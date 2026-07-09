Les États-Unis, le Canada et le Mexique organiseront conjointement la Coupe du monde 2026. Seize stades accueilleront les matchs de cette compétition, qui marquera le retour de l’événement phare de la FIFA sur le continent américain pour la première fois depuis 1994.
Les États-Unis avaient alors offert un spectacle grandiose, tandis que leur voisin mexicain avait déjà accueilli la compétition à deux reprises, en 1970 et en 1986.
Le Canada se joint désormais à la fête, dans le cadre d’un projet tripartite, la liste initiale de 43 stades potentiels répartis dans 41 villes ayant été progressivement réduite à une liste finale de 16. Quelles villes ont été retenues en Amérique du Nord et en Amérique centrale ? GOAL fait le point…
|Date et horaire du coup d’envoi
|Détails du match
|Lieu
|Billets
|9 juillet, coup d’envoi à 18 h (HE)
|Quart de finale n° 1 : France - Maroc
|Gillette Stadium (Boston), États-Unis
|Acheter des billets
|10 juillet, coup d’envoi à 18 h PDT
|Quart de finale n° 2 : Espagne - Belgique
|SoFi Stadium (Los Angeles), États-Unis
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|11 juillet, coup d’envoi à 16 h (HE)
|Quart de finale n° 3 : Norvège - Angleterre
|Hard Rock Stadium (Miami), États-Unis
|Acheter des billets
|11 juillet, coup d’envoi à 18 h CDT
|Quart de finale n° 4 : Argentine - Suisse
|Arrowhead Stadium (Kansas City), États-Unis
|Acheter des billets
|14 juillet, coup d’envoi à 19 h CDT
|Demi-finale n° 1 : France/Maroc contre Espagne/Belgique
|Dallas Stadium, États-Unis
|Acheter des billets
|15 juillet, coup d’envoi à 20 h EDT
|Demi-finale 2 : Norvège/Angleterre – Argentine/Suisse
|Stade d’Atlanta, États-Unis
|Acheter des billets
|18 juillet, coup d’envoi à 15 h (heure de l’Est)
|Match pour la 3^e place : perdant de la demi-finale 1 contre perdant de la demi-finale 2
|Stade de Miami, États-Unis
|Acheter des billets
|19 juillet, coup d’envoi à 15 h (heure de l’Est)
|Finale de la Coupe du monde : vainqueur de la demi-finale 1 contre vainqueur de la demi-finale 2
|Stade de New York-New Jersey, États-Unis
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Villes hôtes, stades et capacités d'accueil de la Coupe du monde 2026
Avec l’élargissement de la phase finale à 48 équipes et 80 matchs à partir de 2026, la FIFA a publié la liste définitive des villes hôtes et de leurs stades :
États-UnisGetty
Le Rose Bowl de Pasadena, en Californie, qui a accueilli la finale de la Coupe du monde 1994 remportée par le Brésil aux tirs au but face à l’Italie, figurera de nouveau dans le projet de la FIFA aux côtés de complexes ultramodernes comme l’AT&T Stadium et le Mercedes-Benz Stadium.
En raison des règles de la FIFA en matière de parrainage, le Gillette Stadium sera rebaptisé « Boston Stadium » durant la compétition.
Le MetLife Stadium d’East Rutherford a été désigné pour accueillir la finale.
|Ville
|Stade
|Capacité
|Atlanta
|Mercedes-Benz Stadium
|68 239
|Boston
|Gillette Stadium
|64 146
|Dallas
|AT&T Stadium
|70 649
|Houston
|NRG Stadium
|68 777
|Arrowhead Stadium
|Arrowhead Stadium
|69 045
|Los Angeles
|SoFi Stadium
|70 492
|Miami
|Hard Rock Stadium
|64 478
|New York/New Jersey
|MetLife Stadium
|80 663
|Philadelphie
|Lincoln Financial Field
|68 324
|San Francisco/Région de la Baie
|Levi’s Stadium
|68 827
|Seattle
|Lumen Field
|66 925
CanadaGetty
Le BC Place de Vancouver, déjà célèbre pour avoir accueilli la finale féminine de 2015, est revenu sur le devant de la scène en mars 2022 après le retrait de Montréal.
|Ville
|Stade
|Capacité
|Toronto
|BMO Field
|43 036
|Vancouver
|BC Place
|52 497
MexiqueGetty
L’Estadio Azteca, déjà théâtre des triomphes de Pelé et Diego Maradona, accueillera le match d’ouverture le 11 juin 2026 et plusieurs autres affiches majeures.
|Ville
|Stade
|Capacité
|Guadalajara
|Stade Akron
|45 664
|Mexique
|Stade Azteca
|80 824
|Monterrey
|Stade BBVA
|51 243