Une fois vos billets pour les matchs de la Coupe du monde 2026 confirmés, vous devrez commencer à planifier votre itinéraire pour le jour du match. L’un des éléments clés, bien sûr, est de déterminer comment vous allez vous rendre au stade et en revenir en toute sérénité et sans stress, afin de profiter pleinement de votre expérience de la Coupe du monde.

Chacune des 16 villes hôtes nord-américaines dispose de son propre réseau de transports, et une bonne préparation s’avérera essentielle pour que cette journée exceptionnelle se déroule sans complications inutiles.

Laissez GOAL vous fournir les dernières informations sur les transports pour la Coupe du monde 2026, y compris les meilleurs moyens de déplacement dans chaque ville.

Parking et transports pour la Coupe du monde : aperçu

Ville hôte / Stade Coût du stationnement (jour de match) Principaux transports en commun Coût du trajet (aller-retour) New York/New Jersey (MetLife) Pas de stationnement sur place NJ Transit (train) 105 $ (plafonné) Los Angeles (SoFi) 300 $ Métro de Los Angeles + navette 3,50 Miami (Hard Rock) 175,00 $ – 250,00 $ Brightline / Navette 20 $+ / Gratuit Boston (Gillette) 175,00 Train de banlieue MBTA 80,00 Dallas (AT&T) 125,00 $ – 175,00 $ TRE + navette 12,00 Philadelphie (Lincoln) 115,00 $ – 125,00 $ Ligne Broad Street 0,00 $ (gratuit après le match) Kansas City (Arrowhead) 75,00 $ – 125,00 $ Navette stade 15,00 Houston (NRG) 99,00 $ – 125,00 $ Ligne rouge du METRORail 2,50 Atlanta (Mercedes-Benz) 99,00 MARTA 5,00 Seattle (Lumen Field) 125 $+ Tramway Link 6,50 $ San Francisco (Levi’s Stadium) 125,00 $+ Tramway VTA / BART 15,00 $ – 25,00 $ Toronto (BMO Field) 80,00 $+ (nombre de places limité) GO Transit / TTC 7,00 $ – 15,00 $ Vancouver (BC Place) 75 $ et plus (nombre de places limité) SkyTrain 6,50 $ – 10,00 $ Mexique (Azteca) Variable Métro / Train léger 10 pesos (0,60 $)

Quelles sont les possibilités de stationnement sur les sites de la Coupe du monde 2026 ?

Les places de stationnement sur place dans les 16 stades de la Coupe du monde sont extrêmement limitées et doivent être réservées avec soin pour éviter d’être refoulé au périmètre de sécurité.

Zone d’interdiction de stationnement : MetLife Stadium

Pour les rencontres au MetLife Stadium (dont la finale du 19 juillet), il n’existe aucune place de stationnement pour les spectateurs.

Les spectateurs qui souhaitent tout de même venir en voiture doivent réserver une place dans le parking du centre commercial American Dream Mall (tarif : 225 $ par match) ou utiliser les navettes officielles « park-and-ride ».

Réservation officielle via JustPark

Toutes les places doivent être préachetées sur JustPark, partenaire officiel de la FIFA pour 2026.

Aucun paiement sur place ne sera accepté aux entrées du stade.

La plupart des passes sont attribués par vagues : vous recevrez l’emplacement exact et le pass numérique par e-mail 7 à 10 jours avant le coup d’envoi.

Règles d’éligibilité strictes

Réservé aux détenteurs de billets : le stationnement est strictement limité aux spectateurs du match. Vous devrez présenter votre billet sur votre mobile pour accéder au parking du stade.

le stationnement est strictement limité aux spectateurs du match. Vous devrez pour accéder au parking du stade. Correspondance des adresses e-mail : utilisez sur JustPark la même adresse que celle liée à votre compte billetterie FIFA . Toute divergence peut entraîner le signalement automatique ou l’annulation de votre réservation.

sur JustPark que celle liée à votre . Toute divergence peut entraîner le de votre réservation. Tarifs : si certaines places restent à 75 $, le prix moyen des places pour les affiches phares atteint 175 $ par véhicule.

