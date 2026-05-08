Une fois vos billets pour les matchs de la Coupe du monde 2026 confirmés, planifiez soigneusement votre itinéraire pour le jour du match. L’un des éléments clés consiste à déterminer comment vous rendrez au stade et en reviendrez en toute sérénité, afin de profiter pleinement de votre expérience de la Coupe du monde.

Les seize villes hôtes nord-américaines disposent chacune de leur propre réseau de transport, et une préparation minutieuse s’impose pour que cette journée spéciale se déroule sans accroc.

GOAL vous guide à travers les dernières informations sur les transports pour la Coupe du monde 2026, en indiquant les meilleures options dans chaque ville.

Parking et transports pour la Coupe du monde : aperçu général

Ville hôte / Stade Coût du stationnement (jour de match) Principaux transports en commun Coût du transport (aller-retour) New York/NJ (MetLife) Pas de stationnement sur place NJ Transit (train) 105 $ (plafonné) Los Angeles (SoFi) 300 $ Métro de Los Angeles + navette 3,50 Miami (Hard Rock) 175,00 $ – 250,00 $ Brightline / Navette 20,00 $+ / Gratuit Boston (Gillette) 175,00 € Train de banlieue MBTA 80,00 € Dallas (AT&T) 125,00 $ – 175,00 $ TRE + navette 12,00 Philadelphie (Lincoln) 115,00 $ – 125,00 $ Ligne Broad Street gratuit après la rencontre) Kansas City (Arrowhead) 75,00 $ – 125,00 $ Navette stade 15,00 $ Houston (NRG) 99,00 $ – 125,00 $ Ligne rouge du METRORail 2,50 € Atlanta (Mercedes-Benz) 99,00 MARTA 5,00 Seattle (Lumen Field) 125 $+ Tramway Link 6,50 San Francisco (Levi’s Stadium) 125,00 $+ Tramway VTA / BART 15,00 $ – 25,00 $ Toronto (BMO Field) 80,00 $+ (nombre de places limité) GO Transit / TTC 7,00 $ – 15,00 $ Vancouver (BC Place) 75,00 $+ (nombre de places limité) SkyTrain 6,50 $ - 10,00 $ Mexique (Azteca) Variable Métro / Train léger 10 pesos (0,60 $)

Quelles sont les options de stationnement sur les sites de la Coupe du monde 2026 ?

Les places de stationnement sur place dans les 16 stades de la Coupe du monde sont extrêmement limitées et il faut s'y prendre à l'avance pour éviter d'être refoulé au périmètre de sécurité.

À noter, une zone d’interdiction de stationnement est en vigueur au MetLife Stadium.

Pour les rencontres au MetLife Stadium (dont la finale du 19 juillet), aucune place de stationnement n’est prévue sur place pour les spectateurs.

Les spectateurs qui souhaitent tout de même venir en voiture devront réserver une place dans le parking de l’American Dream Mall (225 $ par match) ou utiliser les navettes officielles « park-and-ride ».

Réservations officielles via JustPark

Toutes les places doivent être préachetées sur la plateforme officielleJustPark., partenaire officiel de la FIFA pour 2026.

Aucun paiement sur place ne sera accepté aux portes du stade.

La plupart des passes sont attribués par vagues : vous recevrez votre emplacement précis et votre pass numérique par e-mail 7 à 10 jours avant le coup d’envoi.

Règles d’éligibilité strictes.

Accès parking réservé aux détenteurs de billets pour le match. Présentez votre billet électronique pour entrer sur le parking du stade.

pour le match. pour entrer sur le parking du stade. Pour JustPark , utilisez impérativement la même adresse e-mail que celle enregistrée sur votre compte officiel de billetterie de la FIFA ; toute différence pourrait entraîner le signalement ou l’annulation automatique de votre réservation.

que celle enregistrée sur votre ; toute différence pourrait entraîner le de votre réservation. Tarifs : si certaines places restent à 75 $, le prix moyen des places pour les affiches phares atteint 175 $ par véhicule.

Les tarifs estimés pour le stationnement lors de la Coupe du monde 2026, par stade, sont les suivants :

Stade Ville Tarif (environ) Stade MetLife New York/NJ Pas de parking sur place SoFi Stadium Los Angeles 250 $ – 300 $ Stade Gillette Boston 175 $ Hard Rock Stadium Miami 175 $ – 200 $ Lincoln Financial Field Philadelphie 115 $ – 125 $ AT&T Stadium Dallas 75 $ – 125 $ Stade Arrowhead Kansas City 75 $ – 100 $ NRG Stadium Houston 99 $ – 125 $ Stade Mercedes-Benz Atlanta 99 $ Lumen Field Seattle 125 $ et plus Levi’s Stadium San Francisco 125 $ et plus



À noter : les tarifs de stationnement des sites canadiens et mexicains (Toronto, Vancouver, Mexico, Guadalajara, Monterrey) ne sont pas encore entièrement publiés sur le portail officiel, mais ils devraient suivre un modèle de « tarification variable » en période de forte demande.

