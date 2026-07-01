Une fois vos billets pour les matchs de la Coupe du monde 2026 confirmés, vous devrez commencer à planifier votre itinéraire pour le jour du match. L’un des éléments clés, bien sûr, est de déterminer comment vous allez vous rendre au stade et en revenir en toute sérénité et sans stress, afin de profiter pleinement de votre expérience de la Coupe du monde.
Chacune des 16 villes hôtes nord-américaines dispose de son propre réseau de transports, et une bonne préparation s’avérera essentielle pour que cette journée exceptionnelle se déroule sans complications inutiles.
Laissez GOAL vous fournir les dernières informations sur les transports pour la Coupe du monde 2026, y compris les meilleurs moyens de déplacement dans chaque ville.
Parking et transports pour la Coupe du monde : aperçu
|Ville hôte / Stade
|Coût du stationnement (jour de match)
|Principaux transports en commun
|Coût du trajet (aller-retour)
|New York/New Jersey (MetLife)
|Pas de stationnement sur place
|NJ Transit (train)
|105 $ (plafonné)
|Los Angeles (SoFi)
|300 $
|Métro de Los Angeles + navette
|3,50
|Miami (Hard Rock)
|175,00 $ – 250,00 $
|Brightline / Navette
|20 $+ / Gratuit
|Boston (Gillette)
|175,00
|Train de banlieue MBTA
|80,00
|Dallas (AT&T)
|125,00 $ – 175,00 $
|TRE + navette
|12,00
|Philadelphie (Lincoln)
|115,00 $ – 125,00 $
|Ligne Broad Street
|0,00 $ (gratuit après le match)
|Kansas City (Arrowhead)
|75,00 $ – 125,00 $
|Navette stade
|15,00
|Houston (NRG)
|99,00 $ – 125,00 $
|Ligne rouge du METRORail
|2,50
|Atlanta (Mercedes-Benz)
|99,00
|MARTA
|5,00
|Seattle (Lumen Field)
|125 $+
|Tramway Link
|6,50 $
|San Francisco (Levi’s Stadium)
|125,00 $+
|Tramway VTA / BART
|15,00 $ – 25,00 $
|Toronto (BMO Field)
|80,00 $+ (nombre de places limité)
|GO Transit / TTC
|7,00 $ – 15,00 $
|Vancouver (BC Place)
|75 $ et plus (nombre de places limité)
|SkyTrain
|6,50 $ – 10,00 $
|Mexique (Azteca)
|Variable
|Métro / Train léger
|10 pesos (0,60 $)
Quelles sont les possibilités de stationnement sur les sites de la Coupe du monde 2026 ?
Les places de stationnement sur place dans les 16 stades de la Coupe du monde sont extrêmement limitées et doivent être réservées avec soin pour éviter d’être refoulé au périmètre de sécurité.
Zone d’interdiction de stationnement : MetLife Stadium
Pour les rencontres au MetLife Stadium (dont la finale du 19 juillet), il n’existe aucune place de stationnement pour les spectateurs.
Les spectateurs qui souhaitent tout de même venir en voiture doivent réserver une place dans le parking du centre commercial American Dream Mall (tarif : 225 $ par match) ou utiliser les navettes officielles « park-and-ride ».
Réservation officielle via JustPark
Toutes les places doivent être préachetées sur JustPark, partenaire officiel de la FIFA pour 2026.
Aucun paiement sur place ne sera accepté aux entrées du stade.
La plupart des passes sont attribués par vagues : vous recevrez l’emplacement exact et le pass numérique par e-mail 7 à 10 jours avant le coup d’envoi.
Règles d’éligibilité strictes
- Réservé aux détenteurs de billets : le stationnement est strictement limité aux spectateurs du match. Vous devrez présenter votre billet sur votre mobile pour accéder au parking du stade.
- Correspondance des adresses e-mail :utilisez sur JustPark la même adresse que celle liée à votre compte billetterie FIFA. Toute divergence peut entraîner le signalementautomatique ou l’annulation de votre réservation.
