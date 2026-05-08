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Guide des parkings et des transports pour la Coupe du monde 2026 : des zones d’interdiction de stationnement aux parkings officiels de la FIFA

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GOAL répond à toutes vos questions sur les transports pour la Coupe du monde 2026.

Une fois vos billets pour les matchs de la Coupe du monde 2026 confirmés, planifiez soigneusement votre itinéraire pour le jour du match. L’un des éléments clés consiste à déterminer comment vous rendrez au stade et en reviendrez en toute sérénité, afin de profiter pleinement de votre expérience de la Coupe du monde.

Les seize villes hôtes nord-américaines disposent chacune de leur propre réseau de transport, et une préparation minutieuse s’impose pour que cette journée spéciale se déroule sans accroc.

GOAL vous guide à travers les dernières informations sur les transports pour la Coupe du monde 2026, en indiquant les meilleures options dans chaque ville.

Réservez dès maintenantvotre place de stationnement officiel pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Parking et transports pour la Coupe du monde : aperçu général

Ville hôte / StadeCoût du stationnement (jour de match)Principaux transports en communCoût du transport (aller-retour)
New York/NJ (MetLife)Pas de stationnement sur placeNJ Transit (train)105 $ (plafonné)
Los Angeles (SoFi)300 $Métro de Los Angeles + navette3,50
Miami (Hard Rock)175,00 $ – 250,00 $Brightline / Navette20,00 $+ / Gratuit
Boston (Gillette)175,00 €Train de banlieue MBTA80,00 €
Dallas (AT&T)125,00 $ – 175,00 $TRE + navette12,00
Philadelphie (Lincoln)115,00 $ – 125,00 $Ligne Broad Streetgratuit après la rencontre)
Kansas City (Arrowhead)75,00 $ – 125,00 $Navette stade15,00 $
Houston (NRG)99,00 $ – 125,00 $Ligne rouge du METRORail2,50 €
Atlanta (Mercedes-Benz)99,00MARTA5,00
Seattle (Lumen Field)125 $+Tramway Link6,50
San Francisco (Levi’s Stadium)125,00 $+Tramway VTA / BART15,00 $ – 25,00 $
Toronto (BMO Field)80,00 $+ (nombre de places limité)GO Transit / TTC7,00 $ – 15,00 $
Vancouver (BC Place)75,00 $+ (nombre de places limité)SkyTrain6,50 $ - 10,00 $
Mexique (Azteca)VariableMétro / Train léger10 pesos (0,60 $)

Quelles sont les options de stationnement sur les sites de la Coupe du monde 2026 ?

Les places de stationnement sur place dans les 16 stades de la Coupe du monde sont extrêmement limitées et il faut s'y prendre à l'avance pour éviter d'être refoulé au périmètre de sécurité.

À noter, une zone d’interdiction de stationnement est en vigueur au MetLife Stadium.

Pour les rencontres au MetLife Stadium (dont la finale du 19 juillet), aucune place de stationnement n’est prévue sur place pour les spectateurs

Les spectateurs qui souhaitent tout de même venir en voiture devront réserver une place dans le parking de l’American Dream Mall (225 $ par match) ou utiliser les navettes officielles « park-and-ride ».

Réservations officielles via JustPark

Toutes les places doivent être préachetées sur la plateforme officielleJustPark., partenaire officiel de la FIFA pour 2026. 

Aucun paiement sur place ne sera accepté aux portes du stade. 

La plupart des passes sont attribués par vagues : vous recevrez votre emplacement précis et votre pass numérique par e-mail 7 à 10 jours avant le coup d’envoi.

Règles d’éligibilité strictes.

  • Accès parking réservé aux détenteurs de billets pour le match. Présentez votre billet électronique pour entrer sur le parking du stade.
  • Pour JustPark,utilisezimpérativement la même adresse e-mail que celle enregistrée sur votre compte officiel de billetterie de la FIFA ; toute différence pourrait entraîner le signalement ou l’annulation automatique de votre réservation.
  • Tarifs : si certaines places restent à 75 $, le prix moyen des places pour les affiches phares atteint 175 $ par véhicule.

