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Guide des parkings et des transports pour la Coupe du monde 2026 : de la signalisation « stationnement interdit » aux parkings officiels de la FIFA

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GOAL répond à toutes vos questions sur les transports pour la Coupe du monde 2026.

Une fois vos billets pour les matchs de la Coupe du monde 2026 confirmés, vous devrez commencer à planifier votre itinéraire pour le jour du match. L’un des éléments clés, bien sûr, est de déterminer comment vous allez vous rendre au stade et en revenir en toute sérénité et sans stress, afin de profiter pleinement de votre expérience de la Coupe du monde.

Chacune des 16 villes hôtes nord-américaines dispose de son propre réseau de transports, et une bonne préparation s’avérera essentielle pour que cette journée exceptionnelle se déroule sans complications inutiles.

Laissez GOAL vous fournir les dernières informations sur les transports pour la Coupe du monde 2026, y compris les meilleurs moyens de déplacement dans chaque ville.

Parking officiel de la Coupe du monde de la FIFA 2026 – Réservez dès maintenant

Parking et transports pour la Coupe du monde : aperçu

Ville hôte / StadeCoût du stationnement (jour de match)Principaux transports en communCoût du trajet (aller-retour)
New York/New Jersey (MetLife)Pas de stationnement sur placeNJ Transit (train)105 $ (plafonné)
Los Angeles (SoFi)300 $Métro de Los Angeles + navette3,50
Miami (Hard Rock)175,00 $ – 250,00 $Brightline / Navette20 $+ / Gratuit
Boston (Gillette)175,00Train de banlieue MBTA80,00
Dallas (AT&T)125,00 $ – 175,00 $TRE + navette12,00
Philadelphie (Lincoln)115,00 $ – 125,00 $Ligne Broad Street0,00 $ (gratuit après le match)
Kansas City (Arrowhead)75,00 $ – 125,00 $Navette stade15,00
Houston (NRG)99,00 $ – 125,00 $Ligne rouge du METRORail2,50
Atlanta (Mercedes-Benz)99,00MARTA5,00
Seattle (Lumen Field)125 $+Tramway Link6,50 $
San Francisco (Levi’s Stadium)125,00 $+Tramway VTA / BART15,00 $ – 25,00 $
Toronto (BMO Field)80,00 $+ (nombre de places limité)GO Transit / TTC7,00 $ – 15,00 $
Vancouver (BC Place)75 $ et plus (nombre de places limité)SkyTrain6,50 $ – 10,00 $
Mexique (Azteca)VariableMétro / Train léger10 pesos (0,60 $)

Quelles sont les possibilités de stationnement sur les sites de la Coupe du monde 2026 ?

Les places de stationnement sur place dans les 16 stades de la Coupe du monde sont extrêmement limitées et doivent être réservées avec soin pour éviter d’être refoulé au périmètre de sécurité.

Zone d’interdiction de stationnement : MetLife Stadium

Pour les rencontres au MetLife Stadium (dont la finale du 19 juillet), il n’existe aucune place de stationnement pour les spectateurs

Les spectateurs qui souhaitent tout de même venir en voiture doivent réserver une place dans le parking du centre commercial American Dream Mall (tarif : 225 $ par match) ou utiliser les navettes officielles « park-and-ride ».

Réservation officielle via JustPark

Toutes les places doivent être préachetées sur JustPark, partenaire officiel de la FIFA pour 2026. 

Aucun paiement sur place ne sera accepté aux entrées du stade. 

La plupart des passes sont attribués par vagues : vous recevrez l’emplacement exact et le pass numérique par e-mail 7 à 10 jours avant le coup d’envoi.

Règles d’éligibilité strictes

  • Réservé aux détenteurs de billets : le stationnement est strictement limité aux spectateurs du match. Vous devrez présenter votre billet sur votre mobile pour accéder au parking du stade.
  • Correspondance des adresses e-mail :utilisez sur JustPark la même adresse que celle liée à votre compte billetterie FIFA. Toute divergence peut entraîner le signalementautomatique ou l’annulation de votre réservation.
  • Tarifs : si certaines places restent à 75 $, le prix moyen des places pour les affiches phares atteint 175 $ par véhicule.