- Tarifs : si certaines places restent à 75 $, le prix moyen des places pour les affiches phares atteint 175 $ par véhicule.
Les tarifs estimés par stade pour la Coupe du monde 2026 sont les suivants :
|Stade
|Ville
|Prix (environ)
|Stade MetLife
|New York/New Jersey
|Pas de parking sur place
|SoFi Stadium
|Los Angeles
|250 $ – 300 $
|Stade Gillette
|Boston
|175 $
|Hard Rock Stadium
|Miami
|175 $ – 200 $
|Lincoln Financial Field
|Philadelphie
|115 $ – 125 $
|AT&T Stadium
|Dallas
|75 $ – 125 $
|Stade Arrowhead
|Kansas City
|75 $ – 100 $
|NRG Stadium
|Houston
|99 $ – 125 $
|Stade Mercedes-Benz
|Atlanta
|99
|Lumen Field
|Seattle
|125 $ et plus
|Levi’s Stadium
|San Francisco
|125 $ et plus
À noter : les tarifs de stationnement pour les sites canadiens et mexicains (Toronto, Vancouver, Mexico, Guadalajara, Monterrey) ne sont pas encore entièrement publiés sur le portail officiel, mais ils devraient suivre un modèle de « tarification variable » en période de forte demande.
Les tarifs de stationnement devraient augmenter au fil de la compétition, de la phase de groupes jusqu’aux phases à élimination directe.
Comment utiliser les transports en commun pendant la Coupe du monde 2026 ?
Si certains spectateurs choisiront tout de même la voiture, la plupart des villes hôtes privilégient les plans « sans voiture » et orientent le public vers les transports en commun ou les navettes dédiées.
Économies et incitations liées aux transports en commun
Si certaines villes offrent des incitations, d’autres ont simplifié leurs systèmes de paiement. À Seattle, les supporters peuvent acheter un pass Coupe du monde de 3 jours à18 $, valable sur l’ensemble du réseau régional.
Des trajets aller-retour restent abordables à Atlanta (5 $ avec MARTA) et à Los Angeles (3,50 $ avec LA Metro).
Tarifs et limites de capacité à anticiper
Préparez-vous à des suppléments liés à la forte demande. Suite à une récente baisse des prix, les billets aller-retour NJ Transit vers le MetLife Stadium coûtent désormais 105 $ (contre 150 $ auparavant).
Ces billets sont limités à 40 000 par match, doivent être achetés à l’avance via l’application NJ Transit et incluent un bracelet physique obligatoire pour le trajet retour. À Miami, le prix du parking au Hard Rock Stadium a atteint un pic de 249,99$ pour les rencontres phares.
Logistique indispensable le jour du match
- Le dernier kilomètre à pied : les zones de dépose-minute des stades comme le SoFi ou l’AT&T sont réglementées, obligeant souvent à marcherde 20 à 30 minutes jusqu’aux portes. Tout dépôt direct devant le stade est interdit le jour du match.
- Évitez les files d’attente : rechargez à l’avance vos cartes de transport numériques ou utilisez des applications telles que TAP (Los Angeles), Breeze (Atlanta) ou myORCA (Seattle/Sound Transit) pour contourner les files aux distributeurs de billets.