Les tarifs estimés pour le stationnement lors de la Coupe du monde 2026, par stade, sont les suivants :

StadeVilleTarif (environ)
Stade MetLife New York/NJ Pas de parking sur place
SoFi Stadium Los Angeles 250 $ – 300 $
Stade Gillette Boston 175 $
Hard Rock Stadium Miami 175 $ – 200 $ 
Lincoln Financial Field Philadelphie 115 $ – 125 $ 
AT&T Stadium Dallas 75 $ – 125 $ 
Stade ArrowheadKansas City 75 $ – 100 $ 
NRG Stadium Houston 99 $ – 125 $ 
Stade Mercedes-Benz Atlanta 99 $ 
Lumen Field Seattle125 $ et plus 
Levi’s Stadium San Francisco 125 $ et plus


À noter : les tarifs de stationnement des sites canadiens et mexicains (Toronto, Vancouver, Mexico, Guadalajara, Monterrey) ne sont pas encore entièrement publiés sur le portail officiel, mais ils devraient suivre un modèle de « tarification variable » en période de forte demande.

Les tarifs devraient grimper au fur et à mesure que la compétition avancera, des phases de groupes jusqu’aux phases à élimination directe.

Comment utiliser les transports en commun pendant la Coupe du monde 2026 ?

Si certains supporters privilégieront la voiture particulière, la plupart des villes hôtes misent sur des dispositifs « zéro voiture » et orientent les fans vers les transports en commun ou les navettes dédiées. 

Économies et incitations en matière de transport

Certaines villes offrent des incitations, tandis que d’autres ont simplifié leurs systèmes de paiement. À Seattle, les supporters peuvent acheter un pass Coupe du monde de 3 jours à18 $ valable sur l’ensemble du réseau régional. 

Des trajets retour abordables sont également proposés à Atlanta (5 $ avec MARTA) et à Los Angeles (3,50 $ avec LA Metro).

Tarification et limites de capacité

Préparez-vous toutefois à des majorations liées à la forte demande. Après une récente baisse des tarifs, les billets aller-retour NJ Transit pour le MetLife Stadium sont désormais affichés à 105 $ (au lieu de 150 $). 

Ces billets sont limités à 40 000 par match, doivent être achetés à l’avance via l’application NJ Transit et donnent droit à un bracelet physique obligatoire pour le retour. À Miami, le parking du Hard Rock Stadium atteint 249,99$ pour les affiches les plus prisées.

Logistique indispensable le jour du match.

  • Le dernier tronçon à pied : les points de covoiturage près de stades comme le SoFi ou l’AT&T se trouvent dans des zones à accès restreint. Comptez donc une marche de 20 à 30 minutes jusqu’aux entrées. Tout dépose-minute devant le stade est interdit le jour du match.
  • Pouréviter les files d’attente aux automates, rechargez avant le départ vos cartes de transport dématérialisées ou utilisez des applications comme TAP (Los Angeles), Breeze (Atlanta) ou myORCA (Seattle/Sound Transit).

Vous trouverez ci-dessous des exemples des principaux modes de transport et des coûts dans les villes hôtes de la Coupe du monde 2026 :

StadeVilleModes de transportTarif
Stade MetLife New York/NJ Train NJ Transit / Navette 150 $ / 80 $
Stade Gillette Boston Train spécial jour de match / Bus de la communauté d’accueil 80 $ / 95 $
Lincoln Financial Field PhiladelphieLigne Broad Street 2,90 $ avant le match, gratuit après le match)
AT&T Stadium DallasTRE + navette 6 $ (navette gratuite)
Stade Arrowhead Kansas City Navette du stade 15 $
Stade Hard Rock Miami Train Brightline + navette 20,40 $+ / gratuit
Levi’s Stadium San Francisco Tramway VTA / BART 11 $ – 22 $
SoFi Stadium Los Angeles Métro de Los Angeles 3,50 $
Stade Mercedes-Benz Atlanta MARTA 5
NRG Stadium Houston Ligne rouge du MetroRail 3
Lumen Field Seattle Tramway Link / Sounder 3,25 $ à 5,75 $
Toronto BMO Field TTC / GO Transit à partir de 3,30 $
Vancouver Stade BC Place SkyTrain à partir de 3,20 $
Ville de Mexico Plusieurs Métro / bus local Bus local : 5 pesos (0,30 $)

Dans certaines villes, des applications comme Uber et Lyft (États-Unis/Canada) ou DiDi (Mexique) proposent également des services de covoiturage ou de taxi. 