Les tarifs estimés par stade pour la Coupe du monde 2026 sont les suivants :

Stade Ville Prix (environ) Stade MetLife New York/New Jersey Pas de parking sur place SoFi Stadium Los Angeles 250 $ – 300 $ Stade Gillette Boston 175 $ Hard Rock Stadium Miami 175 $ – 200 $ Lincoln Financial Field Philadelphie 115 $ – 125 $ AT&T Stadium Dallas 75 $ – 125 $ Stade Arrowhead Kansas City 75 $ – 100 $ NRG Stadium Houston 99 $ – 125 $ Stade Mercedes-Benz Atlanta 99 Lumen Field Seattle 125 $ et plus Levi’s Stadium San Francisco 125 $ et plus



À noter : les tarifs de stationnement pour les sites canadiens et mexicains (Toronto, Vancouver, Mexico, Guadalajara, Monterrey) ne sont pas encore entièrement publiés sur le portail officiel, mais ils devraient suivre un modèle de « tarification variable » en période de forte demande.

Les tarifs de stationnement devraient augmenter au fil de la compétition, de la phase de groupes jusqu’aux phases à élimination directe.

Comment utiliser les transports en commun pendant la Coupe du monde 2026 ?

Si certains spectateurs choisiront tout de même la voiture, la plupart des villes hôtes privilégient les plans « sans voiture » et orientent le public vers les transports en commun ou les navettes dédiées.

Économies et incitations liées aux transports en commun

Si certaines villes offrent des incitations, d’autres ont simplifié leurs systèmes de paiement. À Seattle, les supporters peuvent acheter un pass Coupe du monde de 3 jours à18 $, valable sur l’ensemble du réseau régional.

Des trajets aller-retour restent abordables à Atlanta (5 $ avec MARTA) et à Los Angeles (3,50 $ avec LA Metro).

Tarifs et limites de capacité à anticiper

Préparez-vous à des suppléments liés à la forte demande. Suite à une récente baisse des prix, les billets aller-retour NJ Transit vers le MetLife Stadium coûtent désormais 105 $ (contre 150 $ auparavant).

Ces billets sont limités à 40 000 par match, doivent être achetés à l’avance via l’application NJ Transit et incluent un bracelet physique obligatoire pour le trajet retour. À Miami, le prix du parking au Hard Rock Stadium a atteint un pic de 249,99$ pour les rencontres phares.

Logistique indispensable le jour du match

Le dernier kilomètre à pied : les zones de dépose-minute des stades comme le SoFi ou l’AT&T sont réglementées, obligeant souvent à marcher de 20 à 30 minutes jusqu’aux portes. Tout dépôt direct devant le stade est interdit le jour du match.

les zones de dépose-minute des stades comme sont réglementées, obligeant souvent à jusqu’aux portes. le jour du match. Évitez les files d’attente : rechargez à l’avance vos cartes de transport numériques ou utilisez des applications telles que TAP (Los Angeles), Breeze (Atlanta) ou myORCA (Seattle/Sound Transit) pour contourner les files aux distributeurs de billets.

Vous trouverez ci-dessous les principaux modes de transport et leurs tarifs dans les villes hôtes de la Coupe du monde 2026 :

Stade Ville Mode(s) de transport Tarif Stade MetLife New York/New Jersey Train NJ Transit / Navette 150 $ / 80 $ Stade Gillette Boston Train spécial jour de match / Bus de la communauté d’accueil 80 $ / 95 $ Lincoln Financial Field Philadelphie Ligne Broad Street 2,90 $ avant le match, gratuit après le match) AT&T Stadium Dallas TRE + navette 6 $ (navette gratuite) Arrowhead Stadium Kansas City Navette du stade 15 $ Hard Rock Stadium Miami Train Brightline + navette 20,40 $+ / Gratuit Levi’s Stadium San Francisco Tramway VTA / BART 11 $ – 22 $ SoFi Stadium Los Angeles LA Metro 3,50 $ Stade Mercedes-Benz Atlanta MARTA 5 Stade NRG Houston Ligne rouge du MetroRail 3 $ Lumen Field Seattle Tramway Link / Sounder 3,25 $ à 5,75 $ Toronto BMO Field TTC / GO Transit à partir de 3,30 $ Vancouver BC Place SkyTrain à partir de 3,20 $ Ville de Mexico Plusieurs Métro / Bus local 5 pesos (0,30 $)

Des applications telles qu’Uber et Lyft (États-Unis/Canada) ou DiDi (Mexique) seront disponibles dans certaines villes pour ceux qui préfèrent le covoiturage.

Attention : les tarifs peuvent flamber juste avant et après les matchs, et certaines enceintes sportives imposeront des zones de prise en charge et de dépose restreintes.