Vous trouverez ci-dessous les principaux modes de transport et leurs tarifs dans les villes hôtes de la Coupe du monde 2026 :
|Stade
|Ville
|Mode(s) de transport
|Tarif
|Stade MetLife
|New York/New Jersey
|Train NJ Transit / Navette
|150 $ / 80 $
|Stade Gillette
|Boston
|Train spécial jour de match / Bus de la communauté d’accueil
|80 $ / 95 $
|Lincoln Financial Field
|Philadelphie
|Ligne Broad Street
|2,90 $ avant le match, gratuit après le match)
|AT&T Stadium
|Dallas
|TRE + navette
|6 $ (navette gratuite)
|Arrowhead Stadium
|Kansas City
|Navette du stade
|15 $
|Hard Rock Stadium
|Miami
|Train Brightline + navette
|20,40 $+ / Gratuit
|Levi’s Stadium
|San Francisco
|Tramway VTA / BART
|11 $ – 22 $
|SoFi Stadium
|Los Angeles
|LA Metro
|3,50 $
|Stade Mercedes-Benz
|Atlanta
|MARTA
|5
|Stade NRG
|Houston
|Ligne rouge du MetroRail
|3 $
|Lumen Field
|Seattle
|Tramway Link / Sounder
|3,25 $ à 5,75 $
|Toronto
|BMO Field
|TTC / GO Transit
|à partir de 3,30 $
|Vancouver
|BC Place
|SkyTrain
|à partir de 3,20 $
|Ville de Mexico
|Plusieurs
|Métro / Bus local
|5 pesos (0,30 $)
Des applications telles qu’Uber et Lyft (États-Unis/Canada) ou DiDi (Mexique) seront disponibles dans certaines villes pour ceux qui préfèrent le covoiturage.
Attention : les tarifs peuvent flamber juste avant et après les matchs, et certaines enceintes sportives imposeront des zones de prise en charge et de dépose restreintes.
Comment acheter des billets de dernière minute pour les matchs de la Coupe du monde 2026 ?
- La phase de vente dedernière minute est ouverte depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.
- La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi.
- Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions de vente du site avant d’acheter.
Où se déroulera la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?
La compétition se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.
Au total, 104 matchs se dérouleront sur 39 jours à travers l’Amérique du Nord. Retrouvez ci-dessous la liste des villes et des stades qui accueilleront les rencontres :
|Pays
|Stade (ville)
|Capacité
|Canada
|BC Place (Vancouver)
|48 821
|BMO Field (Toronto)
|45 000
|Mexique
|Stade Azteca (Mexique)
|83 000
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44 330
|Stade BBVA (Monterrey)
|50 113
|États-Unis
|Stade Mercedes-Benz (Atlanta)
|67 382
|Gillette Stadium (Foxborough)
|63 815
|Stade AT&T (Dallas)
|70 122
|NRG Stadium (Houston)
|68 311
|Stade Arrowhead (Kansas City)
|67 513
|SoFi Stadium (Inglewood)
|69 650
|Hard Rock Stadium (Miami)
|64 091
|MetLife Stadium (East Rutherford)
|78 576
|Lincoln Financial Field (Philadelphie)
|65 827
|Levi’s Stadium (San Francisco)
|69 391
|Lumen Field (Seattle)
|65 123
Quel est le calendrier de la Coupe du monde 2026, stade par stade ?
En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis.
|Stade
|Date
|Rencontre (heure du coup d’envoi)
|Billets
|Toronto, Canada (BMO Field)
|12 juin
|Groupe B : Canada - Bosnie-Herzégovine (15 h, heure de l’Est)
|Billets
|17 juin
|Groupe L : Ghana - Panama (19 h HE)
|Billets
|20 juin
|Groupe E : Allemagne - Côte d’Ivoire (16 h, heure de l’Est)