Notez toutefois que les tarifs peuvent flamber juste avant et après les rencontres, et que certains stades appliqueront des zones de dépose et de prise en charge restreintes.

Comment obtenir des places de dernière minute pour les matchs de la Coupe du monde 2026 ?

  • La phase de vente dedernière minute est en cours depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.
  • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou céder des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.
  • Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente de chaque site.

Réservez dès maintenant.

Où se déroulera la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. 

La compétition comptera 104 matchs, étalés sur 39 jours à travers l’Amérique du Nord. Retrouvez ci-dessous la liste des villes et des stades hôtes :

PaysStade (Ville)Capacité
CanadaBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 45 000 
MexiqueEstadio Azteca (Mexique) 83 000
 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 
 Stade BBVA (Monterrey) 50 113 
États-UnisStade Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Gillette Stadium (Foxborough) 63 815 
 AT&T Stadium (Dallas) 70 122 
 NRG Stadium (Houston)68 311 
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 67 513 
 SoFi Stadium (Inglewood)69 650 
 Hard Rock Stadium (Miami)64 091 
 MetLife Stadium (East Rutherford)78 576 
 Lincoln Financial Field (Philadelphie)65 827 
 Levi’s Stadium (San Francisco)69 391 
 Lumen Field (Seattle)65 123

Quel est le calendrier de la Coupe du monde 2026, ville par ville ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de football 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis.

