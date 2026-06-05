Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Houston : calendrier du NRG Stadium, billets de dernière minute et informations sur les matchs

Houston, nous avons un problème, et c’est un bien agréable casse-tête : une pléiade de stars du football mondial va brillera sur les terrains texans dans les prochaines semaines, et vous devez désormais choisir à quel match de la Coupe du monde assister.

Le NRG Stadium, situé à quelques kilomètres au sud-ouest du centre-ville de Houston, accueillera au total sept matchs pendant la Coupe du monde 2026, dont deux rencontres de la phase de groupes du Portugal et deux matchs à élimination directe.

L’enceinte fait partie des seize stades américains, canadiens et mexicains qui accueilleront les rencontres de juin à juillet, alors que 48 sélections lutteront pour soulever le plus prestigieux des trophées.

Pour des raisons de sponsoring, l’enceinte sera rebaptisée « Houston Stadium » durant la Coupe du monde.

Que vous assistiez à une rencontre ou que vous souhaitiez simplement visiter l’enceinte pendant votre séjour, GOAL vous fournit toutes les informations nécessaires pour profiter pleinement de l’événement.

Quels matchs de la Coupe du monde 2026 se dérouleront au NRG Stadium ?

Date Calendrier Lieu Billets Dimanche 14 juin Allemagne - Curaçao (12 h CDT) NRG Stadium (Houston) Billets Mercredi 17 juin Portugal vs RD Congo (12 h CDT) NRG Stadium (Houston) Billets Samedi 20 juin Pays-Bas - Suède (12 h CDT) NRG Stadium (Houston) Billets Mardi 23 juin Portugal - Ouzbékistan (12 h CDT) NRG Stadium (Houston) Billets Vendredi 26 juin Cap-Vert vs Arabie saoudite (19 h CDT) NRG Stadium (Houston) Billets Lundi 29 juin 16es de finale : Vainqueur du groupe C - Deuxième du groupe F (12 h CDT) NRG Stadium (Houston) Billets Samedi 4 juillet Huitièmes de finale : à confirmer vs à confirmer (12 h CDT) NRG Stadium (Houston) Billets

Le NRG Stadium accueillera au total sept rencontres lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : cinq matches de la phase de groupes, une rencontre des seizièmes de finale et une autre des huitièmes de finale.

Inauguré en 2002, ce stade polyvalent a déjà accueilli de nombreux événements sportifs et culturels de premier plan. Outre les matchs réguliers de la NFL, il a organisé deux Super Bowls (XXXVIII en 2004 et LI en 2017). Il a également reçu WrestleMania en 2009 et des concerts de plusieurs des plus grands artistes musicaux mondiaux.

Comment se procurer des billets pour la Coupe du monde au NRG Stadium de Houston ?

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases de vente est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : unique plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés au prix facial. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, notamment pour les affiches à élimination directe très courues ; les tarifs peuvent toutefois s’écarter du prix facial. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Présentation du NRG Stadium

Capacité du stade pour la Coupe du monde 68 311 Année d’ouverture 2002 Équipe résidente Houston Texans (NFL) Adresse One NRG Park, Houston, TX 77054, États-Unis Billets Billets

Quel est le plan de places du NRG Stadium pour la Coupe du monde ?

Le plan de places du NRG Stadium pour la Coupe du monde présente une configuration ovale à plusieurs niveaux, divisée en quatre catégories principales de billets FIFA, détaillées ci-dessous :

Catégorie 1 (places Premium sur la touche) : situées dans la tribune inférieure (niveau 100), le long des lignes de touche centrales, elles offrent la vue la plus directe et la plus proche du terrain.

Catégorie 2 (coins et lignes de touche prolongées) : elle englobe les sections des coins du niveau inférieur ainsi que certaines places sur les lignes de touche du niveau supérieur, qui s’étendent vers l’extérieur à partir du milieu de terrain.

Catégorie 3 (derrière les buts et coins supérieurs) : situés dans les niveaux supérieurs, directement derrière les buts, ainsi que dans les sections de coin les plus élevées.

Catégorie 4 (Niveaux supérieurs) : Les places les plus économiques se situent dans les sections d’angle des niveaux 600 et 700, offrant une vue panoramique plongeante sur l’ensemble du terrain.

