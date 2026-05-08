Une fois vos billets pour les matchs de la Coupe du monde 2026 confirmés, planifiez soigneusement votre itinéraire pour le jour du match. L’un des éléments clés consiste à déterminer comment vous rendrez au stade et en reviendrez en toute sérénité, afin de profiter pleinement de votre expérience de la Coupe du monde.
Les seize villes hôtes nord-américaines disposent chacune de leur propre réseau de transport, et une préparation minutieuse s’impose pour que cette journée spéciale se déroule sans accroc.
GOAL vous guide à travers les dernières informations sur les transports pour la Coupe du monde 2026, en indiquant les meilleures options dans chaque ville.
Parking et transports pour la Coupe du monde : aperçu général
|Ville hôte / Stade
|Coût du stationnement (jour de match)
|Principaux transports en commun
|Coût du transport (aller-retour)
|New York/NJ (MetLife)
|Pas de stationnement sur place
|NJ Transit (train)
|105 $ (plafonné)
|Los Angeles (SoFi)
|300 $
|Métro de Los Angeles + navette
|3,50
|Miami (Hard Rock)
|175,00 $ – 250,00 $
|Brightline / Navette
|20,00 $+ / Gratuit
|Boston (Gillette)
|175,00 €
|Train de banlieue MBTA
|80,00 €
|Dallas (AT&T)
|125,00 $ – 175,00 $
|TRE + navette
|12,00
|Philadelphie (Lincoln)
|115,00 $ – 125,00 $
|Ligne Broad Street
|gratuit après la rencontre)
|Kansas City (Arrowhead)
|75,00 $ – 125,00 $
|Navette stade
|15,00 $
|Houston (NRG)
|99,00 $ – 125,00 $
|Ligne rouge du METRORail
|2,50 €
|Atlanta (Mercedes-Benz)
|99,00
|MARTA
|5,00
|Seattle (Lumen Field)
|125 $+
|Tramway Link
|6,50
|San Francisco (Levi’s Stadium)
|125,00 $+
|Tramway VTA / BART
|15,00 $ – 25,00 $
|Toronto (BMO Field)
|80,00 $+ (nombre de places limité)
|GO Transit / TTC
|7,00 $ – 15,00 $
|Vancouver (BC Place)
|75,00 $+ (nombre de places limité)
|SkyTrain
|6,50 $ - 10,00 $
|Mexique (Azteca)
|Variable
|Métro / Train léger
|10 pesos (0,60 $)
Quelles sont les options de stationnement sur les sites de la Coupe du monde 2026 ?
Les places de stationnement sur place dans les 16 stades de la Coupe du monde sont extrêmement limitées et il faut s'y prendre à l'avance pour éviter d'être refoulé au périmètre de sécurité.
À noter, une zone d’interdiction de stationnement est en vigueur au MetLife Stadium.
Pour les rencontres au MetLife Stadium (dont la finale du 19 juillet), aucune place de stationnement n’est prévue sur place pour les spectateurs.
Les spectateurs qui souhaitent tout de même venir en voiture devront réserver une place dans le parking de l’American Dream Mall (225 $ par match) ou utiliser les navettes officielles « park-and-ride ».
Réservations officielles via JustPark
Toutes les places doivent être préachetées sur la plateforme officielleJustPark., partenaire officiel de la FIFA pour 2026.
Aucun paiement sur place ne sera accepté aux portes du stade.
La plupart des passes sont attribués par vagues : vous recevrez votre emplacement précis et votre pass numérique par e-mail 7 à 10 jours avant le coup d’envoi.
Règles d’éligibilité strictes.
- Accès parking réservé aux détenteurs de billets pour le match. Présentez votre billet électronique pour entrer sur le parking du stade.
- Pour JustPark,utilisezimpérativement la même adresse e-mail que celle enregistrée sur votre compte officiel de billetterie de la FIFA ; toute différence pourrait entraîner le signalement ou l’annulation automatique de votre réservation.