Comment acheter des billets de dernière minute pour les matchs de la Coupe du monde 2026 ?

La phase de vente de dernière minute est ouverte depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est ouverte depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi.

est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions de vente du site avant d’acheter.

Où se déroulera la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La compétition se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs se dérouleront sur 39 jours à travers l’Amérique du Nord. Retrouvez ci-dessous la liste des villes et des stades qui accueilleront les rencontres :

Pays Stade (ville) Capacité Canada BC Place (Vancouver) 48 821 BMO Field (Toronto) 45 000 Mexique Stade Azteca (Mexique) 83 000 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 Stade BBVA (Monterrey) 50 113 États-Unis Stade Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 Gillette Stadium (Foxborough) 63 815 Stade AT&T (Dallas) 70 122 NRG Stadium (Houston) 68 311 Stade Arrowhead (Kansas City) 67 513 SoFi Stadium (Inglewood) 69 650 Hard Rock Stadium (Miami) 64 091 MetLife Stadium (East Rutherford) 78 576 Lincoln Financial Field (Philadelphie) 65 827 Levi’s Stadium (San Francisco) 69 391 Lumen Field (Seattle) 65 123

Quel est le calendrier de la Coupe du monde 2026, stade par stade ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis.

Stade Date Rencontre (heure du coup d’envoi) Billets Toronto, Canada (BMO Field) 12 juin Groupe B : Canada - Bosnie-Herzégovine (15 h, heure de l’Est) Billets 17 juin Groupe L : Ghana - Panama (19 h HE) Billets 20 juin Groupe E : Allemagne - Côte d’Ivoire (16 h, heure de l’Est) Billets 23 juin Groupe L : Panama - Croatie (19 h, heure de l’Est) Billets 26 juin Groupe I : Sénégal - Irak (15 h, heure de l'Est) Billets 2 juillet Seizièmes de finale : le deuxième du groupe K affronte le deuxième du groupe L (19 h, heure de l’Est) Billets Vancouver, Canada (BC Place) 13 juin Groupe D : Australie – Turquie (21 h, heure du Pacifique) Billets 18 juin Groupe B : Canada - Qatar (15 h, heure du Pacifique) Billets 21 juin Groupe G : Nouvelle-Zélande - Égypte (18 h, heure du Pacifique) Billets 24 juin Groupe B : Suisse - Canada (12 h, heure du Pacifique) Billets 26 juin Groupe G : Nouvelle-Zélande - Belgique (20 h, heure du Pacifique) Billets 2 juillet Seizièmes de finale : vainqueur du groupe B contre troisième du groupe E/F/G/I/J (20 h, heure du Pacifique) Billets 7 juillet Huitièmes de finale : vainqueur du match 85 contre vainqueur du match 87 (13 h, heure du Pacifique) Billets Guadalajara, Mexique (Estadio Akron) 11 juin Groupe A : Corée du Sud - Tchéquie (20h00 CST) Billets 18 juin Groupe A : Mexique - Corée du Sud (19 h CST) Billets 23 juin Groupe K : Colombie - RD Congo (20 h CST) Billets 26 juin Groupe H : Uruguay - Espagne (18 h CST) Billets Mexique, Estadio Banorte 11 juin Groupe A : Mexique - Afrique du Sud (13 h CST) Billets 17 juin Groupe K : Ouzbékistan - Colombie (20 h CST) Billets 24 juin Groupe A : République tchèque - Mexique (19 h CST) Billets 30 juin Seizièmes de finale : vainqueur du groupe A contre troisième des groupes C, E, F, H ou I (19 h CST) Billets 5 juillet Huitièmes de finale : vainqueur de la rencontre 79 contre vainqueur de la rencontre 80 (18 h CST) Billets Monterrey, Mexique (Estadio BBVA) 14 juin Groupe F : Suède - Tunisie (20h00 CT) Billets 20 juin Groupe F : Tunisie - Japon (22 h, heure centrale) Billets 24 juin Groupe A : Afrique du Sud - Corée du Sud (19 h, heure centrale) Billets 29 juin Seizièmes de finale : vainqueur du groupe F