LieuDateRencontre (heure du coup d’envoi)Billets
Toronto, Canada (BMO Field)12 juinGroupe B : Canada - Bosnie-Herzégovine (15 h HE)Billets
 17 juinGroupe L : Ghana - Panama (19 h HE)Billets
 20 juinGroupe E : Allemagne – Côte d’Ivoire (16 h HE)Billets
 23 juinGroupe L : Panama - Croatie (19 h HE)Billets
 26 juinGroupe I : Sénégal vs Irak (15 h HE)Billets
 2 juilletSeizièmes de finale : 2^e du groupe K vs 2^e du groupe L (19 h HE)Billets
Vancouver, Canada (BC Place)13 juinGroupe D : Australie – Turquie (21 h, heure du Pacifique)Billets
 18 juinGroupe B : Canada - Qatar (15 h, heure du Pacifique)Billets
 21 juinGroupe G : Nouvelle-Zélande - Égypte (18 h, heure du Pacifique)Billets
 24 juinGroupe B : Suisse vs Canada (12 h, heure du Pacifique)Billets
 26 juinGroupe G : Nouvelle-Zélande vs Belgique (20 h, heure du Pacifique)Billets
 2 juilletSeizièmes de finale : vainqueur du groupe B contre troisième des groupes E, F, G, I ou J (20 h, heure du Pacifique)Billets
 7 juilletHuitièmes de finale : vainqueur de la rencontre 85 contre vainqueur de la rencontre 87 (13 h, heure du Pacifique)Billets
Guadalajara, Mexique (Estadio Akron)11 juinGroupe A : Corée du Sud - Tchéquie (20h00, CST)Billets
 18 juinGroupe A : Mexique - Corée du Sud (19 h CST)Billets
 23 juinGroupe K : Colombie - RD Congo (20 h CST).Billets
 26 juinGroupe H : Uruguay - Espagne (18 h CST)Billets
Mexique (Estadio Banorte)11 juinGroupe A : Mexique vs Afrique du Sud (13 h CST)Billets
 17 juinGroupe K : Ouzbékistan - Colombie (20h00, heure du Centre)Billets
 24 juinGroupe A : République tchèque vs Mexique (19 h CST)Billets
 30 juinSeizièmes de finale : vainqueur du groupe A contre troisième des groupes C, E, F, H ou I (19 h CST)Billets
 5 juilletHuitièmes de finale : vainqueur de la rencontre 79 contre vainqueur de la rencontre 80 (18 h CST)Billets
Monterrey, Mexique (Estadio BBVA)14 juinGroupe F : Suède - Tunisie (20h00, heure du Centre)Billets
 20 juinGroupe F : Tunisie - Japon (22h, heure centrale)Billets
 24 juinGroupe A : Afrique du Sud - Corée du Sud (19h, heure centrale)Billets
 29 juinSeizièmes de finale : vainqueur du groupe F contre deuxième du groupe C (19 h, heure centrale)Billets
Atlanta, États-Unis (Mercedes-Benz Stadium)15 juinGroupe H : Espagne vs Cap-Vert (12 h, HE)Billets
 18 juinGroupe A : Vainqueur du chemin D de l’UEFA vs Afrique du Sud (12 h HE)Billets
 21 juinGroupe H : Espagne – Arabie saoudite (12 h HE)Billets
 24 juinGroupe C : Maroc vs Haïti (18 h HE)Billets
 27 juinGroupe K : RD Congo - Ouzbékistan (19h30 HE)Billets
 1^(er) juilletSeizièmes de finale : vainqueur du groupe L contre troisième des groupes E, H, I, J ou K (12 h HE)Billets
 7 juilletHuitièmes de finale : vainqueur de la rencontre 86 contre vainqueur de la rencontre 88 (12 h HE)Billets
 15 juilletDemi-finales : vainqueurs du match 99 contre vainqueurs du match 100 (15 h HE)Billets
Foxborough, États-Unis (Gillette Stadium)13 juinGroupe C : Haïti - Écosse (21h HE)Billets
 16 juinGroupe I : Vainqueur du barrage 2 de la FIFA - Norvège (18h HE)Billets
 19 juinGroupe C : Écosse vs Maroc (18 h HE)Billets
 23 juinGroupe L : Angleterre – Ghana (16 h HE)Billets
 26 juinGroupe I : Norvège - France (15 h HE)Billets
 29 juinSeizièmes de finale : vainqueur du groupe E contre troisième des groupes A, B, C, D ou F (16 h 30 HE)Billets
 9 juilletQuarts de finale : vainqueur de la rencontre 89 contre vainqueur de la rencontre 90 (16 h HE)Billets
Arlington, États-Unis (AT&T Stadium)14 juinGroupe F : Pays-Bas - Japon (15 h CDT)Billets
 17 juinGroupe L : Angleterre - Croatie (15 h CDT)Billets
 22 juinGroupe J : Argentine - Autriche (12 h CDT)Billets
 25 juinGroupe F : Japon - Suède (18 h CDT)Billets
 27 juinGroupe J : Jordanie - Argentine (21 h CDT)Billets
 30 juinSeizièmes de finale : 2^e du groupe E vs 2^e du groupe I (12 h CDT)Billets
 3 juillet16es de finale : 2e du groupe D vs 2e du groupe G (13 h CDT)Billets
 6 juilletHuitièmes de finale : vainqueur de la rencontre 83 contre vainqueur de la rencontre 84 (14 h CDT)Billets
 14 juilletDemi-finales : vainqueurs du match 97 contre vainqueurs du match 98 (14 h CDT)Billets
Houston, États-Unis (NRG Stadium)14 juinGroupe E : Allemagne vs Curaçao (12 h CDT)Billets
 17 juinGroupe K : Portugal – RD Congo (12 h CDT)Billets
 20 juinGroupe A : Pays-Bas - Suède (12 h CDT)Billets
