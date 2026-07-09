Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Houston : calendrier du NRG Stadium, billets de dernière minute et informations sur les matches

Houston, nous avons un problème. Un beau problème, cela dit : une foule de stars mondiales du football va étaler toute sa classe sur les pelouses texanes au cours des prochaines semaines, et vous n’avez plus qu’un dilemme, celui de choisir quel match de la Coupe du monde aller voir.

Le NRG Stadium, situé à plusieurs miles au sud-ouest du centre-ville de Houston, accueille un total de sept matches pendant la Coupe du monde 2026, dont deux rencontres de groupe du Portugal et deux affiches de la phase à élimination directe.

Examiner les caractéristiques du stade, les spécificités du toit rétractable et les itinéraires de transports locaux est essentiel pour les supporters qui se rendent à Houston pour les matches du tournoi. Les supporters à distance peuvent eux aussi préparer leur stratégie de jour de match en profitant des meilleures offres de bienvenue chez les principaux bookmakers. Rendez-vous sur notre page promotionnelle pour découvrir dès aujourd’hui le dernier code promo Melbet actif.

Quels matches de la Coupe du monde 2026 se jouent au NRG Stadium ?

Date Match Billets mer. 17 juin Portugal vs RD Congo (12 h CDT) 1-1 sam. 20 juin Pays-Bas vs Suède (12 h CDT) 5-1 mar. 23 juin Portugal vs Ouzbékistan (12 h CDT) 5-0 ven. 26 juin Cap-Vert vs Arabie saoudite (19 h CDT) 0-0 lun. 29 juin Seizièmes de finale : Brésil vs Japon (12 h CDT) 2-1 sam. 4 juillet Huitièmes de finale : Canada vs Maroc (12 h CDT) 0-3

Le NRG Stadium accueillera un total de sept matches pendant la Coupe du monde 2026 de la FIFA. Cela comprend cinq matches de phase de groupes, une rencontre en seizièmes de finale et une en huitièmes de finale.

Ce stade polyvalent, inauguré en 2002, a accueilli toute une série de grands événements sportifs et de divertissement. En plus des matches réguliers de NFL, il a accueilli le Super Bowl à deux reprises (le Super Bowl XXXVIII en 2004 et le Super Bowl LI en 2017). Le NRG Stadium a également accueilli WrestleMania en 2009, et certaines des plus grandes stars de la musique mondiale s’y sont produites en concert.

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde à Houston au NRG Stadium

À ce jour, les principales loteries officielles pour les billets de la Coupe du monde, y compris la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. Avec une demande record, la disponibilité via les premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici le point sur la vente des billets :

Phase de vente de dernière minute : Cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du premier arrivé, premier servi. Contrairement aux loteries, il s’agit ici de transactions en temps réel. C’est la dernière fenêtre pour acheter directement auprès de la FIFA.

Plateforme officielle de revente FIFA : C’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur faciale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : Les supporters peuvent aussi trouver des billets sur des plateformes comme StubHub . C’est souvent la meilleure option pour les matches à élimination directe les plus demandés, même si les prix peuvent différer de la valeur faciale. Vérifiez toujours les conditions générales du site secondaire avant d’acheter.

Présentation du NRG Stadium

Capacité pour la Coupe du monde 68 311 Année d’ouverture 2002 Résident(s) habituel(s) Houston Texans (NFL) Adresse One NRG Park, Houston, TX 77054, USA Billets Billets

Quel est le plan des places du NRG Stadium pour la Coupe du monde ?

Le plan des places du NRG Stadium pour la Coupe du monde repose sur une configuration ovale à plusieurs niveaux, divisée en quatre catégories principales de billets FIFA, les voici :

Catégorie 1 (lignes de touche premium) : située dans l’anneau inférieur (niveau 100) le long des lignes de touche centrales. Ces places offrent les vues les plus directes et les plus proches du terrain.

Catégorie 2 (angles et lignes de touche élargies) : elle couvre les sections d’angle de l’anneau inférieur ainsi que certaines places le long des lignes de touche à l’étage supérieur qui s’étendent depuis le milieu de terrain.

Catégorie 3 (derrière les buts et angles supérieurs) : située dans les niveaux supérieurs directement derrière les buts, ainsi que dans les sections d’angle les plus hautes.

Catégorie 4 (plus haute élévation) : les places les plus abordables se trouvent dans les sections d’angle les plus hautes des niveaux 600 et 700. Elles offrent une vue panoramique, en plongée.