- Tarifs : si certaines places restent à 75 $, le prix moyen des places pour les affiches phares atteint 175 $ par véhicule.
Les tarifs estimés pour le stationnement lors de la Coupe du monde 2026, par stade, sont les suivants :
|Stade
|Ville
|Tarif (environ)
|Stade MetLife
|New York/NJ
|Pas de parking sur place
|SoFi Stadium
|Los Angeles
|250 $ – 300 $
|Stade Gillette
|Boston
|175 $
|Hard Rock Stadium
|Miami
|175 $ – 200 $
|Lincoln Financial Field
|Philadelphie
|115 $ – 125 $
|AT&T Stadium
|Dallas
|75 $ – 125 $
|Stade Arrowhead
|Kansas City
|75 $ – 100 $
|NRG Stadium
|Houston
|99 $ – 125 $
|Stade Mercedes-Benz
|Atlanta
|99 $
|Lumen Field
|Seattle
|125 $ et plus
|Levi’s Stadium
|San Francisco
|125 $ et plus
À noter : les tarifs de stationnement des sites canadiens et mexicains (Toronto, Vancouver, Mexico, Guadalajara, Monterrey) ne sont pas encore entièrement publiés sur le portail officiel, mais ils devraient suivre un modèle de « tarification variable » en période de forte demande.
Les tarifs devraient grimper au fur et à mesure que la compétition avancera, des phases de groupes jusqu’aux phases à élimination directe.
Comment utiliser les transports en commun pendant la Coupe du monde 2026 ?
Si certains supporters privilégieront la voiture particulière, la plupart des villes hôtes misent sur des dispositifs « zéro voiture » et orientent les fans vers les transports en commun ou les navettes dédiées.
Économies et incitations en matière de transport
Certaines villes offrent des incitations, tandis que d’autres ont simplifié leurs systèmes de paiement. À Seattle, les supporters peuvent acheter un pass Coupe du monde de 3 jours à18 $ valable sur l’ensemble du réseau régional.
Des trajets retour abordables sont également proposés à Atlanta (5 $ avec MARTA) et à Los Angeles (3,50 $ avec LA Metro).
Tarification et limites de capacité
Préparez-vous toutefois à des majorations liées à la forte demande. Après une récente baisse des tarifs, les billets aller-retour NJ Transit pour le MetLife Stadium sont désormais affichés à 105 $ (au lieu de 150 $).
Ces billets sont limités à 40 000 par match, doivent être achetés à l’avance via l’application NJ Transit et donnent droit à un bracelet physique obligatoire pour le retour. À Miami, le parking du Hard Rock Stadium atteint 249,99$ pour les affiches les plus prisées.
Logistique indispensable le jour du match.
- Le dernier tronçon à pied : les points de covoiturage près de stades comme le SoFi ou l’AT&T se trouvent dans des zones à accès restreint. Comptez donc une marche de 20 à 30 minutes jusqu’aux entrées. Tout dépose-minute devant le stade est interdit le jour du match.
- Pouréviter les files d’attente aux automates, rechargez avant le départ vos cartes de transport dématérialisées ou utilisez des applications comme TAP (Los Angeles), Breeze (Atlanta) ou myORCA (Seattle/Sound Transit).