Les tarifs estimés par stade pour la Coupe du monde 2026 sont les suivants :

StadeVillePrix (environ)
Stade MetLife New York/New Jersey Pas de parking sur place
SoFi Stadium Los Angeles 250 $ – 300 $
Stade Gillette Boston 175 $
Hard Rock Stadium Miami 175 $ – 200 $ 
Lincoln Financial Field Philadelphie 115 $ – 125 $ 
AT&T Stadium Dallas 75 $ – 125 $ 
Stade ArrowheadKansas City 75 $ – 100 $ 
NRG Stadium Houston 99 $ – 125 $ 
Stade Mercedes-Benz Atlanta 99 
Lumen Field Seattle125 $ et plus 
Levi’s Stadium San Francisco 125 $ et plus


À noter : les tarifs de stationnement pour les sites canadiens et mexicains (Toronto, Vancouver, Mexico, Guadalajara, Monterrey) ne sont pas encore entièrement publiés sur le portail officiel, mais ils devraient suivre un modèle de « tarification variable » en période de forte demande.

Les tarifs de stationnement devraient augmenter au fil de la compétition, de la phase de groupes jusqu’aux phases à élimination directe.

Comment utiliser les transports en commun pendant la Coupe du monde 2026 ?

Si certains spectateurs choisiront tout de même la voiture, la plupart des villes hôtes privilégient les plans « sans voiture » et orientent le public vers les transports en commun ou les navettes dédiées. 

Économies et incitations liées aux transports en commun

Si certaines villes offrent des incitations, d’autres ont simplifié leurs systèmes de paiement. À Seattle, les supporters peuvent acheter un pass Coupe du monde de 3 jours à18 $, valable sur l’ensemble du réseau régional. 

Des trajets aller-retour restent abordables à Atlanta (5 $ avec MARTA) et à Los Angeles (3,50 $ avec LA Metro).

Tarifs et limites de capacité à anticiper

Préparez-vous à des suppléments liés à la forte demande. Suite à une récente baisse des prix, les billets aller-retour NJ Transit vers le MetLife Stadium coûtent désormais 105 $ (contre 150 $ auparavant). 

Ces billets sont limités à 40 000 par match, doivent être achetés à l’avance via l’application NJ Transit et incluent un bracelet physique obligatoire pour le trajet retour. À Miami, le prix du parking au Hard Rock Stadium a atteint un pic de 249,99$ pour les rencontres phares.

Logistique indispensable le jour du match

  • Le dernier kilomètre à pied : les zones de dépose-minute des stades comme le SoFi ou l’AT&T sont réglementées, obligeant souvent à marcherde 20 à 30 minutes jusqu’aux portes. Tout dépôt direct devant le stade est interdit le jour du match.
  • Évitez les files d’attente : rechargez à l’avance vos cartes de transport numériques ou utilisez des applications telles que TAP (Los Angeles), Breeze (Atlanta) ou myORCA (Seattle/Sound Transit) pour contourner les files aux distributeurs de billets.

Vous trouverez ci-dessous les principaux modes de transport et leurs tarifs dans les villes hôtes de la Coupe du monde 2026 :

StadeVilleMode(s) de transportTarif
Stade MetLife New York/New Jersey Train NJ Transit / Navette 150 $ / 80 $
Stade Gillette Boston Train spécial jour de match / Bus de la communauté d’accueil 80 $ / 95 $
Lincoln Financial Field PhiladelphieLigne Broad Street 2,90 $ avant le match, gratuit après le match)
AT&T Stadium DallasTRE + navette 6 $ (navette gratuite)
Arrowhead Stadium Kansas City Navette du stade 15 $
Hard Rock Stadium Miami Train Brightline + navette 20,40 $+ / Gratuit
Levi’s Stadium San Francisco Tramway VTA / BART 11 $ – 22 $
SoFi Stadium Los Angeles LA Metro 3,50 $
Stade Mercedes-Benz Atlanta MARTA 5
Stade NRG Houston Ligne rouge du MetroRail 3 $
Lumen Field Seattle Tramway Link / Sounder 3,25 $ à 5,75 $
Toronto BMO Field TTC / GO Transit à partir de 3,30 $
Vancouver BC Place SkyTrain à partir de 3,20 $
Ville de Mexico Plusieurs Métro / Bus local 5 pesos (0,30 $)

Des applications telles qu’Uber et Lyft (États-Unis/Canada) ou DiDi (Mexique) seront disponibles dans certaines villes pour ceux qui préfèrent le covoiturage. 

Attention : les tarifs peuvent flamber juste avant et après les matchs, et certaines enceintes sportives imposeront des zones de prise en charge et de dépose restreintes.

Comment acheter des billets de dernière minute pour les matchs de la Coupe du monde 2026 ?