Histoire du NRG Stadium

Le NRG Stadium a ouvert ses portes en 2002 et il est depuis le domicile des Houston Texans de la NFL. Il est notamment devenu le premier stade de NFL à disposer d’un toit rétractable.

Il n’est toutefois pas surprenant que le NRG Stadium accueille sept matches pendant la Coupe du monde 2026, puisqu’il est devenu un site de football réputé. L’équipe nationale masculine des États-Unis y a joué à plusieurs reprises et le Mexique utilise également ce stade pour accueillir des matches amicaux internationaux.

Puisqu’on parle des États-Unis et du Mexique, les voisins et rivaux se sont affrontés au NRG Stadium en juillet dernier, en finale de la Gold Cup 2025 de la CONCACAF. Plus de 70 000 supporters ont vu le Mexique s’imposer 2-1 et soulever le trophée.

Quelles équipes jouent au NRG Stadium ?

Le NRG Stadium est actuellement le domicile des Houston Texans, célèbres pensionnaires de NFL.

Équipe Ligue Houston Texans NFL

Comment se rendre au NRG Stadium

Transports en commun

Le meilleur moyen, et le plus efficace, de se rendre au NRG Stadium en transports en commun pendant la Coupe du monde est d’emprunter le métro léger METRORail Red Line, qui vous dépose à quelques minutes à pied seulement des entrées du stade.

Pour absorber les foules de la Coupe du monde, les trains passent à une capacité de deux voitures et circuleront toutes les 5 minutes pendant les heures de pointe du tournoi. Un trajet simple coûtera un tarif fixe de 1,25 $. Les quais METRO acceptent les cartes de crédit, les cartes de débit, Apple Pay, Google Pay, ou vous pouvez utiliser l’application numérique Ride METRO.

En voiture

En raison d’un trafic extrême les jours de match et des prix élevés du stationnement au stade, souvent supérieurs à 50 $, les autorités locales des transports déconseillent fortement de se rendre directement au stade en voiture. Toutefois, si vous utilisez votre voiture, vous devrez acheter à l’avance en ligne un laissez-passer de stationnement officiel sur JustPark.

Préparez-vous à d’importants contrôles de sécurité et à des retards de déplacement susceptibles d’allonger considérablement les temps de trajet habituels sur la South Loop, la West Loop et la Highway 288.

Visites guidées du NRG Stadium

Des visites du NRG Stadium validées officiellement par la FIFA sont proposées à certaines dates sans match avant et pendant la Coupe du monde. Les visites durent de 90 minutes à deux heures et donnent accès aux espaces d’hospitalité premium, aux zones médias, aux vestiaires et aux points de vue au bord du terrain. Ces visites exclusives de la Coupe du monde coûtent environ 50 à 60 $ par personne.

En dehors des périodes de haute sécurité de la Coupe du monde, les visites publiques standard sont gérées directement par les opérateurs du NRG Stadium. Elles sont généralement programmées à 10 h 15, 12 h et 14 h les mardis et jeudis, et sont proposées à un tarif d’environ 6 $ pour les adultes.

Où manger et boire près du NRG Stadium

La zone située directement autour du NRG Stadium est dominée par quelques établissements emblématiques de la cuisine texane. Ces valeurs sûres, comme Pappasito's Cantina, Pappadeaux Seafood Kitchen et Clutch City Cluckers, se trouvent juste à la sortie de la rocade, ce qui en fait des options parfaites pour manger et boire avant ou après le match. Un avertissement toutefois : attendez-vous à une foule immense les jours de match.

Ceux qui recherchent un verre rapide à proximité peuvent essayer des bars sportifs comme Red River Ice House, qui dispose d’écrans géants à profusion, d’un patio extérieur, d’une table de billard et de bières artisanales locales. Une autre option intérieure/extérieure plus animée est Swagger, qui propose une restauration de pub décontractée ainsi que différentes alternatives de food trucks.

Pour trouver des watch parties animées spécialement dédiées au football, des jardins à bière en plein air ou un plus large choix de gastropubs indépendants, vous pouvez facilement prendre la METRORail Red Line vers le nord jusqu’aux quartiers voisins comme Rice Village, Midtown ou Downtown.

Simone on Sunset organise des soirées spéciales football sur son patio extérieur couvert et sert des pizzas, des assiettes à partager et des cocktails artisanaux. Il y a aussi le Social Beer Garden, un immense lieu intérieur/extérieur à l’atmosphère vibrante. Les matches de la Coupe du monde y seront diffusés sur un écran LED de 20 pieds et il y aura des food trucks locaux tournants pour ceux qui auront un petit creux pendant l’action.