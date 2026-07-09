Les supporters de football qui convergeront vers la Cité des Anges dans les prochaines semaines seront comblés. Situé à Inglewood, en banlieue de Los Angeles, le SoFi Stadium accueillera au total huit matchs de la Coupe du monde 2026, dont deux rencontres de poule de l’équipe des États-Unis (contre le Paraguay et contre la Turquie).

Avec 48 équipes prêtes à s’affronter pour le titre suprême, la compétition se tiendra en juin et juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Quels matchs de la Coupe du monde 2026 se dérouleront au SoFi Stadium ?

Date Rencontre Billets Jeudi 18 juin Suisse - Bosnie-Herzégovine (12 h PT) 4-1 Dimanche 21 juin Belgique - Iran (12 h PT) 0-0 Jeudi 25 juin Turquie - États-Unis (19 h, heure du Pacifique) 3-2 Dimanche 28 juin Seizièmes de finale : Afrique du Sud - Canada (12 h, heure du Pacifique) 0-1 Jeudi 2 juillet Seizièmes de finale : Espagne - Autriche (12 h, heure du Pacifique) 3-0 Vendredi 10 juillet Quart de finale : Espagne - Belgique (12 h PT) Billets

Le SoFi Stadium accueillera au total huit rencontres lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : cinq matches de la phase de groupes, deux rencontres des huitièmes de finale et un quart de finale.

Inauguré en 2020, l’équipement polyvalent a déjà accueilli plusieurs événements sportifs et culturels de premier plan, dont le Super Bowl LVI (2022), WrestleMania 39 (2023) et de grands concerts.

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde au SoFi Stadium de Los Angeles

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les premiers tirages au sort aléatoires) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets en première vente lors des phases initiales est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux loteries, il s’agit de transactions en temps réel. C’est la dernière occasion d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent également trouver des billets sur des plateformes telles que StubHub . Ces options sont souvent les meilleures pour les matchs à élimination directe très prisés, même si les prix peuvent différer de la valeur nominale. Vérifiez toujours les conditions générales du site secondaire avant d’effectuer un achat.

Présentation du SoFi Stadium

Capacité d’accueil pour la Coupe du monde 69 000 Année d’ouverture 2020 Équipes résidentes Les Rams de Los Angeles (NFL), les Chargers de Los Angeles (NFL) Adresse 1001 South Stadium Drive, Inglewood, CA 90301, États-Unis

À quoi ressemble le plan de places du SoFi Stadium pour la Coupe du monde ?

Le plan officiel des places du SoFi Stadium pour la Coupe du monde répartit le stade selon les catégories de billets standard de la FIFA et les catégories d’hospitalité, comme suit :

Catégorie 1 : située le long des lignes de touche inférieures et centrales, elle offre les vues les plus proches et les plus centrales sur la pelouse.

Catégorie 2 : Adjacente à la catégorie 1, elle longe les coins supérieurs et les lignes de touche arrière.

Catégorie 3 : occupe les niveaux intermédiaires à supérieurs derrière les deux buts ainsi que les coins supérieurs.

Catégorie 4 : située dans les sections les plus élevées de la tribune supérieure (niveau 500), elle propose les places les plus abordables.

Espaces d’accueil / Suites VIP : situés au cœur des suites exclusives du niveau Club et des zones premium au niveau du terrain.

Histoire du SoFi Stadium

Inauguré en 2020 sur le site de l’ancien hippodrome d’Hollywood Park, le SoFi Stadium accueille les franchises NFL des Los Angeles Rams et des Los Angeles Chargers, et peut accueillir 70 240 spectateurs en configuration football américain.

Les Rams et les Chargers de Los Angeles, franchises de la NFL, en sont les locataires permanents. Dans sa configuration football américain, l’enceinte offre 70 240 places.

Il doit également accueillir le Super Bowl LXI en février 2027 ainsi que la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’été de 2028.

Il n’est donc pas surprenant que le SoFi Stadium accueille huit rencontres de la Coupe du monde 2026, puisqu’il est devenu une référence pour le football. La finale de la Gold Cup de la CONCACAF 2023 (Mexique 1-0 Panama) s’y est déroulée, ainsi que plusieurs matches de la Copa América 2024.

En configuration football, la capacité est ramenée à 69 650 places : les sièges des tribunes d’angle sont retirés pour respecter les dimensions de terrain imposées par la FIFA.

Quelles équipes évoluent au SoFi Stadium ?

Le stade abrite actuellement les Rams et les Chargers de Los Angeles, deux franchises emblématiques de la NFL.

Équipe Ligue Los Angeles Rams NFL Chargers de Los Angeles NFL

Comment se rendre au SoFi Stadium

Transports en commun

Le moyen le plus simple et le plus économique pour rejoindre le SoFi Stadium en transports en commun pendant la Coupe du monde est d’utiliser le service direct « World Cup Match Day Direct Service » de LA Metro. Pour les huit matchs, LA Metro déploiera 300 bus supplémentaires assurant des navettes directes et sans arrêt vers le stade, évitant ainsi les correspondances habituelles et les embouteillages après les rencontres.

Le service de navette est gratuit ; il vous suffit donc de régler le tarif standard de 1,75 $ pour un aller simple en métro afin de rejoindre le centre de correspondance.

Le trajet en bus dure environ 15 minutes et vous dépose au parking S (Arbor Vitae/District Dr), à seulement 5-10 minutes à pied de l’entrée du SoFi Stadium.

En voiture

Si vous optez pour la voiture, achetez impérativement votre place de parking officielle sur JustPark avant le jour du match ou utilisez un parking relais avec navette. Se présenter sans réservation vous vaudra un refus à l’entrée du périmètre de sécurité FIFA.

Le SoFi Stadium est situé au 1001 S Stadium Dr, Inglewood, CA 90301. À noter que les axes routiers principaux, notamment les autoroutes I-405 et I-105, seront très chargés les jours de match.

Visites guidées du SoFi Stadium

Les visites officielles de la Coupe du monde sont proposées au SoFi Stadium jusqu’au 9 juillet. Ouvertes à tous, elles ne requièrent pas de billet pour un match.

Chaque visite, animée par un expert, dure entre 90 minutes et 2 heures et coûte à partir de 85 $. Le forfait comprend un accès exclusif aux vestiaires des joueurs, aux zones médias, aux loges d’entreprise haut de gamme et aux tunnels souterrains des joueurs.

Des visites « coulisses » d’une durée d’environ 60 minutes sont aussi proposées hors périodes de matchs, à partir de 56 $.

Où manger et boire un verre près du SoFi Stadium

Les fans de la Coupe du monde qui se rendront au SoFi Stadium trouveront un excellent mélange de méga-bars sportifs immersifs et de restaurants locaux légendaires, à proximité immédiate du stade.

Des bars sportifs animés comme Tom’s Watch Bar, The MEETING SPOT et Cosm Los Angeles bordent le quartier d’Hollywood Park, offrant un point de rendez-vous pratique pour un verre avant ou après la rencontre.

Les amateurs de gastronomie pourront aussi rester sur place pour explorer le riche patrimoine culinaire d’Inglewood. À deux pas des parkings du SoFi Stadium, ils trouveront Two Hommés (cuisine afro-centrique), Dulan’s Soul Food Kitchen (spécialités caribéennes) et Martin’s Cocina y Cantina (saveurs mexicaines).



