Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Atlanta : calendrier du Mercedes-Benz Stadium, billets de dernière minute et places

Atlanta accueille cet été l’élite mondiale du football et n’a désormais plus qu’un seul dernier match de la Coupe du monde à recevoir : une demi-finale entre la Norvège ou l’Angleterre et l’Argentine ou la Suisse.

Le Mercedes-Benz Stadium, situé dans le centre-ville, a accueilli un total de huit matches pendant la Coupe du monde 2026, dont deux rencontres de groupe de l’Espagne et l’une des demi-finales.

Comprendre les caractéristiques du stade, l’état de la pelouse et les itinéraires de transport aide les supporters en déplacement à se préparer pour une expérience de match inoubliable. Les fans à distance peuvent eux aussi optimiser leur stratégie pour le tournoi en profitant d’offres premium de paris sportifs avant le coup d’envoi. Rendez-vous sur notre guide promotionnel dédié pour profiter d’une offre de bienvenue de premier plan avec notre code promo Stake vérifié.

Quels matches de la Coupe du monde 2026 se jouent au Mercedes-Benz Stadium ?

Date Match Prix moyens à la revente Billets mer. 15 juil. Demi-finale : Norvège ou Angleterre vs Argentine ou Suisse (15 h ET) 1 100 $ - 4 500 $ Billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde à Atlanta au Mercedes-Benz Stadium ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde, y compris la Visa Presale et les premiers Random Selection Draws, sont terminées. Avec une demande record, la disponibilité principale via les phases initiales est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel de la vente de billets :

Phase de vente de dernière minute : cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du premier arrivé, premier servi. Contrairement aux loteries, il s’agit ici de transactions en temps réel. C’est la dernière fenêtre pour acheter directement auprès de la FIFA.

Official FIFA Resale Marketplace : c’est la seule plateforme autorisée pour permettre aux fans d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur faciale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Plateformes de marché secondaire : les fans peuvent aussi trouver des billets sur des plateformes comme StubHub . Il s’agit souvent des meilleures options pour les matches à élimination directe les plus demandés, même si les prix peuvent varier par rapport à la valeur faciale. Vérifiez toujours les conditions générales du site secondaire avant d’acheter.

Présentation du Mercedes-Benz Stadium

Capacité pour la Coupe du monde 75 000 Année d’ouverture 2017 Résident(s) habituel(s) Atlanta Falcons (NFL), Atlanta United FC (MLS) Adresse 1414 Andrew Young International Blvd NW Atlanta, GA 30303, USA

Quel est le plan des places du Mercedes-Benz Stadium pour la Coupe du monde ?

Le plan des places du Mercedes-Benz Stadium pour la Coupe du monde présente une configuration en bol à trois niveaux optimisée pour le football. Il est réparti entre les niveaux standards 100, 200 et 300, ainsi que des suites premium au niveau du terrain. La répartition est la suivante :

Niveau 100 (Lower Bowl) : les rangées les plus basses offrent la plus grande proximité avec la pelouse, même si les rangées intermédiaires à hautes de ce niveau permettent une vue plus complète de l’action.

Niveau 200 (Club & Mid Bowl) : ce niveau propose des prestations premium, notamment l’AMG Lounge et le Truist Club, situés directement le long des lignes de milieu de terrain.

Niveau 300 (Upper Bowl) : les sections 301 à 350 composent l’anneau supérieur du stade. Plus éloignées de l’action, ces rangées proposent toutefois les catégories de billets les plus abordables, comme la catégorie 4, et offrent une bonne visibilité grâce à la forte inclinaison des tribunes.

Histoire du Mercedes-Benz Stadium

Le Mercedes-Benz Stadium a ouvert ses portes en 2017 pour remplacer le Georgia Dome, et les Atlanta Falcons de la NFL ainsi qu’Atlanta United FC de la MLS en sont les résidents réguliers depuis lors.

Plusieurs événements auparavant disputés au Georgia Dome ont été transférés au Mercedes-Benz Stadium après son achèvement, notamment plusieurs événements de football universitaire, comme la finale de la SEC, le Peach Bowl et le College Football Playoff National Championship (2018, 2025).