Vous trouverez ci-dessous des exemples des principaux modes de transport et des coûts dans les villes hôtes de la Coupe du monde 2026 :
|Stade
|Ville
|Modes de transport
|Tarif
|Stade MetLife
|New York/NJ
|Train NJ Transit / Navette
|150 $ / 80 $
|Stade Gillette
|Boston
|Train spécial jour de match / Bus de la communauté d’accueil
|80 $ / 95 $
|Lincoln Financial Field
|Philadelphie
|Ligne Broad Street
|2,90 $ avant le match, gratuit après le match)
|AT&T Stadium
|Dallas
|TRE + navette
|6 $ (navette gratuite)
|Stade Arrowhead
|Kansas City
|Navette du stade
|15 $
|Stade Hard Rock
|Miami
|Train Brightline + navette
|20,40 $+ / gratuit
|Levi’s Stadium
|San Francisco
|Tramway VTA / BART
|11 $ – 22 $
|SoFi Stadium
|Los Angeles
|Métro de Los Angeles
|3,50 $
|Stade Mercedes-Benz
|Atlanta
|MARTA
|5
|NRG Stadium
|Houston
|Ligne rouge du MetroRail
|3
|Lumen Field
|Seattle
|Tramway Link / Sounder
|3,25 $ à 5,75 $
|Toronto
|BMO Field
|TTC / GO Transit
|à partir de 3,30 $
|Vancouver
|Stade BC Place
|SkyTrain
|à partir de 3,20 $
|Ville de Mexico
|Plusieurs
|Métro / bus local
|Bus local : 5 pesos (0,30 $)
Dans certaines villes, des applications comme Uber et Lyft (États-Unis/Canada) ou DiDi (Mexique) proposent également des services de covoiturage ou de taxi.
Notez toutefois que les tarifs peuvent flamber juste avant et après les rencontres, et que certains stades appliqueront des zones de dépose et de prise en charge restreintes.
Comment obtenir des places de dernière minute pour les matchs de la Coupe du monde 2026 ?
- La phase de vente dedernière minute est en cours depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.
- La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou céder des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.
- Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente de chaque site.
Où se déroulera la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?
La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.
La compétition comptera 104 matchs, étalés sur 39 jours à travers l’Amérique du Nord. Retrouvez ci-dessous la liste des villes et des stades hôtes :
|Pays
|Stade (Ville)
|Capacité
|Canada
|BC Place (Vancouver)
|48 821
|BMO Field (Toronto)
|45 000
|Mexique
|Estadio Azteca (Mexique)
|83 000
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44 330
|Stade BBVA (Monterrey)
|50 113
|États-Unis
|Stade Mercedes-Benz (Atlanta)
|67 382
|Gillette Stadium (Foxborough)
|63 815
|AT&T Stadium (Dallas)
|70 122
|NRG Stadium (Houston)
|68 311
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|67 513
|SoFi Stadium (Inglewood)
|69 650
|Hard Rock Stadium (Miami)
|64 091
|MetLife Stadium (East Rutherford)
|78 576
|Lincoln Financial Field (Philadelphie)
|65 827
|Levi’s Stadium (San Francisco)
|69 391
|Lumen Field (Seattle)
|65 123
Quel est le calendrier de la Coupe du monde 2026, ville par ville ?
En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de football 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis.
|Lieu
|Date
|Rencontre (heure du coup d’envoi)
|Billets
|Toronto, Canada (BMO Field)
|12 juin
|Groupe B : Canada - Bosnie-Herzégovine (15 h HE)
|Billets
|17 juin
|Groupe L : Ghana - Panama (19 h HE)
|Billets
|20 juin
|Groupe E : Allemagne – Côte d’Ivoire (16 h HE)
|Billets
|23 juin
|Groupe L : Panama - Croatie (19 h HE)
|Billets
|26 juin
|Groupe I : Sénégal vs Irak (15 h HE)
|Billets
|2 juillet
|Seizièmes de finale : 2^e du groupe K vs 2^e du groupe L (19 h HE)
|Billets
|Vancouver, Canada (BC Place)
|13 juin
|Groupe D : Australie – Turquie (21 h, heure du Pacifique)
|Billets
|18 juin
|Groupe B : Canada - Qatar (15 h, heure du Pacifique)
|Billets
|21 juin
|Groupe G : Nouvelle-Zélande - Égypte (18 h, heure du Pacifique)
|Billets
|24 juin
|Groupe B : Suisse vs Canada (12 h, heure du Pacifique)
|Billets
|26 juin
|Groupe G : Nouvelle-Zélande vs Belgique (20 h, heure du Pacifique)
|Billets
|2 juillet
|Seizièmes de finale : vainqueur du groupe B contre troisième des groupes E, F, G, I ou J (20 h, heure du Pacifique)
|Billets
|7 juillet
|Huitièmes de finale : vainqueur de la rencontre 85 contre vainqueur de la rencontre 87 (13 h, heure du Pacifique)
|Billets
|Guadalajara, Mexique (Estadio Akron)
|11 juin
|Groupe A : Corée du Sud - Tchéquie (20h00, CST)
|Billets
|18 juin
|Groupe A : Mexique - Corée du Sud (19 h CST)
|Billets
|23 juin
|Groupe K : Colombie - RD Congo (20 h CST).