  • La phase de vente dedernière minute est ouverte depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.
  • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions de vente du site avant d’acheter.

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Où se déroulera la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La compétition se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis. 

Au total, 104 matchs se dérouleront sur 39 jours à travers l’Amérique du Nord. Retrouvez ci-dessous la liste des villes et des stades qui accueilleront les rencontres :

PaysStade (ville)Capacité
CanadaBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 45 000 
MexiqueStade Azteca (Mexique) 83 000
 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 
 Stade BBVA (Monterrey) 50 113 
États-UnisStade Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Gillette Stadium (Foxborough) 63 815 
 Stade AT&T (Dallas) 70 122 
 NRG Stadium (Houston)68 311 
 Stade Arrowhead (Kansas City) 67 513 
 SoFi Stadium (Inglewood)69 650 
 Hard Rock Stadium (Miami)64 091 
 MetLife Stadium (East Rutherford)78 576 
 Lincoln Financial Field (Philadelphie)65 827 
 Levi’s Stadium (San Francisco)69 391 
 Lumen Field (Seattle)65 123

Quel est le calendrier de la Coupe du monde 2026, stade par stade ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis.

StadeDateRencontre (heure du coup d’envoi)Billets
Toronto, Canada (BMO Field)12 juinGroupe B : Canada - Bosnie-Herzégovine (15 h, heure de l’Est)Billets
 17 juinGroupe L : Ghana - Panama (19 h HE)Billets
 20 juinGroupe E : Allemagne - Côte d’Ivoire (16 h, heure de l’Est)Billets
 23 juinGroupe L : Panama - Croatie (19 h, heure de l’Est)Billets
 26 juinGroupe I : Sénégal - Irak (15 h, heure de l'Est)Billets
 2 juilletSeizièmes de finale : le deuxième du groupe K affronte le deuxième du groupe L (19 h, heure de l’Est)Billets
Vancouver, Canada (BC Place)13 juinGroupe D : Australie – Turquie (21 h, heure du Pacifique)Billets
 18 juinGroupe B : Canada - Qatar (15 h, heure du Pacifique)Billets
 21 juinGroupe G : Nouvelle-Zélande - Égypte (18 h, heure du Pacifique)Billets
 24 juinGroupe B : Suisse - Canada (12 h, heure du Pacifique)Billets
 26 juinGroupe G : Nouvelle-Zélande - Belgique (20 h, heure du Pacifique)Billets
 2 juilletSeizièmes de finale : vainqueur du groupe B contre troisième du groupe E/F/G/I/J (20 h, heure du Pacifique)Billets
 7 juilletHuitièmes de finale : vainqueur du match 85 contre vainqueur du match 87 (13 h, heure du Pacifique)Billets
Guadalajara, Mexique (Estadio Akron)11 juinGroupe A : Corée du Sud - Tchéquie (20h00 CST)Billets
 18 juinGroupe A : Mexique - Corée du Sud (19 h CST)Billets
 23 juinGroupe K : Colombie - RD Congo (20 h CST)Billets
 26 juinGroupe H : Uruguay - Espagne (18 h CST)Billets
Mexique, Estadio Banorte11 juinGroupe A : Mexique - Afrique du Sud (13 h CST)Billets
 17 juinGroupe K : Ouzbékistan - Colombie (20 h CST)Billets
 24 juinGroupe A : République tchèque - Mexique (19 h CST)Billets
 30 juinSeizièmes de finale : vainqueur du groupe A contre troisième des groupes C, E, F, H ou I (19 h CST)Billets
 5 juilletHuitièmes de finale : vainqueur de la rencontre 79 contre vainqueur de la rencontre 80 (18 h CST)Billets
Monterrey, Mexique (Estadio BBVA)14 juinGroupe F : Suède - Tunisie (20h00 CT)Billets
 20 juinGroupe F : Tunisie - Japon (22 h, heure centrale)Billets
 24 juinGroupe A : Afrique du Sud - Corée du Sud (19 h, heure centrale)Billets
 29 juinSeizièmes de finale : vainqueur du groupe F contre deuxième du groupe C (19 h, heure centrale)Billets