Les tarifs devraient grimper au fur et à mesure que la compétition avancera, des phases de groupes jusqu’aux phases à élimination directe.

Comment utiliser les transports en commun pendant la Coupe du monde 2026 ?

Si certains supporters privilégieront la voiture particulière, la plupart des villes hôtes misent sur des dispositifs « zéro voiture » et orientent les fans vers les transports en commun ou les navettes dédiées.

Économies et incitations en matière de transport

Certaines villes offrent des incitations, tandis que d’autres ont simplifié leurs systèmes de paiement. À Seattle, les supporters peuvent acheter un pass Coupe du monde de 3 jours à18 $ valable sur l’ensemble du réseau régional.

Des trajets retour abordables sont également proposés à Atlanta (5 $ avec MARTA) et à Los Angeles (3,50 $ avec LA Metro).

Tarification et limites de capacité

Préparez-vous toutefois à des majorations liées à la forte demande. Après une récente baisse des tarifs, les billets aller-retour NJ Transit pour le MetLife Stadium sont désormais affichés à 105 $ (au lieu de 150 $).

Ces billets sont limités à 40 000 par match, doivent être achetés à l’avance via l’application NJ Transit et donnent droit à un bracelet physique obligatoire pour le retour. À Miami, le parking du Hard Rock Stadium atteint 249,99$ pour les affiches les plus prisées.

Logistique indispensable le jour du match.

Le dernier tronçon à pied : les points de covoiturage près de stades comme le SoFi ou l’AT&T se trouvent dans des zones à accès restreint. Comptez donc une marche de 20 à 30 minutes jusqu’aux entrées. Tout dépose-minute devant le stade est interdit le jour du match.

les points de covoiturage près de stades comme se trouvent dans des zones à accès restreint. Comptez donc une jusqu’aux entrées. le jour du match. Pouréviter les files d’attente aux automates, rechargez avant le départ vos cartes de transport dématérialisées ou utilisez des applications comme TAP (Los Angeles), Breeze (Atlanta) ou myORCA (Seattle/Sound Transit).

Vous trouverez ci-dessous des exemples des principaux modes de transport et des coûts dans les villes hôtes de la Coupe du monde 2026 :

Stade Ville Modes de transport Tarif Stade MetLife New York/NJ Train NJ Transit / Navette 150 $ / 80 $ Stade Gillette Boston Train spécial jour de match / Bus de la communauté d’accueil 80 $ / 95 $ Lincoln Financial Field Philadelphie Ligne Broad Street 2,90 $ avant le match, gratuit après le match) AT&T Stadium Dallas TRE + navette 6 $ (navette gratuite) Stade Arrowhead Kansas City Navette du stade 15 $ Stade Hard Rock Miami Train Brightline + navette 20,40 $+ / gratuit Levi’s Stadium San Francisco Tramway VTA / BART 11 $ – 22 $ SoFi Stadium Los Angeles Métro de Los Angeles 3,50 $ Stade Mercedes-Benz Atlanta MARTA 5 NRG Stadium Houston Ligne rouge du MetroRail 3 Lumen Field Seattle Tramway Link / Sounder 3,25 $ à 5,75 $ Toronto BMO Field TTC / GO Transit à partir de 3,30 $ Vancouver Stade BC Place SkyTrain à partir de 3,20 $ Ville de Mexico Plusieurs Métro / bus local Bus local : 5 pesos (0,30 $)

Dans certaines villes, des applications comme Uber et Lyft (États-Unis/Canada) ou DiDi (Mexique) proposent également des services de covoiturage ou de taxi.

Notez toutefois que les tarifs peuvent flamber juste avant et après les rencontres, et que certains stades appliqueront des zones de dépose et de prise en charge restreintes.

Comment obtenir des places de dernière minute pour les matchs de la Coupe du monde 2026 ?

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou céder des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou céder des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente de chaque site.

Où se déroulera la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.

La compétition comptera 104 matchs, étalés sur 39 jours à travers l’Amérique du Nord. Retrouvez ci-dessous la liste des villes et des stades hôtes :

Pays Stade (Ville) Capacité Canada BC Place (Vancouver) 48 821 BMO Field (Toronto) 45 000 Mexique Estadio Azteca (Mexique) 83 000 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 Stade BBVA (Monterrey) 50 113 États-Unis Stade Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 Gillette Stadium (Foxborough) 63 815 AT&T Stadium (Dallas) 70 122 NRG Stadium (Houston) 68 311 Arrowhead Stadium (Kansas City) 67 513 SoFi Stadium (Inglewood) 69 650 Hard Rock Stadium (Miami) 64 091 MetLife Stadium (East Rutherford) 78 576 Lincoln Financial Field (Philadelphie) 65 827 Levi’s Stadium (San Francisco) 69 391 Lumen Field (Seattle) 65 123

Quel est le calendrier de la Coupe du monde 2026, ville par ville ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de football 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis.