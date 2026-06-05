Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Philadelphie : le Lincoln Financial Field, les billets de dernière minute et le calendrier complet

Philadelphie est réputée pour compter parmi ses rangs certains des supporters les plus fidèles, les plus bruyants et les plus passionnés au monde, et ceux-ci seront aux anges cet été lorsque le plus grand tournoi de football de la planète débarquera chez eux.

Le Lincoln Financial Field, situé au cœur du vaste complexe sportif de South Philadelphia, accueillera au total six rencontres lors de la Coupe du monde 2026, dont l’un des matches de groupe du Brésil et une rencontre à élimination directe des huitièmes de finale.

Le stade est l’un des 16 sites américains, canadiens et mexicains sélectionnés pour accueillir des rencontres en juin et juillet, lorsque 48 sélections s’affronteront pour le plus prestigieux des trophées.

Pour des raisons de sponsoring, l’enceinte sera rebaptisée « Philadelphia Stadium » durant la Coupe du monde.

Que vous assistiez à une rencontre ou que vous souhaitiez simplement visiter l’enceinte pendant votre passage en ville, GOAL vous fournit toutes les informations nécessaires pour profiter pleinement de l’événement.

Quels matchs de la Coupe du monde 2026 se dérouleront au Lincoln Financial Field ?

Date Calendrier Lieu Billets Dimanche 14 juin Côte d’Ivoire - Équateur (19 h, heure de l’Est) Lincoln Financial Field (Philadelphie) Billets Vendredi 19 juin Brésil - Haïti (20h30 HE) Lincoln Financial Field (Philadelphie) Billets Lundi 22 juin France - Irak (17 h HE) Lincoln Financial Field (Philadelphie) Billets Jeudi 25 juin Curaçao - Côte d’Ivoire (16 h HE) Lincoln Financial Field (Philadelphie) Billets Samedi 27 juin Croatie vs Ghana (17 h HE) Lincoln Financial Field (Philadelphie) Billets Samedi 4 juillet Huitièmes de finale : à confirmer vs à confirmer (17 h HE) Lincoln Financial Field (Philadelphie) Billets

Le Lincoln Financial Field accueillera au total six rencontres lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : cinq matches de la phase de groupes et une rencontre des huitièmes de finale.

Inauguré en 2003, le Lincoln Financial Field de Philadelphie sert avant tout aux matchs de NFL et de football universitaire, mais il accueille aussi de nombreux événements sportifs et culturels. Le stade a déjà organisé plusieurs rencontres internationales de football, ainsi que des matchs amicaux mettant aux prises certains des plus grands clubs mondiaux, et, en 2024, il a ouvert ses portes à WrestleMania XL.

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde au Lincoln Financial Field de Philadelphie ?

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort aléatoires anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets en première vente est désormais extrêmement limitée.

Voici le point sur les ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées, mais les tarifs peuvent dépasser la valeur nominale. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Présentation du Lincoln Financial Field

Capacité pour la Coupe du monde 69 000 Année d’ouverture 2003 Équipes résidentes Philadelphia Eagles (NFL), Temple Owls (football universitaire, NCAA) Adresse 1020 Pattison Avenue, Philadelphie, Pennsylvanie, 19148 Billets Billets

Quel est le plan de places du Lincoln Financial Field pour la Coupe du monde ?

Le plan de places du Lincoln Financial Field pour la Coupe du monde suit une disposition standard de stade de football et est divisé en quatre catégories de billets FIFA, comme suit :

Catégorie 1 (Premium) : ces places très prisées se trouvent dans les tribunes basses, le long des lignes de touche (niveau 100), ainsi que dans les sections inférieures du centre du terrain, garantissant une proximité immédiate avec l’action.

Catégorie 2 (Milieu de gamme) : elle regroupe les sections supérieures de la ligne de touche (niveau 200), les zones Club des coins ainsi que certaines mezzanines situées directement derrière les buts.

