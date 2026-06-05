Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Los Angeles : calendrier du SoFi Stadium, billets de dernière minute et plan des places

Les supporters de football qui se rendront à Los Angeles dans les prochaines semaines découvriront un véritable écrin. Situé à Inglewood, en banlieue de Los Angeles, le SoFi Stadium accueillera au total huit rencontres lors de la Coupe du monde 2026, dont deux matches de groupe des États-Unis (contre le Paraguay et contre la Turquie).

Avec 48 équipes prêtes à s’affronter pour le titre suprême, la compétition se tiendra en juin et juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

En raison de contraintes de sponsoring, l’enceinte sera rebaptisée « Los Angeles Stadium » durant la Coupe du monde.

Que vous assistiez à une rencontre ou que vous souhaitiez simplement visiter l’enceinte pendant votre séjour, GOAL vous fournit toutes les informations nécessaires pour profiter pleinement de cette expérience unique.

Quels matchs de la Coupe du monde 2026 se dérouleront au SoFi Stadium ?

Date Calendrier Lieu Billets Vendredi 12 juin États-Unis vs Paraguay (18 h, heure du Pacifique) SoFi Stadium (Inglewood, Los Angeles) Billets Lundi 15 juin Iran - Nouvelle-Zélande (18 h, heure du Pacifique) SoFi Stadium (Inglewood, Los Angeles) Billets Jeudi 18 juin Suisse vs Bosnie-Herzégovine (12 h, heure du Pacifique) SoFi Stadium (Inglewood, Los Angeles) Billets Dimanche 21 juin Belgique vs Iran (12 h PT) SoFi Stadium (Inglewood, Los Angeles) Billets Jeudi 25 juin Turquie vs États-Unis (19 h, heure du Pacifique) SoFi Stadium (Inglewood, Los Angeles) Billets Dimanche 28 juin 16es de finale : 2e du groupe A - 2e du groupe B (12 h PT) SoFi Stadium (Inglewood, Los Angeles) Billets Jeudi 2 juillet Seizièmes de finale : vainqueur du groupe H vs deuxième du groupe J (12 h, heure du Pacifique) SoFi Stadium (Inglewood, Los Angeles) Billets

Vendredi 10 juillet

Quart de finale : à confirmer vs à confirmer (12 h, heure du Pacifique)

SoFi Stadium (Inglewood, Los Angeles)

Billets

Le SoFi Stadium accueillera au total huit matches lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Cela comprend cinq rencontres de la phase de groupes, deux rencontres à élimination directe des seizièmes de finale et un quart de finale.

Bien que sa construction n’ait été achevée qu’en 2020, l’enceinte polyvalente a déjà accueilli plusieurs événements sportifs et culturels de premier plan : outre les rencontres régulières de la NFL, elle a reçu le Super Bowl LVI (2022), WrestleMania 39 (2023) et de grands concerts.

Comment se procurer des billets pour la Coupe du monde au SoFi Stadium de Los Angeles ?

Les principales loteries officielles, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont désormais closes. La demande record ayant fortement réduit l’offre, la disponibilité des places est aujourd’hui très limitée.

Voici le point sur les ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : unique plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés au prix facial. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées ; les tarifs y sont souvent plus flexibles, mais il convient de toujours vérifier les conditions générales du site avant d’acheter.

Présentation du SoFi Stadium

Capacité pour la Coupe du monde 69 000 Année d’ouverture 2020 Équipes résidentes Los Angeles Rams (NFL), Los Angeles Chargers (NFL) Adresse 1001 South Stadium Drive, Inglewood, CA 90301, États-Unis Billets Billets

À quoi ressemble le plan de places du SoFi Stadium pour la Coupe du monde ?

Le plan officiel des places du SoFi Stadium pour la Coupe du monde divise l’enceinte en catégories de places standard de la FIFA et en formules hospitalité, comme suit :

Catégorie 1 : Situées le long des lignes de touche inférieures et centrales, ces places offrent la vue la plus proche et la plus centrale sur le terrain.

Catégorie 2 : Juste à côté de la catégorie 1, le long des coins supérieurs et des lignes de fond inférieures.

Catégorie 3 : Occupe les rangées supérieures derrière les buts ainsi que les coins supérieurs.

Catégorie 4 : Situées dans les sections les plus élevées de la tribune supérieure (niveau 500), ces places sont les plus abordables.