|Billets
|26 juin
|Groupe H : Uruguay - Espagne (18 h CST)
|Billets
|Mexique (Estadio Banorte)
|11 juin
|Groupe A : Mexique vs Afrique du Sud (13 h CST)
|Billets
|17 juin
|Groupe K : Ouzbékistan - Colombie (20h00, heure du Centre)
|Billets
|24 juin
|Groupe A : République tchèque vs Mexique (19 h CST)
|Billets
|30 juin
|Seizièmes de finale : vainqueur du groupe A contre troisième des groupes C, E, F, H ou I (19 h CST)
|Billets
|5 juillet
|Huitièmes de finale : vainqueur de la rencontre 79 contre vainqueur de la rencontre 80 (18 h CST)
|Billets
|Monterrey, Mexique (Estadio BBVA)
|14 juin
|Groupe F : Suède - Tunisie (20h00, heure du Centre)
|Billets
|20 juin
|Groupe F : Tunisie - Japon (22h, heure centrale)
|Billets
|24 juin
|Groupe A : Afrique du Sud - Corée du Sud (19h, heure centrale)
|Billets
|29 juin
|Seizièmes de finale : vainqueur du groupe F contre deuxième du groupe C (19 h, heure centrale)
|Billets
|Atlanta, États-Unis (Mercedes-Benz Stadium)
|15 juin
|Groupe H : Espagne vs Cap-Vert (12 h, HE)
|Billets
|18 juin
|Groupe A : Vainqueur du chemin D de l’UEFA vs Afrique du Sud (12 h HE)
|Billets
|21 juin
|Groupe H : Espagne – Arabie saoudite (12 h HE)
|Billets
|24 juin
|Groupe C : Maroc vs Haïti (18 h HE)
|Billets
|27 juin
|Groupe K : RD Congo - Ouzbékistan (19h30 HE)
|Billets
|1^(er) juillet
|Seizièmes de finale : vainqueur du groupe L contre troisième des groupes E, H, I, J ou K (12 h HE)
|Billets
|7 juillet
|Huitièmes de finale : vainqueur de la rencontre 86 contre vainqueur de la rencontre 88 (12 h HE)
|Billets
|15 juillet
|Demi-finales : vainqueurs du match 99 contre vainqueurs du match 100 (15 h HE)
|Billets
|Foxborough, États-Unis (Gillette Stadium)
|13 juin
|Groupe C : Haïti - Écosse (21h HE)
|Billets
|16 juin
|Groupe I : Vainqueur du barrage 2 de la FIFA - Norvège (18h HE)
|Billets
|19 juin
|Groupe C : Écosse vs Maroc (18 h HE)
|Billets
|23 juin
|Groupe L : Angleterre – Ghana (16 h HE)
|Billets
|26 juin
|Groupe I : Norvège - France (15 h HE)
|Billets
|29 juin
|Seizièmes de finale : vainqueur du groupe E contre troisième des groupes A, B, C, D ou F (16 h 30 HE)
|Billets
|9 juillet
|Quarts de finale : vainqueur de la rencontre 89 contre vainqueur de la rencontre 90 (16 h HE)
|Billets
|Arlington, États-Unis (AT&T Stadium)
|14 juin
|Groupe F : Pays-Bas - Japon (15 h CDT)
|Billets
|17 juin
|Groupe L : Angleterre - Croatie (15 h CDT)
|Billets
|22 juin
|Groupe J : Argentine - Autriche (12 h CDT)
|Billets
|25 juin
|Groupe F : Japon - Suède (18 h CDT)
|Billets
|27 juin
|Groupe J : Jordanie - Argentine (21 h CDT)
|Billets
|30 juin