|Billets
|23 juin
|Groupe L : Panama - Croatie (19 h, heure de l’Est)
|Billets
|26 juin
|Groupe I : Sénégal - Irak (15 h, heure de l'Est)
|Billets
|2 juillet
|Seizièmes de finale : le deuxième du groupe K affronte le deuxième du groupe L (19 h, heure de l’Est)
|Billets
|Vancouver, Canada (BC Place)
|13 juin
|Groupe D : Australie – Turquie (21 h, heure du Pacifique)
|Billets
|18 juin
|Groupe B : Canada - Qatar (15 h, heure du Pacifique)
|Billets
|21 juin
|Groupe G : Nouvelle-Zélande - Égypte (18 h, heure du Pacifique)
|Billets
|24 juin
|Groupe B : Suisse - Canada (12 h, heure du Pacifique)
|Billets
|26 juin
|Groupe G : Nouvelle-Zélande - Belgique (20 h, heure du Pacifique)
|Billets
|2 juillet
|Seizièmes de finale : vainqueur du groupe B contre troisième du groupe E/F/G/I/J (20 h, heure du Pacifique)
|Billets
|7 juillet
|Huitièmes de finale : vainqueur du match 85 contre vainqueur du match 87 (13 h, heure du Pacifique)
|Billets
|Guadalajara, Mexique (Estadio Akron)
|11 juin
|Groupe A : Corée du Sud - Tchéquie (20h00 CST)
|Billets
|18 juin
|Groupe A : Mexique - Corée du Sud (19 h CST)
|Billets
|23 juin
|Groupe K : Colombie - RD Congo (20 h CST)
|Billets
|26 juin
|Groupe H : Uruguay - Espagne (18 h CST)
|Billets
|Mexique, Estadio Banorte
|11 juin
|Groupe A : Mexique - Afrique du Sud (13 h CST)
|Billets
|17 juin
|Groupe K : Ouzbékistan - Colombie (20 h CST)
|Billets
|24 juin
|Groupe A : République tchèque - Mexique (19 h CST)
|Billets
|30 juin
|Seizièmes de finale : vainqueur du groupe A contre troisième des groupes C, E, F, H ou I (19 h CST)
|Billets
|5 juillet
|Huitièmes de finale : vainqueur de la rencontre 79 contre vainqueur de la rencontre 80 (18 h CST)
|Billets
|Monterrey, Mexique (Estadio BBVA)
|14 juin
|Groupe F : Suède - Tunisie (20h00 CT)
|Billets
|20 juin
|Groupe F : Tunisie - Japon (22 h, heure centrale)
|Billets
|24 juin
|Groupe A : Afrique du Sud - Corée du Sud (19 h, heure centrale)
|Billets
|29 juin
|Seizièmes de finale : vainqueur du groupe F contre deuxième du groupe C (19 h, heure centrale)
|Billets
|Atlanta, États-Unis (Mercedes-Benz Stadium)
|15 juin
|Groupe H : Espagne vs Cap-Vert (12 h, heure de l’Est)
|Billets
|18 juin
|Groupe A : Vainqueur du parcours D de l'UEFA vs Afrique du Sud (12 h, heure de l'Est)
|Billets
|21 juin
|Groupe H : Espagne vs Arabie saoudite (12 h, heure de l’Est)
|Billets
|24 juin
|Groupe C : Maroc - Haïti (18 h, heure de l’Est)
|Billets
|27 juin
|Groupe K : RD Congo - Ouzbékistan (19 h 30, heure de l’Est)
|Billets
|1^(er) juillet
|Seizièmes de finale : vainqueur du groupe L contre troisième des groupes E/H/I/J/K (12 h, heure de l’Est)
|Billets
|7 juillet
|Huitièmes de finale : vainqueur de la rencontre 86 contre vainqueur de la rencontre 88 (12 h, heure de l’Est)
|Billets
|15 juillet
|Demi-finales : vainqueurs du match 99 contre vainqueurs du match 100 (15 h, heure de l’Est)
|Billets
|Foxborough, États-Unis (Gillette Stadium)
|13 juin
|Groupe C : Haïti - Écosse (21h, heure de l’Est)
|Billets
|16 juin
|Groupe I : Vainqueur du barrage 2 de la FIFA - Norvège (18h, heure de l’Est)
|Billets
|19 juin
|Groupe C : Écosse – Maroc (18h, heure de l’Est)
|Billets