Atlanta, États-Unis (Mercedes-Benz Stadium)15 juinGroupe H : Espagne vs Cap-Vert (12 h, heure de l’Est)Billets
 18 juinGroupe A : Vainqueur du parcours D de l'UEFA vs Afrique du Sud (12 h, heure de l'Est)Billets
 21 juinGroupe H : Espagne vs Arabie saoudite (12 h, heure de l’Est)Billets
 24 juinGroupe C : Maroc - Haïti (18 h, heure de l’Est)Billets
 27 juinGroupe K : RD Congo - Ouzbékistan (19 h 30, heure de l’Est)Billets
 1^(er) juilletSeizièmes de finale : vainqueur du groupe L contre troisième des groupes E/H/I/J/K (12 h, heure de l’Est)Billets
 7 juilletHuitièmes de finale : vainqueur de la rencontre 86 contre vainqueur de la rencontre 88 (12 h, heure de l’Est)Billets
 15 juilletDemi-finales : vainqueurs du match 99 contre vainqueurs du match 100 (15 h, heure de l’Est)Billets
Foxborough, États-Unis (Gillette Stadium)13 juinGroupe C : Haïti - Écosse (21h, heure de l’Est)Billets
 16 juinGroupe I : Vainqueur du barrage 2 de la FIFA - Norvège (18h, heure de l’Est)Billets
 19 juinGroupe C : Écosse – Maroc (18h, heure de l’Est)Billets
 23 juinGroupe L : Angleterre - Ghana (16 h, heure de l’Est)Billets
 26 juinGroupe I : Norvège - France (15 h, heure de l’Est)Billets
 29 juinSeizièmes de finale : vainqueur du groupe E contre troisième des groupes A, B, C, D ou F (16 h 30, heure de l’Est)Billets
 9 juilletQuarts de finale : vainqueur du match 89 contre vainqueur du match 90 (16 h, heure de l’Est)Billets
Arlington, États-Unis (AT&T Stadium)14 juinGroupe F : Pays-Bas - Japon (15 h CDT)Billets
 17 juinGroupe L : Angleterre - Croatie (15 h CDT)Billets
 22 juinGroupe J : Argentine - Autriche (12 h CDT)Billets
 25 juinGroupe F : Japon - Suède (18 h CDT)Billets
 27 juinGroupe J : Jordanie - Argentine (21 h CDT)Billets
 30 juinSeizièmes de finale : le deuxième du groupe E affronte le deuxième du groupe I (12 h CDT)Billets
 3 juillet16^(es) de finale : deuxième du groupe D vs deuxième du groupe G (13 h CDT)Billets
 6 juilletHuitièmes de finale : vainqueur de la rencontre 83 contre vainqueur de la rencontre 84 (14 h CDT)Billets
 14 juilletDemi-finales : vainqueurs du match 97 contre vainqueurs du match 98 (14 h CDT)Billets
Houston, États-Unis (NRG Stadium)14 juinGroupe E : Allemagne - Curaçao (12 h CDT)Billets
 17 juinGroupe K : Portugal - RD Congo (12 h CDT)Billets
 20 juinGroupe A : Pays-Bas - Suède (12 h CDT)Billets
 23 juinGroupe K : Portugal - Ouzbékistan (12 h CDT)Billets
 26 juinGroupe H : Cap-Vert - Arabie saoudite (19 h CDT)Billets
 29 juinSeizièmes de finale : vainqueur du groupe C contre deuxième du groupe F (12 h CDT)Billets
 4 juilletHuitièmes de finale : vainqueur de la rencontre 73 contre vainqueur de la rencontre 75 (12 h CDT)Billets
Kansas City, États-Unis (Arrowhead Stadium)16 juinGroupe J : Argentine - Algérie (19 h, heure centrale)Billets
 20 juinGroupe E : Équateur - Curaçao (18 h, heure centrale)Billets
 25 juinGroupe F : Tunisie - Pays-Bas (17 h, heure centrale)Billets
 27 juinGroupe J : Algérie - Autriche (20 h, heure centrale)Billets
 3 juilletSeizièmes de finale : vainqueur du groupe K contre troisième des groupes D/E/I/J/L (19 h 30, heure centrale)Billets
 11 juilletQuarts de finale : vainqueur de la rencontre 95 contre vainqueur de la rencontre 96 (19 h, heure centrale)Billets
Los Angeles, États-Unis (SoFi Stadium)12 juinGroupe D : États-Unis - Paraguay (18 h, heure du Pacifique)Billets
 15 juinGroupe G : Iran - Nouvelle-Zélande (18 h, heure du Pacifique)Billets
 18 juinGroupe B : Suisse - Bosnie-Herzégovine (12 h, heure du Pacifique)Billets
