Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Atlanta : calendrier du Mercedes-Benz Stadium, billets de dernière minute et places disponibles

Cet été, Atlanta accueille l’élite mondiale du football et la capitale géorgienne est en effervescence. Le Mercedes-Benz Stadium, situé en centre-ville, accueillera au total huit matches lors de la Coupe du monde 2026, dont deux rencontres de phase de groupes de l’Espagne et l’une des demi-finales.

L’arène fait partie des seize stades américains, canadiens et mexicains qui accueilleront les rencontres de juin à juillet, lorsque 48 sélections s’affronteront pour le plus prestigieux des trophées.

En raison de contraintes de parrainage, l’enceinte sera rebaptisée « Atlanta Stadium » durant la compétition.

Que vous assistiez à une rencontre ou que vous souhaitiez simplement visiter l’enceinte lors de votre passage en ville, GOAL vous fournit toutes les informations nécessaires pour profiter pleinement de cette expérience unique.

Quels matchs de la Coupe du monde 2026 se dérouleront au Mercedes-Benz Stadium ?

Date Calendrier Lieu Billets Lun 15 juin Espagne vs Cap-Vert (12 h, heure de l’Est) Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Billets Jeudi 18 juin République tchèque - Afrique du Sud (12 h HE) Stade Mercedes-Benz (Atlanta) Billets Dimanche 21 juin Espagne vs Arabie saoudite (12 h HE) Stade Mercedes-Benz (Atlanta) Billets Mercredi 24 juin Maroc vs Haïti (18 h HE) Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Billets Samedi 27 juin République démocratique du Congo - Ouzbékistan (19 h 30 HE) Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Billets Mercredi 1er juillet 16es de finale : Vainqueur du groupe L - 3e des groupes E/H/I/J/K (12 h HE) Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Billets Mardi 7 juillet Huitièmes de finale : à confirmer vs à confirmer (12 h HE) Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Billets

Mercredi 15 juillet

Demi-finale : à confirmer vs à confirmer (15 h, HE)

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Billets

Le Mercedes-Benz Stadium accueillera au total huit matches lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Cela comprend cinq rencontres de la phase de groupes, un match des seizièmes de finale, un des huitièmes de finale et une demi-finale.

Bien que sa construction n’ait été achevée qu’en 2017, l’enceinte polyvalente a déjà accueilli de nombreux événements sportifs et culturels de premier plan, dont le Super Bowl LIII en 2019, ainsi que des concerts de stars internationales.

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde à Atlanta, au Mercedes-Benz Stadium ?

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort aléatoires anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors de la première phase de vente est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : unique plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés au prix facial. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors s’éloigner du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Présentation du Mercedes-Benz Stadium

Capacité d’accueil pour la Coupe du monde 75 000 Année d’ouverture 2017 Équipes résidentes Atlanta Falcons (NFL), Atlanta United FC (MLS) Adresse 1414 Andrew Young International Boulevard NW, Atlanta, GA 30303, États-Unis Billets Billets

Quel est le plan de places du Mercedes-Benz Stadium pour la Coupe du monde ?

Le plan des places du Mercedes-Benz Stadium pour la Coupe du monde présente une configuration en gradins à trois niveaux optimisée pour le football. Il est divisé en niveaux standard 100, 200 et 300, ainsi qu’en loges premium au niveau du terrain. La répartition est la suivante :

Niveau 100 (basse fosse) : les premières rangées placent les spectateurs au plus près de la pelouse ; en revanche, les rangées du milieu à la partie supérieure offrent une vision plus large de l’action.

Niveau 200 (Club & Mid Bowl) : il offre des prestations haut de gamme, dont l’AMG Lounge et le Truist Club, directement sur les lignes médianes.

Niveau 300 (tribune supérieure) : les sections 301 à 350 occupent la partie la plus élevée de l’enceinte. Si la distance avec le terrain est plus grande, ces places proposent les tarifs les plus abordables (notamment la catégorie 4) et bénéficient d’une vue dégagée grâce à l’inclinaison prononcée des gradins.