|23 juin
|Groupe L : Angleterre - Ghana (16 h, heure de l’Est)
|Billets
|26 juin
|Groupe I : Norvège - France (15 h, heure de l’Est)
|Billets
|29 juin
|Seizièmes de finale : vainqueur du groupe E contre troisième des groupes A, B, C, D ou F (16 h 30, heure de l’Est)
|Billets
|9 juillet
|Quarts de finale : vainqueur du match 89 contre vainqueur du match 90 (16 h, heure de l’Est)
|Billets
|Arlington, États-Unis (AT&T Stadium)
|14 juin
|Groupe F : Pays-Bas - Japon (15 h CDT)
|Billets
|17 juin
|Groupe L : Angleterre - Croatie (15 h CDT)
|Billets
|22 juin
|Groupe J : Argentine - Autriche (12 h CDT)
|Billets
|25 juin
|Groupe F : Japon - Suède (18 h CDT)
|Billets
|27 juin
|Groupe J : Jordanie - Argentine (21 h CDT)
|Billets
|30 juin
|Seizièmes de finale : le deuxième du groupe E affronte le deuxième du groupe I (12 h CDT)
|Billets
|3 juillet
|16^(es) de finale : deuxième du groupe D vs deuxième du groupe G (13 h CDT)
|Billets
|6 juillet
|Huitièmes de finale : vainqueur de la rencontre 83 contre vainqueur de la rencontre 84 (14 h CDT)
|Billets
|14 juillet
|Demi-finales : vainqueurs du match 97 contre vainqueurs du match 98 (14 h CDT)
|Billets
|Houston, États-Unis (NRG Stadium)
|14 juin
|Groupe E : Allemagne - Curaçao (12 h CDT)
|Billets
|17 juin
|Groupe K : Portugal - RD Congo (12 h CDT)
|Billets
|20 juin
|Groupe A : Pays-Bas - Suède (12 h CDT)
|Billets
|23 juin
|Groupe K : Portugal - Ouzbékistan (12 h CDT)
|Billets
|26 juin
|Groupe H : Cap-Vert - Arabie saoudite (19 h CDT)
|Billets
|29 juin
|Seizièmes de finale : vainqueur du groupe C contre deuxième du groupe F (12 h CDT)
|Billets
|4 juillet
|Huitièmes de finale : vainqueur de la rencontre 73 contre vainqueur de la rencontre 75 (12 h CDT)
|Billets
|Kansas City, États-Unis (Arrowhead Stadium)
|16 juin
|Groupe J : Argentine - Algérie (19 h, heure centrale)
|Billets
|20 juin
|Groupe E : Équateur - Curaçao (18 h, heure centrale)
|Billets
|25 juin
|Groupe F : Tunisie - Pays-Bas (17 h, heure centrale)
|Billets
|27 juin
|Groupe J : Algérie - Autriche (20 h, heure centrale)
|Billets
|3 juillet
|Seizièmes de finale : vainqueur du groupe K contre troisième des groupes D/E/I/J/L (19 h 30, heure centrale)
|Billets
|11 juillet
|Quarts de finale : vainqueur de la rencontre 95 contre vainqueur de la rencontre 96 (19 h, heure centrale)
|Billets
|Los Angeles, États-Unis (SoFi Stadium)
|12 juin
|Groupe D : États-Unis - Paraguay (18 h, heure du Pacifique)
|Billets
|15 juin
|Groupe G : Iran - Nouvelle-Zélande (18 h, heure du Pacifique)
|Billets
|18 juin
|Groupe B : Suisse - Bosnie-Herzégovine (12 h, heure du Pacifique)
|Billets
|21 juin
|Groupe G : Belgique - Iran (12 h, heure du Pacifique)
|Billets
|25 juin
|Groupe D : Turquie - États-Unis (19 h, heure du Pacifique)
|Billets
|28 juin
|Seizièmes de finale : deuxième du groupe A contre deuxième du groupe B (12 h, heure du Pacifique)
|Billets
|2 juillet
|16^(es) de finale : vainqueur du groupe H vs deuxième du groupe J (12 h, heure du Pacifique)
|Billets
|10 juillet
|Quarts de finale : vainqueur de la rencontre 93 contre vainqueur de la rencontre 94 (12 h, heure du Pacifique)
|Billets
|Miami, États-Unis (Hard Rock Stadium)