|Seizièmes de finale : 2^e du groupe E vs 2^e du groupe I (12 h CDT)
|Billets
|3 juillet
|16es de finale : 2e du groupe D vs 2e du groupe G (13 h CDT)
|Billets
|6 juillet
|Huitièmes de finale : vainqueur de la rencontre 83 contre vainqueur de la rencontre 84 (14 h CDT)
|Billets
|14 juillet
|Demi-finales : vainqueurs du match 97 contre vainqueurs du match 98 (14 h CDT)
|Billets
|Houston, États-Unis (NRG Stadium)
|14 juin
|Groupe E : Allemagne vs Curaçao (12 h CDT)
|Billets
|17 juin
|Groupe K : Portugal – RD Congo (12 h CDT)
|Billets
|20 juin
|Groupe A : Pays-Bas - Suède (12 h CDT)
|Billets
|23 juin
|Groupe K : Portugal – Ouzbékistan (12 h CDT)
|Billets
|26 juin
|Groupe H : Cap-Vert – Arabie saoudite (19 h CDT)
|Billets
|29 juin
|Seizièmes de finale : vainqueur du groupe C - deuxième du groupe F (12 h CDT)
|Billets
|4 juillet
|Huitièmes de finale : vainqueur de la rencontre 73 contre vainqueur de la rencontre 75 (12 h CDT)
|Billets
|Kansas City, États-Unis (Arrowhead Stadium)
|16 juin
|Groupe J : Argentine - Algérie (19 h CT)
|Billets
|20 juin
|Groupe E : Équateur - Curaçao (18 h, heure centrale)
|Billets
|25 juin
|Groupe F : Tunisie - Pays-Bas (17 h, heure centrale)
|Billets
|27 juin
|Groupe J : Algérie – Autriche (20 h, heure centrale)
|Billets
|3 juillet
|Seizièmes de finale : vainqueur du groupe K contre troisième des groupes D, E, I, J ou L (19h30 CT)
|Billets
|11 juillet
|Quarts de finale : vainqueur de la rencontre 95 contre vainqueur de la rencontre 96 (19 h, heure centrale)
|Billets
|Los Angeles, États-Unis (SoFi Stadium)
|12 juin
|Groupe D : États-Unis - Paraguay (18 h, heure du Pacifique)
|Billets
|15 juin
|Groupe G : Iran – Nouvelle-Zélande (18 h, heure du Pacifique)
|Billets
|18 juin
|Groupe B : Suisse vs Bosnie-Herzégovine (12 h, heure du Pacifique)
|Billets
|21 juin
|Groupe G : Belgique vs Iran (12 h PT)
|Billets
|25 juin
|Groupe D : Turquie - États-Unis (19 h, heure du Pacifique)
|Billets
|28 juin
|16es de finale : 2e du groupe A vs 2e du groupe B (12 h, heure du Pacifique)
|Billets
|2 juillet
|16es de finale : vainqueur du groupe H contre deuxième du groupe J (12 h, heure du Pacifique)
|Billets
|10 juillet
|Quarts de finale : vainqueur de la rencontre 93 contre vainqueur de la rencontre 94 (12 h, heure du Pacifique)
|Billets
|Miami, États-Unis (Hard Rock Stadium)
|15 juin
|Groupe H : Arabie saoudite - Uruguay (18h, heure de l’Est)
|Billets
|21 juin
|Groupe H : Uruguay - Cap-Vert (18h HE)
|Billets
|24 juin
|Groupe C : Écosse - Brésil (18 h HE)
|Billets
|27 juin
|Groupe K : Colombie – Portugal (19 h 30 HE)
|Billets
|3 juillet
