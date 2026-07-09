Philadelphie est réputée pour compter parmi les supporters les plus fidèles, bruyants et passionnés du monde, et ils seront aux anges cet été alors que le plus grand tournoi de football de la planète arrive à leur porte.

Le Lincoln Financial Field, situé au sein de l’immense South Philadelphia Sports Complex, accueille un total de six matches pendant la Coupe du monde 2026, dont l’un des matches de groupe du Brésil et un huitième de finale à élimination directe.

Consulter des guides des stades hôtes donne aux supporters des indications essentielles sur l’architecture des enceintes, la disposition des places et l’ambiance locale les jours de match. Si vous préparez vos paris tournoi depuis chez vous, maximiser votre solde de départ vous donne davantage de marge pour des mises stratégiques. Consultez notre présentation promotionnelle étape par étape pour découvrir le dernier code promo Stake actif.

Quels matches de la Coupe du monde 2026 se jouent au Lincoln Financial Field ?

Date Affiche Score final / Billets lun. 15 juin Côte d’Ivoire vs Équateur 1-0 ven. 19 juin Brésil vs Haïti 3-0 lun. 22 juin France vs Irak 3-0 jeu. 25 juin Curaçao vs Côte d’Ivoire 0-2 sam. 27 juin Croatie vs Ghana 2-1 sam. 4 juillet Huitièmes de finale : Paraguay vs France 0-1

Le Lincoln Financial Field accueillera un total de six matches pendant la Coupe du monde 2026 de la FIFA. Cela comprend cinq rencontres de phase de groupes et un match lors de la phase à élimination directe des huitièmes de finale.

Le stade de Philadelphie, inauguré en 2003, est principalement utilisé pour la NFL et le football américain universitaire, mais il a aussi accueilli une série d’autres événements sportifs et de divertissement. Le Linc a reçu plusieurs matches internationaux de football, ainsi que de nombreux amicaux impliquant certains des plus grands clubs du monde, et en 2024, il a ouvert ses portes à WrestleMania XL.

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde à Philadelphie au Lincoln Financial Field

À ce jour, les principales loteries officielles pour les billets de la Coupe du monde, y compris la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. Avec une demande record, la disponibilité via les premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici le statut actuel de la billetterie :

Dernière phase de vente : Cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du premier arrivé, premier servi. Contrairement aux loteries, il s’agit ici de transactions en temps réel. C’est la dernière fenêtre pour acheter directement auprès de la FIFA.

Plateforme officielle de revente de la FIFA : C’est la seule plateforme autorisée pour les supporters souhaitant acheter et vendre des billets vérifiés à leur valeur faciale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Plateformes de revente secondaires : Les supporters peuvent aussi trouver des billets sur des plateformes comme StubHub . Il s’agit souvent des meilleures options pour les matches à élimination directe les plus demandés, même si les prix peuvent différer de la valeur faciale. Vérifiez toujours les conditions générales du site secondaire avant d’acheter.

Présentation du Lincoln Financial Field

Capacité pour la Coupe du monde 69 000 Année d’ouverture 2003 Résident(s) habituel(s) Philadelphia Eagles (NFL), Temple Owls football (NCAA) Adresse 1020 Pattison Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, 19148

Quel est le plan des places de la Coupe du monde au Lincoln Financial Field ?

Le plan des places de la Coupe du monde au Lincoln Financial Field utilise une configuration standard pour le football et se divise en quatre catégories de billets FIFA, comme suit :

Catégorie 1 (Premium) : ce sont les places les plus recherchées, situées dans l’anneau inférieur le long des lignes de touche (niveau 100) et dans les sections basses au milieu du terrain, offrant la plus grande proximité avec la pelouse.

Catégorie 2 (Intermédiaire) : cette catégorie comprend les sections supérieures le long des lignes de touche au niveau 200, les espaces club en angle, ainsi que certaines sections en mezzanine placées juste derrière les buts.

Catégorie 3 (Angles supérieurs/lignes de but) : ces places englobent les sections d’angle du niveau 200 et les rangées du pont supérieur directement derrière les buts, offrant une vue d’ensemble tactique sur le développement du jeu.

Catégorie 4 (Places économiques) : généralement réservées aux rangées les plus hautes des angles et extrémités du pont supérieur, elles offrent l’option d’entrée la plus abordable.