|15 juin
|Groupe H : Arabie saoudite – Uruguay (18 h, heure de l’Est)
|Billets
|21 juin
|Groupe H : Uruguay - Cap-Vert (18 h, heure de l’Est)
|Billets
|24 juin
|Groupe C : Écosse - Brésil (18 h, heure de l’Est)
|Billets
|27 juin
|Groupe K : Colombie - Portugal (19 h 30, heure de l’Est)
|Billets
|3 juillet
|Seizièmes de finale : vainqueur du groupe J contre deuxième du groupe H (18 h, heure de l’Est)
|Billets
|11 juillet
|Quarts de finale : vainqueur de la rencontre 91 contre vainqueur de la rencontre 92 (17 h, heure de l’Est)
|Billets
|18 juillet
|Match pour la troisième place : perdants du match 101 contre perdants du match 102 (17 h, heure de l’Est)
|Billets
|New Jersey, États-Unis (MetLife Stadium)
|13 juin
|Groupe C : Brésil - Maroc (18 h, heure de l’Est)
|Billets
|16 juin
|Groupe I : France - Sénégal (15 h, heure de l’Est)
|Billets
|22 juin
|Groupe I : Norvège - Sénégal (20 h, heure de l’Est)
|Billets
|25 juin
|Groupe E : Équateur - Allemagne (16 h, heure de l’Est)
|Billets
|27 juin
|Groupe L : Panama - Angleterre (17 h, heure de l'Est)
|Billets
|30 juin
|Seizièmes de finale : vainqueur du groupe I contre troisième des groupes C, D, F, G ou H (17 h, heure de l’Est)
|Billets
|5 juillet
|Huitièmes de finale : vainqueurs du match 76 contre vainqueurs du match 78 (16 h, heure de l’Est)
|Billets
|19 juillet
|Finale : vainqueurs du match 101 contre vainqueurs du match 102 (15 h, heure de l’Est)
|Billets
|Philadelphie, États-Unis (Lincoln Financial Field)
|14 juin
|Groupe E : Côte d’Ivoire – Équateur (19 h, heure de l’Est)
|Billets
|19 juin
|Groupe C : Brésil - Haïti (21 h, heure de l’Est)
|Billets
|22 juin
|Groupe I : France - Irak (17 h, heure de l’Est)
|Billets
|25 juin
|Groupe E : Curaçao - Côte d’Ivoire (16 h, heure de l’Est)
|Billets
|27 juin
|Groupe L : Croatie - Ghana (17 h, heure de l’Est)
|Billets
|4 juillet
|Huitièmes de finale : vainqueur du match 74 contre vainqueur du match 77 (17 h, heure de l’Est)
|Billets
|Santa Clara, États-Unis (Levi’s Stadium)
|13 juin
|Groupe B : Qatar - Suisse (12 h, heure du Pacifique)
|Billets
|16 juin
|Groupe J : Autriche - Jordanie (21 h, heure du Pacifique)
|Billets
|19 juin
|Groupe D : Turquie - Paraguay (21 h, heure du Pacifique)
|Billets
|22 juin
|Groupe J : Jordanie - Algérie (20 h, heure du Pacifique)
|Billets
|25 juin
|Groupe D : Paraguay - Australie (19 h, heure du Pacifique)
|Billets
|1er juillet
|Seizièmes de finale : vainqueur du groupe D contre troisième des groupes B/E/F/I/J (17 h, heure du Pacifique)
|Billets
|Seattle, États-Unis (Lumen Field)
|15 juin
|Groupe G : Belgique – Égypte (12 h, heure du Pacifique)
|Billets
|19 juin
|Groupe D : États-Unis - Australie (12 h PT)
|Billets
|24 juin
|Groupe B : Bosnie-Herzégovine - Qatar (12 h, heure du Pacifique)
|Billets
|26 juin
|Groupe G : Égypte - Iran (20 h, heure du Pacifique)
|Billets
|1^(er) juillet
|Seizièmes de finale : vainqueur du groupe G contre troisième des groupes A, E, H, I ou J (13 h, heure du Pacifique)
|Billets
|6 juillet
|Huitièmes de finale : vainqueur du match 81 contre vainqueur du match 82 (17 h, heure du Pacifique)
|Billets
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