuadalajaraStade Akron45 664
MexiqueStade Azteca80 824
MonterreyStade BBVA51 243

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