Espaces d’accueil / Suites VIP : situés au cœur de l’action, le long des suites exclusives du niveau Club et des zones premium au ras de la pelouse.

Histoire du SoFi Stadium

Inauguré en 2020 sur le site de l’ancien hippodrome d’Hollywood Park, le SoFi Stadium est le terrain de jeu des franchises NFL des Rams et des Chargers de Los Angeles.

Les Rams et les Chargers de Los Angeles, franchises de la NFL, en sont les locataires permanents ; configuré pour le football américain, l’équipement peut accueillir 70 240 spectateurs.

Il doit également accueillir le Super Bowl LXI en février 2027 et la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’été de 2028.

Il accueillera également huit rencontres de la Coupe du monde 2026, conformément à son statut de haut lieu du football nord-américain. Il a déjà accueilli la finale de la Gold Cup de la CONCACAF 2023 (Mexique 1-0 Panama) ainsi que plusieurs matchs de la Copa América 2024.

Configuré pour le football, l’équipement voit sa capacité réduite à 69 650 spectateurs, certaines places des angles étant retirées pour installer une pelouse conforme aux dimensions FIFA.

Quelles équipes jouent au SoFi Stadium ?

Le SoFi Stadium accueille actuellement les Rams et les Chargers de Los Angeles, deux franchises emblématiques de la NFL.

Équipe Ligue Los Angeles Rams NFL Chargers de Los Angeles NFL

Comment se rendre au SoFi Stadium

Transports en commun

Le moyen le plus simple et le plus économique pour rejoindre le SoFi Stadium en transport en commun pendant la Coupe du monde est d’utiliser le service direct « LA Metro World Cup Match Day Direct Service ». Pour les huit rencontres, LA Metro renforcera son dispositif avec 300 bus supplémentaires assurant des navettes directes jusqu’au stade, sans aucun arrêt intermédiaire, afin d’éviter les correspondances habituelles et les embouteillages post-match.

La navette est gratuite ; vous ne payez que le tarif standard de 1,75 $ pour un aller simple en métro jusqu’au centre de transit.

Le trajet dure environ 15 minutes et vous dépose au parking S (Arbor Vitae/District Dr), à seulement 5-10 minutes à pied de l’entrée du stade.

En voiture

Si vous optez pour la voiture, achetez impérativement votre place de parking officielle à l’avance sur JustPark, ou stationnez-vous dans un parking relais et prenez la navette jusqu’au stade. Se présenter sans pass au périmètre de sécurité FIFA vous vaudra un refus d’accès.

Le SoFi Stadium est situé au 1001 S Stadium Dr, Inglewood, CA 90301. À noter que les axes principaux, notamment les autoroutes I-405 et I-105, seront très chargés les jours de match.

Visites guidées du SoFi Stadium

Les visites officielles de la Coupe du monde se déroulent au SoFi Stadium jusqu’au 9 juillet. Ouvertes à tous, elles ne requièrent pas de billet pour un match de la compétition.

Chaque visite, menée par un guide expert, dure entre 90 minutes et 2 heures et est proposée à partir de 85 $. Le parcours inclut un accès exclusif aux vestiaires des joueurs, aux zones médias, aux loges d’entreprise haut de gamme et aux tunnels souterrains menant à la pelouse.

Des visites standard des coulisses sont également proposées en dehors des jours de match. D’une durée d’environ 60 minutes, elles sont accessibles à partir de 56 $.

Où manger et boire un verre près du SoFi Stadium

Les fans de la Coupe du monde qui se rendront au SoFi Stadium trouveront un excellent mélange de méga-bars sportifs immersifs et de restaurants locaux légendaires, à quelques pas du stade.

Les bars sportifs animés Tom’s Watch Bar, MEETING SPOT et Cosm Los Angeles, tous nichés dans le quartier d’Hollywood Park autour du stade, constituent des étapes pratiques pour un verre avant ou après la rencontre.

Pour qui souhaite explorer le riche patrimoine culinaire d’Inglewood, il suffit de franchir les parkings du SoFi Stadium afin de découvrir Two Hommés (cuisine afro-centrique), Dulan’s Soul Food Kitchen (cuisine caribéenne) ou encore Martin’s Cocina y Cantina (cuisine mexicaine).