Histoire du Lincoln Financial Field

Le Lincoln Financial Field a ouvert en 2003 et il est depuis le domicile des Philadelphia Eagles en NFL et des Temple Owls, réputés dans le football américain universitaire.

Il n’est toutefois pas surprenant que le Lincoln Financial Field accueille six matches pendant la Coupe du monde 2026, puisqu’il est devenu un lieu reconnu pour le football. En réalité, l’événement d’ouverture du stade en août 2003 était un match amical de pré-saison entre Manchester United et Barcelone.

En plus d’avoir accueilli des matches de la Coupe du monde féminine 2003 de la FIFA, l’enceinte de Philadelphie a reçu plusieurs rencontres de la Coupe du monde des clubs 2025 de la FIFA.

Quelles équipes jouent au Lincoln Financial Field ?

Le Lincoln Financial Field est actuellement le domicile des Philadelphia Eagles en NFL et des Temple Owls de la NCAA.

Équipe Championnat Philadelphia Eagles NFL Temple Owls NCAAF

Comment se rendre au Lincoln Financial Field

Transports en commun

Si vous utilisez les transports en commun pour vous rendre au Lincoln Financial Field à l’occasion de l’un des six matches de la Coupe du monde, la méthode la plus recommandée est la Broad Street Line de la SEPTA. La SEPTA mettra en circulation des trains « Sports Express » à haute fréquence directement vers la zone du stade. NRG Station est le terminus sud de la BSL et vous place à quelques minutes à pied du stade.

Le trajet jusqu’au stade nécessite un tarif standard de 2,90 $. Vous pouvez valider sans difficulté avec n’importe quelle carte bancaire sans contact, téléphone ou montre aux tourniquets. En revanche, pour les retours d’après-match, Philadelphie proposera des trajets gratuits à domicile sur la Broad Street Line après chaque match de la Coupe du monde afin d’aider à fluidifier la foule.

En voiture

Pour vous rendre au Lincoln Financial Field en voiture pendant la Coupe du monde, vous devez réserver à l’avance un pass de parking officiel FIFA et vous préparer à d’importants embouteillages sur les axes I-95 et I-76. Il est fortement déconseillé de venir en voiture sans pass de parking acheté à l’avance, car les parkings du stade ne vendent pas d’accès sur place, et les quartiers résidentiels voisins appliquent strictement l’enlèvement des véhicules sans autorisation.

Visites guidées du Lincoln Financial Field

Official FIFA World Cup 2026 Stadium Tours gère toutes les visites guidées au Lincoln Financial Field. C’est la première fois que la FIFA accorde un accès aux coulisses pour montrer comment des enceintes majeures de NFL sont transformées en scènes mondiales pour le football.

Vous passerez par le TickPick Landing, les vestiaires réaménagés, le tunnel des joueurs, la salle d’interview d’après-match, ainsi qu’au bord du terrain juste à côté de la nouvelle pelouse hybride.

Ces visites spéciales spécifiques au tournoi se poursuivent généralement jusqu’au 2 juillet, bien qu’elles ne soient pas disponibles les jours de match de la Coupe du monde, et sont proposées à partir d’environ 55 $. Comptez environ 60 à 90 minutes pour l’expérience.

Où manger et boire près du Lincoln Financial Field

Près du stade, Stateside Live! est un immense district de divertissement de 4,4 acres qui réunit plusieurs espaces sous un même toit, dont le Victory Beer Hall, le NBC Sports Arena, avec un téléviseur HDTV de 32 pieds, et des kiosques de restauration locaux comme Geno’s Steaks. Le site propose des Match Day Packages officiels Philadelphia Soccer 2026 comprenant nourriture, boissons et animations en direct.

Un autre lieu accessible à pied depuis le Lincoln Financial Field est Sports & Social Philly. Situé à l’intérieur du Live! Casino & Hotel, ce lounge haut de gamme propose une restauration assise complète et une atmosphère électrique articulée autour d’un immense écran LED de 52 pieds et de 24 téléviseurs supplémentaires.

Ceux qui cherchent quelque chose d’un peu plus éloigné pourraient essayer Chickie's & Pete's. Ce bar sportif emblématique du sud de Philadelphie est célèbre pour ses Crabfries signatures servies avec une riche sauce au fromage. L’endroit est immense, compte deux grands bars et propose régulièrement des services de navette privée depuis et vers les portes du stade lors des grands événements.