|Seizièmes de finale : vainqueur du groupe J contre deuxième du groupe H (18 h HE)
|Billets
|11 juillet
|Quarts de finale : vainqueur de la rencontre 91 contre vainqueur de la rencontre 92 (17 h HE)
|Billets
|18 juillet
|Match pour la troisième place : perdants du match 101 contre perdants du match 102 (17 h HE)
|Billets
|New Jersey, États-Unis (MetLife Stadium)
|13 juin
|Groupe C : Brésil vs Maroc (18 h HE)
|Billets
|16 juin
|Groupe I : France - Sénégal (15 h, heure de l'Est)
|Billets
|22 juin
|Groupe I : Norvège - Sénégal (20 h HE)
|Billets
|25 juin
|Groupe E : Équateur - Allemagne (16 h HE)
|Billets
|27 juin
|Groupe L : Panama - Angleterre (17 h HE)
|Billets
|30 juin
|Seizièmes de finale : vainqueur du groupe I contre le troisième des groupes C, D, F, G ou H (17 h HE)
|Billets
|5 juillet
|Huitièmes de finale : vainqueurs de la rencontre 76 contre vainqueurs de la rencontre 78 (16 h HE)
|Billets
|19 juillet
|Finale : vainqueurs du match 101 contre vainqueurs du match 102 (15 h HE)
|Billets
|Philadelphie, États-Unis (Lincoln Financial Field)
|14 juin
|Groupe E : Côte d’Ivoire - Équateur (19 h HE)
|Billets
|19 juin
|Groupe C : Brésil - Haïti (21h HE)
|Billets
|22 juin
|Groupe I : France - Irak (17 h HE)
|Billets
|25 juin
|Groupe E : Curaçao - Côte d’Ivoire (16 h HE)
|Billets
|27 juin
|Groupe L : Croatie vs Ghana (17 h HE)
|Billets
|4 juillet
|Huitièmes de finale : Vainqueur du match 74 vs Vainqueur du match 77 (17 h HE)
|Billets
|Santa Clara, États-Unis (Levi’s Stadium)
|13 juin
|Groupe B : Qatar - Suisse (12 h, heure du Pacifique)
|Billets
|16 juin
|Groupe J : Autriche - Jordanie (21 h, heure du Pacifique)
|Billets
|19 juin
|Groupe D : Turquie – Paraguay (21 h, heure du Pacifique)
|Billets
|22 juin
|Groupe J : Jordanie vs Algérie (20 h, heure du Pacifique)
|Billets
|25 juin
|Groupe D : Paraguay - Australie (19 h, heure du Pacifique)
|Billets
|1^(er) juillet
|Seizièmes de finale : vainqueur du groupe D contre troisième du groupe B/E/F/I/J (17 h, heure du Pacifique)
|Billets
|Seattle, États-Unis (Lumen Field)
|15 juin
|Groupe G : Belgique – Égypte (12 h, heure du Pacifique)
|Billets
|19 juin
|Groupe D : États-Unis - Australie (12 h PT)
|Billets
|24 juin
|Groupe B : Bosnie-Herzégovine - Qatar (12 h PT)
|Billets
|26 juin
|Groupe G : Égypte - Iran (20 h, heure du Pacifique)
|Billets
|1^(er) juillet
|Seizièmes de finale : vainqueur du groupe G contre troisième des groupes A, E, H, I ou J (13 h, heure du Pacifique)
|Billets
|6 juillet
|Huitièmes de finale : vainqueur de la rencontre 81 contre vainqueur de la rencontre 82 (17 h, heure du Pacifique)
|Billets