 23 juinGroupe K : Portugal – Ouzbékistan (12 h CDT)Billets
 26 juinGroupe H : Cap-Vert – Arabie saoudite (19 h CDT)Billets
 29 juinSeizièmes de finale : vainqueur du groupe C - deuxième du groupe F (12 h CDT)Billets
 4 juilletHuitièmes de finale : vainqueur de la rencontre 73 contre vainqueur de la rencontre 75 (12 h CDT)Billets
Kansas City, États-Unis (Arrowhead Stadium)16 juinGroupe J : Argentine - Algérie (19 h CT)Billets
 20 juinGroupe E : Équateur - Curaçao (18 h, heure centrale)Billets
 25 juinGroupe F : Tunisie - Pays-Bas (17 h, heure centrale)Billets
 27 juinGroupe J : Algérie – Autriche (20 h, heure centrale)Billets
 3 juilletSeizièmes de finale : vainqueur du groupe K contre troisième des groupes D, E, I, J ou L (19h30 CT)Billets
 11 juilletQuarts de finale : vainqueur de la rencontre 95 contre vainqueur de la rencontre 96 (19 h, heure centrale)Billets
Los Angeles, États-Unis (SoFi Stadium)12 juinGroupe D : États-Unis - Paraguay (18 h, heure du Pacifique)Billets
 15 juinGroupe G : Iran – Nouvelle-Zélande (18 h, heure du Pacifique)Billets
 18 juinGroupe B : Suisse vs Bosnie-Herzégovine (12 h, heure du Pacifique)Billets
 21 juinGroupe G : Belgique vs Iran (12 h PT)Billets
 25 juinGroupe D : Turquie - États-Unis (19 h, heure du Pacifique)Billets
 28 juin16es de finale : 2e du groupe A vs 2e du groupe B (12 h, heure du Pacifique)Billets
 2 juillet16es de finale : vainqueur du groupe H contre deuxième du groupe J (12 h, heure du Pacifique)Billets
 10 juilletQuarts de finale : vainqueur de la rencontre 93 contre vainqueur de la rencontre 94 (12 h, heure du Pacifique)Billets
Miami, États-Unis (Hard Rock Stadium)15 juinGroupe H : Arabie saoudite - Uruguay (18h, heure de l’Est)Billets
 21 juinGroupe H : Uruguay - Cap-Vert (18h HE)Billets
 24 juinGroupe C : Écosse - Brésil (18 h HE)Billets
 27 juinGroupe K : Colombie – Portugal (19 h 30 HE)Billets
 3 juilletSeizièmes de finale : vainqueur du groupe J contre deuxième du groupe H (18 h HE)Billets
 11 juilletQuarts de finale : vainqueur de la rencontre 91 contre vainqueur de la rencontre 92 (17 h HE)Billets
 18 juilletMatch pour la troisième place : perdants du match 101 contre perdants du match 102 (17 h HE)Billets
New Jersey, États-Unis (MetLife Stadium)13 juinGroupe C : Brésil vs Maroc (18 h HE)Billets
 16 juinGroupe I : France - Sénégal (15 h, heure de l'Est)Billets
 22 juinGroupe I : Norvège - Sénégal (20 h HE)Billets
 25 juinGroupe E : Équateur - Allemagne (16 h HE)Billets
 27 juinGroupe L : Panama - Angleterre (17 h HE)Billets
 30 juinSeizièmes de finale : vainqueur du groupe I contre le troisième des groupes C, D, F, G ou H (17 h HE)Billets
 5 juilletHuitièmes de finale : vainqueurs de la rencontre 76 contre vainqueurs de la rencontre 78 (16 h HE)Billets
 19 juilletFinale : vainqueurs du match 101 contre vainqueurs du match 102 (15 h HE)Billets
Philadelphie, États-Unis (Lincoln Financial Field)14 juinGroupe E : Côte d’Ivoire - Équateur (19 h HE)Billets
 19 juinGroupe C : Brésil - Haïti (21h HE)Billets
 22 juinGroupe I : France - Irak (17 h HE)Billets
 25 juinGroupe E : Curaçao - Côte d’Ivoire (16 h HE)Billets
 27 juinGroupe L : Croatie vs Ghana (17 h HE)Billets
 4 juilletHuitièmes de finale : Vainqueur du match 74 vs Vainqueur du match 77 (17 h HE)Billets
Santa Clara, États-Unis (Levi’s Stadium)13 juinGroupe B : Qatar - Suisse (12 h, heure du Pacifique)Billets
 16 juinGroupe J : Autriche - Jordanie (21 h, heure du Pacifique)Billets
 19 juinGroupe D : Turquie – Paraguay (21 h, heure du Pacifique)Billets
 22 juinGroupe J : Jordanie vs Algérie (20 h, heure du Pacifique)Billets
 25 juinGroupe D : Paraguay - Australie (19 h, heure du Pacifique)Billets
 1^(er) juilletSeizièmes de finale : vainqueur du groupe D contre troisième du groupe B/E/F/I/J (17 h, heure du Pacifique)Billets
Seattle, États-Unis (Lumen Field)15 juinGroupe G : Belgique – Égypte (12 h, heure du Pacifique)Billets
 19 juinGroupe D : États-Unis - Australie (12 h PT)Billets
 24 juinGroupe B : Bosnie-Herzégovine - Qatar (12 h PT)Billets
 26 juinGroupe G : Égypte - Iran (20 h, heure du Pacifique)Billets
 1^(er) juilletSeizièmes de finale : vainqueur du groupe G contre troisième des groupes A, E, H, I ou J (13 h, heure du Pacifique)Billets
 6 juilletHuitièmes de finale : vainqueur de la rencontre 81 contre vainqueur de la rencontre 82 (17 h, heure du Pacifique)Billets