Après avoir accueilli en 2019 le premier Super Bowl d’Atlanta en presque vingt ans, le Mercedes-Benz Stadium doit de nouveau recevoir la plus grande affiche du football en 2028, avec le Super Bowl LXII.

Il n’est pas surprenant que le Mercedes-Benz Stadium accueille huit matches pendant la Coupe du monde 2026, tant il est devenu un lieu réputé pour le football. De nombreuses rencontres de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025 s’y sont déroulées, ainsi que quelques matches pendant la Copa América 2024.

Quelles équipes jouent au Mercedes-Benz Stadium ?

Le Mercedes-Benz Stadium est actuellement le domicile des Atlanta Falcons en NFL et d’Atlanta United FC, pensionnaire réputé de la MLS.

Équipe Championnat Atlanta Falcons NFL Atlanta United FC MLS

Comment se rendre au Mercedes-Benz Stadium

Transports en commun

Le meilleur moyen, et le plus simple, de se rendre au Mercedes-Benz Stadium en transports en commun pendant la Coupe du monde est d’utiliser le réseau ferroviaire rapide de la ville, le MARTA. Le stade se situe en plein centre-ville d’Atlanta, ce qui le rend extrêmement accessible en train. Les jours de match de la Coupe du monde, le MARTA fera circuler des trains à grande capacité toutes les cinq minutes afin d’absorber les énormes foules de supporters.



Le prix standard d’un aller simple est de 2,50 $, soit 5 $ aller-retour. Le MARTA dispose du système tarifaire Better Breeze amélioré, qui vous permet d’éviter totalement les files aux distributeurs en station. Vous pouvez payer directement aux portillons avec n’importe quelle carte bancaire sans contact ou un portefeuille mobile.

En voiture

Si vous souhaitez vous rendre au Mercedes-Benz Stadium en voiture, vous devez acheter à l’avance en ligne un pass de parking officiel sur JustPark. Il est fortement déconseillé de se rendre directement dans la zone du stade sans pass de parking réservé à l’avance, car vous serez refoulé au strict périmètre de sécurité mis en place par la FIFA.

Le Mercedes-Benz Stadium est situé au 1414 Andrew Young International Blvd NW Atlanta, GA 30303. Il vaut mieux éviter Northside Drive et Centennial Olympic Park Drive si possible. Ces grands axes connaissent de sévères embouteillages et sont largement bloqués en raison des périmètres de sécurité et des fan zones.

Visites guidées du Mercedes-Benz Stadium

Des visites officielles de la Coupe du monde sont organisées au Mercedes-Benz Stadium jusqu’au 14 juillet. Il s’agit d’une expérience à durée limitée, spécifique au tournoi, offrant un accès aux coulisses du site transformé.



Ces visites guidées par des experts durent de 60 à 90 minutes et vous emmènent directement dans les zones médias de la Coupe du monde, les vestiaires des joueurs et les espaces club premium. Vous aurez également accès à des points de vue emblématiques au niveau du terrain.



Les billets doivent être achetés à l’avance en ligne, avec des tarifs standard à partir de 55 $.

Où manger et boire près du Mercedes-Benz Stadium

On trouve près du Mercedes-Benz Stadium des établissements adaptés à tous les goûts des fans de la Coupe du monde, avec un mélange de bars sportifs animés, de brasseries artisanales locales et de restaurants historiques du Sud.

Comme le secteur sera extrêmement fréquenté les jours de match, il est essentiel de choisir des adresses en fonction de leur proximité et de leur ambiance pour les supporters.

Wild Leap Atlanta est une immense taproom sur plusieurs niveaux, située à seulement quelques pas du stade. C’est l’une des destinations les plus populaires les jours de match, avec une vaste terrasse extérieure et des braseros.

Légèrement au nord du stade, dans le Centennial Park District, se trouve Twin Smokers. L’endroit est idéal pour les grands groupes à la recherche d’un barbecue en service rapide avant de se rendre au match.

Si vous voulez économiser de l’argent et éviter la foule dans les rues, le Mercedes-Benz Stadium est célèbre pour ses prix pensés pour les fans. À l’intérieur du stade, hot-dogs, bretzels et sodas sont réputés très abordables (2 $ à 5 $).