Histoire du NRG Stadium

Inauguré en 2002, le NRG Stadium est le fief des Houston Texans de la NFL et fut le premier stade de la ligue à être doté d’un toit rétractable.

Il n’est donc pas surprenant que le stade accueille sept rencontres de la Coupe du monde 2026, car il s’est imposé comme un véritable temple du football. L’équipe nationale masculine des États-Unis y a déjà disputé plusieurs rencontres, et le Mexique y organise également des matchs amicaux internationaux.

Ces voisins et rivaux s’y sont d’ailleurs affrontés en juillet dernier pour la finale de la Gold Cup de la CONCACAF 2025, remportée 2-1 par le Mexique devant plus de 70 000 spectateurs.

Quelles équipes jouent au NRG Stadium ?

L’enceinte est actuellement le terrain des Houston Texans, franchise emblématique de la NFL.

Équipe Ligue Houston Texans NFL

Comment se rendre au NRG Stadium

Transports en commun

Pendant la Coupe du monde, le moyen le plus simple d’atteindre le NRG Stadium est de prendre la ligne rouge du METRORail, qui vous dépose à quelques pas des portes du stade.

Pour faire face à l’affluence de la Coupe du monde, les rames sont modernisées pour passer à deux voitures et circuleront toutes les 5 minutes aux heures de pointe du tournoi. Le billet simple coûte 1,25 $ (tarif unique). Les quais acceptent les cartes de crédit et de débit, Apple Pay et Google Pay. Vous pouvez également utiliser l’application mobile Ride METRO.

En voiture

En raison du trafic dense les jours de match et des frais de stationnement souvent supérieurs à 50 $, les autorités locales de transport déconseillent vivement de venir en voiture. Si vous optez tout de même pour la voiture, achetez impérativement votre pass de stationnement officiel à l’avance sur JustPark.

Préparez-vous à des contrôles de sécurité renforcés et à des retards de circulation qui pourraient considérablement allonger vos temps de trajet dans les quartiers du South Loop, du West Loop et sur l’autoroute 288.

Visites guidées du NRG Stadium

Des visites officielles du NRG Stadium, approuvées par la FIFA, sont proposées à certaines dates hors jours de match, avant et pendant la Coupe du monde. D’une durée de 90 minutes à deux heures, elles vous donnent accès à des espaces d’accueil haut de gamme, aux zones réservées aux médias, aux vestiaires et à des points de vue au bord du terrain. Ces visites exclusives de la Coupe du monde coûtent entre 50 et 60 dollars par personne.

En dehors des périodes de haute sécurité liées à la Coupe du monde, les visites guidées standard du stade NRG sont directement gérées par l’exploitant de l’infrastructure. Elles ont généralement lieu à 10 h 15, à midi et à 14 h les mardis et jeudis, et coûtent environ 6 $ pour les adultes.

Où manger et boire un verre près du stade NRG

Les abords immédiats du stade regorgent d’enseignes typiquement texanes. Pappasito’s Cantina, Pappadeaux Seafood Kitchen et Clutch City Cluckers, situés juste à la sortie du périphérique, constituent des étapes idéales pour se restaurer ou prendre un verre avant ou après la rencontre. À noter : les jours de match, le secteur attire une foule considérable.

Pour boire un verre rapidement à proximité, les bars sportifs comme Red River Ice House proposent écrans géants, terrasse, billard et bières locales. Swagger, espace intérieur-extérieur plus animé, sert une cuisine de pub décontractée et accueille divers food trucks.

Pour des soirées foot plus animées, des brasseries en plein air ou une plus grande variété de pubs gastronomiques indépendants, empruntez la ligne rouge du METRORail vers le nord jusqu’aux quartiers voisins (Rice Village, Midtown ou Downtown).

Simone on Sunset propose des soirées foot sur sa terrasse couverte, avec pizzas, plats à partager et cocktails maison. Autre option : le Social Beer Garden, vaste espace indoor/outdoor à l’ambiance survoltée, qui diffusera les rencontres sur un écran LED de 6 mètres et accueillera en rotation divers food trucks pour grignoter entre deux actions.