Histoire du Mercedes-Benz Stadium

Inauguré en 2017 pour succéder au Georgia Dome, le Mercedes-Benz Stadium accueille les matchs des Falcons d’Atlanta (NFL) et de l’Atlanta United FC (MLS).

De nombreux événements universitaires initialement programmés au Georgia Dome y ont été transférés, parmi lesquels le championnat de la SEC, le Peach Bowl et le match de championnat national universitaire (2018 et 2025).

Après avoir accueilli le premier Super Bowl d’Atlanta depuis près de vingt ans en 2019, le stade est déjà prévu pour accueillir à nouveau le plus grand événement du football américain en 2028 (Super Bowl LXII).

Il accueillera également huit rencontres de la Coupe du monde 2026, plusieurs matches de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025 ainsi que quelques rencontres de la Copa América 2024, confirmant son statut de haut lieu du football international.

Quelles équipes évoluent au Mercedes-Benz Stadium ?

Le Mercedes-Benz Stadium est actuellement l’antre des Falcons d’Atlanta (NFL) et de l’Atlanta United FC (MLS).

Équipe Ligue Atlanta Falcons NFL Atlanta United FC MLS

Comment rejoindre le Mercedes-Benz Stadium

Transports en commun

Pendant la Coupe du monde, le moyen le plus simple et le plus serein pour rejoindre le Mercedes-Benz Stadium est d’utiliser le réseau ferroviaire rapide de la ville, MARTA. Situé en plein centre-ville d’Atlanta, le stade est parfaitement accessible en train. Les jours de match, MARTA renforce sa fréquence et fait circuler des rames à grande capacité toutes les cinq minutes pour absorber l’afflux de supporters.



Un billet simple coûte 2,50 $, soit 5 $ l’aller-retour. Grâce au système tarifaire amélioré Better Breeze, vous pouvez éviter les files d’attente aux automates : payez directement au portillon avec n’importe quelle carte bancaire sans contact ou un portefeuille électronique.

En voiture

Si vous optez pour la voiture, achetez impérativement votre place de parking en ligne sur JustPark avant de partir ; sans ce sésame, vous serez refoulé dès le périmètre de sécurité FIFA.

Le Mercedes-Benz Stadium est situé au 1414 Andrew Young International Blvd NW, Atlanta, GA 30303. Évitez, si possible, Northside Drive et Centennial Olympic Park Drive. Ces artères principales sont souvent très encombrées et peuvent être fermées à la circulation en raison des périmètres de sécurité et des zones réservées aux supporters.

Visites guidées du Mercedes-Benz Stadium

Jusqu’au 14 juillet, des visites officielles de la Coupe du monde sont proposées au Mercedes-Benz Stadium. Cette expérience exclusive et temporaire permet d’accéder aux coulisses d’un site entièrement repensé pour l’événement. Guidées par des experts,



les visites durent de 60 à 90 minutes et vous mènent dans les zones médias, les vestiaires des joueurs et les espaces VIP. Vous profiterez également de points de vue emblématiques au niveau du terrain.



Les billets, à partir de 55 $, doivent être achetés en ligne à l’avance.

Où manger et boire un verre près du Mercedes-Benz Stadium

Les environs regorgent d’adresses pour satisfaire tous les fans, des bars sportifs animés aux brasseries artisanales locales en passant par les restaurants traditionnels du Sud.

Les jours de match, le quartier étant très animé, choisissez de préférence des établissements proches du stade et réputés pour leur ambiance.

Wild Leap Atlanta, immense bar à bières sur plusieurs niveaux à deux pas du stade, attire les foules les jours de match grâce à sa grande terrasse extérieure et à ses foyers.

Situé légèrement plus au nord, dans le quartier de Centennial Park, Twin Smokers est l’option idéale pour les grands groupes qui souhaitent un barbecue rapide au comptoir avant de se rendre au match.

Enfin, si vous souhaitez limiter les dépenses et éviter la cohue, sachez que le Mercedes-Benz Stadium pratique des tarifs très abordables pour les supporters : à l’intérieur, hot-dogs, bretzels et sodas sont proposés entre 2 et 5 dollars.