contre deuxième du groupe C (19 h, heure centrale) Billets Atlanta, États-Unis (Mercedes-Benz Stadium) 15 juin Groupe H : Espagne vs Cap-Vert (12 h, heure de l’Est) Billets 18 juin Groupe A : Vainqueur du parcours D de l'UEFA vs Afrique du Sud (12 h, heure de l'Est) Billets 21 juin Groupe H : Espagne vs Arabie saoudite (12 h, heure de l’Est) Billets 24 juin Groupe C : Maroc - Haïti (18 h, heure de l’Est) Billets 27 juin Groupe K : RD Congo - Ouzbékistan (19 h 30, heure de l’Est) Billets 1^(er) juillet Seizièmes de finale : vainqueur du groupe L contre troisième des groupes E/H/I/J/K (12 h, heure de l’Est) Billets 7 juillet Huitièmes de finale : vainqueur de la rencontre 86 contre vainqueur de la rencontre 88 (12 h, heure de l’Est) Billets 15 juillet Demi-finales : vainqueurs du match 99 contre vainqueurs du match 100 (15 h, heure de l’Est) Billets Foxborough, États-Unis (Gillette Stadium) 13 juin Groupe C : Haïti - Écosse (21h, heure de l’Est) Billets 16 juin Groupe I : Vainqueur du barrage 2 de la FIFA - Norvège (18h, heure de l’Est) Billets 19 juin Groupe C : Écosse – Maroc (18h, heure de l’Est) Billets 23 juin Groupe L : Angleterre - Ghana (16 h, heure de l’Est) Billets 26 juin Groupe I : Norvège - France (15 h, heure de l’Est) Billets 29 juin Seizièmes de finale : vainqueur du groupe E contre troisième des groupes A, B, C, D ou F (16 h 30, heure de l’Est) Billets 9 juillet Quarts de finale : vainqueur du match 89 contre vainqueur du match 90 (16 h, heure de l’Est) Billets Arlington, États-Unis (AT&T Stadium) 14 juin Groupe F : Pays-Bas - Japon (15 h CDT) Billets 17 juin Groupe L : Angleterre - Croatie (15 h CDT) Billets 22 juin Groupe J : Argentine - Autriche (12 h CDT) Billets 25 juin Groupe F : Japon - Suède (18 h CDT) Billets 27 juin Groupe J : Jordanie - Argentine (21 h CDT) Billets 30 juin Seizièmes de finale : le deuxième du groupe E affronte le deuxième du groupe I (12 h CDT) Billets 3 juillet 16^(es) de finale : deuxième du groupe D vs deuxième du groupe G (13 h CDT) Billets 6 juillet Huitièmes de finale : vainqueur de la rencontre 83 contre vainqueur de la rencontre 84 (14 h CDT) Billets 14 juillet Demi-finales : vainqueurs du match 97 contre vainqueurs du match 98 (14 h CDT) Billets Houston, États-Unis (NRG Stadium) 14 juin Groupe E : Allemagne - Curaçao (12 h CDT) Billets 17 juin Groupe K : Portugal - RD Congo (12 h CDT) Billets 20 juin Groupe A : Pays-Bas - Suède (12 h CDT) Billets 23 juin Groupe K : Portugal - Ouzbékistan (12 h CDT) Billets 26 juin Groupe H : Cap-Vert - Arabie saoudite (19 h CDT) Billets 29 juin Seizièmes de finale : vainqueur du groupe C contre deuxième du groupe F (12 h CDT) Billets 4 juillet Huitièmes de finale : vainqueur de la rencontre 73 contre vainqueur de la rencontre 75 (12 h CDT) Billets Kansas City, États-Unis (Arrowhead Stadium) 16 juin Groupe J : Argentine - Algérie (19 h, heure centrale) Billets 20 juin Groupe E : Équateur - Curaçao (18 h, heure centrale) Billets 25 juin Groupe F : Tunisie - Pays-Bas (17 h, heure centrale) Billets 27 juin Groupe J : Algérie - Autriche (20 h, heure centrale) Billets 3 juillet Seizièmes de finale : vainqueur du groupe K contre troisième des groupes D/E/I/J/L (19 h 30, heure centrale) Billets 11 juillet Quarts de finale : vainqueur de la rencontre 95 contre vainqueur de la rencontre 96 (19 h, heure centrale) Billets Los Angeles, États-Unis (SoFi Stadium) 12 juin Groupe D : États-Unis - Paraguay (18 h, heure du Pacifique) Billets 15 juin Groupe G : Iran - Nouvelle-Zélande (18 h, heure du Pacifique) Billets 18 juin Groupe B : Suisse - Bosnie-Herzégovine (12 h, heure