Catégorie 3 (Corners élevés/Lignes de touche) : ces emplacements regroupent les sections de coins au niveau 200 et les rangées de la tribune supérieure situées juste derrière les buts, offrant une vue dégagée et stratégique sur l’ensemble de la rencontre.

Catégorie 4 (places économiques) : situées dans les rangées les plus élevées des coins et des zones d’en-but de la tribune supérieure, ces places représentent l’option la plus abordable.

Histoire du Lincoln Financial Field

Inauguré en 2003, le Lincoln Financial Field accueille les Philadelphia Eagles de la NFL ainsi que les Temple Owls, équipe universitaire réputée.

Il n’est donc pas surprenant que le stade accueille six rencontres de la Coupe du monde 2026, car il s’est imposé comme une scène footballistique de premier plan. Dès son ouverture en août 2003, il a d’ailleurs accueilli un match amical de pré-saison entre Manchester United et le FC Barcelone.

Outre l’accueil de matchs de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2003, le stade a également été sélectionné pour plusieurs rencontres de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025.

Quelles équipes jouent au Lincoln Financial Field ?

Le stade accueille aujourd’hui les Philadelphia Eagles de la NFL et les Temple Owls de la NCAA.

Équipe Ligue Philadelphia Eagles NFL Temple Owls NCAAF

Comment rejoindre le Lincoln Financial Field

Transports en commun

Pour rejoindre le Lincoln Financial Field en transports en commun et assister à l’un des six matchs de la Coupe du monde, la solution la plus simple est la ligne Broad Street (BSL) de la SEPTA. Le jour du match, des trains « Sports Express » à haute fréquence vous déposent directement dans le quartier du stade. La station NRG, terminus sud de la BSL, se trouve à quelques minutes à pied de l’entrée.

Le trajet coûte 2,90 $ ; vous pouvez badger sans contact avec votre carte, votre téléphone ou votre montre. Après les matchs, la ville offre les trajets retour sur la ligne Broad Street afin de fluidifier le flux des spectateurs.

En voiture

En voiture, réservez impérativement votre pass parking officiel FIFA avant le jour du match et anticipez de lourds embouteillages sur les axes I-95 et I-76. Se présenter sans pass est déconseillé : aucun billet n’est vendu sur place, et les quartiers résidentiels alentour font respecter une politique de remorquage stricte, réservée aux véhicules autorisés.

Visites guidées du Lincoln Financial Field

Le service officiel des visites guidées des stades de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 organise toutes les visites au Lincoln Financial Field. Pour la première fois, la FIFA ouvre ses coulisses afin de montrer comment les plus grands stades de la NFL se transforment en écrins planétaires du football.

Vous découvrirez le TickPick Landing, les vestiaires réaménagés, le tunnel des joueurs, la salle d’interview d’après-match et le bord du terrain, à deux pas de la pelouse hybride fraîchement posée.

Ces visites thématiques, proposées jusqu’au 2 juillet (sauf les jours de match de la Coupe du monde), coûtent environ 55 $ et durent entre 60 et 90 minutes.

Où manger et boire un verre près du Lincoln Financial Field

À deux pas de l’arène, Stateside Live! est un vaste quartier de divertissement de 1,8 hectare regroupant plusieurs sites sous un même toit : le Victory Beer Hall, la NBC Sports Arena (équipée d’un écran HD de 10 mètres) et des stands de restauration locale comme Geno’s Steaks. Des forfaits officiels « Philadelphia Soccer 2026 Match Day » y sont proposés, incluant repas, boissons et spectacles.

Accessible à pied, Sports & Social Philly, situé au sein du Live ! Casino & Hotel, propose un service de restauration complet en table, une ambiance électrique autour d’un écran LED de 16 mètres et de 24 téléviseurs supplémentaires.

Enfin, pour qui souhaite s’éloigner un peu, Chickie’s & Pete’s, bar sportif emblématique de Sud Philly, sert ses célèbres Crabfries arrosées d’une sauce fromage onctueuse. Ce vaste établissement compte deux bars et propose, les soirs de grand match, une navette privée jusqu’aux portes du stade.