 21 juinGroupe G : Belgique - Iran (12 h, heure du Pacifique)Billets
 25 juinGroupe D : Turquie - États-Unis (19 h, heure du Pacifique)Billets
 28 juinSeizièmes de finale : deuxième du groupe A contre deuxième du groupe B (12 h, heure du Pacifique)Billets
 2 juillet16^(es) de finale : vainqueur du groupe H vs deuxième du groupe J (12 h, heure du Pacifique)Billets
 10 juilletQuarts de finale : vainqueur de la rencontre 93 contre vainqueur de la rencontre 94 (12 h, heure du Pacifique)Billets
Miami, États-Unis (Hard Rock Stadium)15 juinGroupe H : Arabie saoudite – Uruguay (18 h, heure de l’Est)Billets
 21 juinGroupe H : Uruguay - Cap-Vert (18 h, heure de l’Est)Billets
 24 juinGroupe C : Écosse - Brésil (18 h, heure de l’Est)Billets
 27 juinGroupe K : Colombie - Portugal (19 h 30, heure de l’Est)Billets
 3 juilletSeizièmes de finale : vainqueur du groupe J contre deuxième du groupe H (18 h, heure de l’Est)Billets
 11 juilletQuarts de finale : vainqueur de la rencontre 91 contre vainqueur de la rencontre 92 (17 h, heure de l’Est)Billets
 18 juilletMatch pour la troisième place : perdants du match 101 contre perdants du match 102 (17 h, heure de l’Est)Billets
New Jersey, États-Unis (MetLife Stadium)13 juinGroupe C : Brésil - Maroc (18 h, heure de l’Est)Billets
 16 juinGroupe I : France - Sénégal (15 h, heure de l’Est)Billets
 22 juinGroupe I : Norvège - Sénégal (20 h, heure de l’Est)Billets
 25 juinGroupe E : Équateur - Allemagne (16 h, heure de l’Est)Billets
 27 juinGroupe L : Panama - Angleterre (17 h, heure de l'Est)Billets
 30 juinSeizièmes de finale : vainqueur du groupe I contre troisième des groupes C, D, F, G ou H (17 h, heure de l’Est)Billets
 5 juilletHuitièmes de finale : vainqueurs du match 76 contre vainqueurs du match 78 (16 h, heure de l’Est)Billets
 19 juilletFinale : vainqueurs du match 101 contre vainqueurs du match 102 (15 h, heure de l’Est)Billets
Philadelphie, États-Unis (Lincoln Financial Field)14 juinGroupe E : Côte d’Ivoire – Équateur (19 h, heure de l’Est)Billets
 19 juinGroupe C : Brésil - Haïti (21 h, heure de l’Est)Billets
 22 juinGroupe I : France - Irak (17 h, heure de l’Est)Billets
 25 juinGroupe E : Curaçao - Côte d’Ivoire (16 h, heure de l’Est)Billets
 27 juinGroupe L : Croatie - Ghana (17 h, heure de l’Est)Billets
 4 juilletHuitièmes de finale : vainqueur du match 74 contre vainqueur du match 77 (17 h, heure de l’Est)Billets
Santa Clara, États-Unis (Levi’s Stadium)13 juinGroupe B : Qatar - Suisse (12 h, heure du Pacifique)Billets
 16 juinGroupe J : Autriche - Jordanie (21 h, heure du Pacifique)Billets
 19 juinGroupe D : Turquie - Paraguay (21 h, heure du Pacifique)Billets
 22 juinGroupe J : Jordanie - Algérie (20 h, heure du Pacifique)Billets
 25 juinGroupe D : Paraguay - Australie (19 h, heure du Pacifique)Billets
 1er juilletSeizièmes de finale : vainqueur du groupe D contre troisième des groupes B/E/F/I/J (17 h, heure du Pacifique)Billets
Seattle, États-Unis (Lumen Field)15 juinGroupe G : Belgique – Égypte (12 h, heure du Pacifique)Billets
 19 juinGroupe D : États-Unis - Australie (12 h PT)Billets
 24 juinGroupe B : Bosnie-Herzégovine - Qatar (12 h, heure du Pacifique)Billets
 26 juinGroupe G : Égypte - Iran (20 h, heure du Pacifique)Billets
 1^(er) juilletSeizièmes de finale : vainqueur du groupe G contre troisième des groupes A, E, H, I ou J (13 h, heure du Pacifique)Billets
 6 juilletHuitièmes de finale : vainqueur du match 81 contre vainqueur du match 82 (17 h, heure du Pacifique)Billets

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