du Pacifique) Billets 21 juin Groupe G : Belgique - Iran (12 h, heure du Pacifique) Billets 25 juin Groupe D : Turquie - États-Unis (19 h, heure du Pacifique) Billets 28 juin Seizièmes de finale : deuxième du groupe A contre deuxième du groupe B (12 h, heure du Pacifique) Billets 2 juillet 16^(es) de finale : vainqueur du groupe H vs deuxième du groupe J (12 h, heure du Pacifique) Billets 10 juillet Quarts de finale : vainqueur de la rencontre 93 contre vainqueur de la rencontre 94 (12 h, heure du Pacifique) Billets Miami, États-Unis (Hard Rock Stadium) 15 juin Groupe H : Arabie saoudite – Uruguay (18 h, heure de l’Est) Billets 21 juin Groupe H : Uruguay - Cap-Vert (18 h, heure de l’Est) Billets 24 juin Groupe C : Écosse - Brésil (18 h, heure de l’Est) Billets 27 juin Groupe K : Colombie - Portugal (19 h 30, heure de l’Est) Billets 3 juillet Seizièmes de finale : vainqueur du groupe J contre deuxième du groupe H (18 h, heure de l’Est) Billets 11 juillet Quarts de finale : vainqueur de la rencontre 91 contre vainqueur de la rencontre 92 (17 h, heure de l’Est) Billets 18 juillet Match pour la troisième place : perdants du match 101 contre perdants du match 102 (17 h, heure de l’Est) Billets New Jersey, États-Unis (MetLife Stadium) 13 juin Groupe C : Brésil - Maroc (18 h, heure de l’Est) Billets 16 juin Groupe I : France - Sénégal (15 h, heure de l’Est) Billets 22 juin Groupe I : Norvège - Sénégal (20 h, heure de l’Est) Billets 25 juin Groupe E : Équateur - Allemagne (16 h, heure de l’Est) Billets 27 juin Groupe L : Panama - Angleterre (17 h, heure de l'Est) Billets 30 juin Seizièmes de finale : vainqueur du groupe I contre troisième des groupes C, D, F, G ou H (17 h, heure de l’Est) Billets 5 juillet Huitièmes de finale : vainqueurs du match 76 contre vainqueurs du match 78 (16 h, heure de l’Est) Billets 19 juillet Finale : vainqueurs du match 101 contre vainqueurs du match 102 (15 h, heure de l’Est) Billets Philadelphie, États-Unis (Lincoln Financial Field) 14 juin Groupe E : Côte d’Ivoire – Équateur (19 h, heure de l’Est) Billets 19 juin Groupe C : Brésil - Haïti (21 h, heure de l’Est) Billets 22 juin Groupe I : France - Irak (17 h, heure de l’Est) Billets 25 juin Groupe E : Curaçao - Côte d’Ivoire (16 h, heure de l’Est) Billets 27 juin Groupe L : Croatie - Ghana (17 h, heure de l’Est) Billets 4 juillet Huitièmes de finale : vainqueur du match 74 contre vainqueur du match 77 (17 h, heure de l’Est) Billets Santa Clara, États-Unis (Levi’s Stadium) 13 juin Groupe B : Qatar - Suisse (12 h, heure du Pacifique) Billets 16 juin Groupe J : Autriche - Jordanie (21 h, heure du Pacifique) Billets 19 juin Groupe D : Turquie - Paraguay (21 h, heure du Pacifique) Billets 22 juin Groupe J : Jordanie - Algérie (20 h, heure du Pacifique) Billets 25 juin Groupe D : Paraguay - Australie (19 h, heure du Pacifique) Billets 1er juillet Seizièmes de finale : vainqueur du groupe D contre troisième des groupes B/E/F/I/J (17 h, heure du Pacifique) Billets Seattle, États-Unis (Lumen Field) 15 juin Groupe G : Belgique – Égypte (12 h, heure du Pacifique) Billets 19 juin Groupe D : États-Unis - Australie (12 h PT) Billets 24 juin Groupe B : Bosnie-Herzégovine - Qatar (12 h, heure du Pacifique) Billets 26 juin Groupe G : Égypte - Iran (20 h, heure du Pacifique) Billets 1^(er) juillet Seizièmes de finale : vainqueur du groupe G contre troisième des groupes A, E, H, I ou J (13 h, heure du Pacifique) Billets 6 juillet Huitièmes de finale : vainqueur du match 81 contre vainqueur du match 82 (17 h, heure du Pacifique) Billets

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