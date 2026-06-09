Guide complet de la Coupe du monde 2026 pour les supporters arabes : billets, informations sur les groupes et stades en Amérique du Nord

La Coupe du monde 2026 s’annonce comme un tournant historique pour le football du Moyen-Orient. Avec l’élargissement du tournoi à 48 équipes, un record de huit nations arabes se sont qualifiées pour la compétition qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Des Lions de l’Atlas du Maroc, qui espèrent rééditer leurs exploits de 2022, à la Jordanie, dont la première participation ressemble à un conte de fées, la présence régionale en Amérique du Nord est sans précédent.

GOAL vous propose le guide complet pour tous les supporters venant de la région MENA, avec le calendrier des matchs, les informations pratiques sur les stades et des conseils de voyage indispensables.

Quelles équipes arabes se sont qualifiées pour la Coupe du monde 2026 ?

Huit nations ont officiellement obtenu leur place, marquant la plus forte représentation du monde arabe de l’histoire de la FIFA :

Maroc : finaliste malheureux en 2022, le pays revient avec l’ambition de confirmer son statut de puissance continentale.

Égypte : Mohamed Salah mène les Pharaons, déterminés à atteindre enfin les phases à élimination directe.

Arabie saoudite : les Faucons verts entendent capitaliser sur leur célèbre victoire contre l’Argentine.

Algérie : Les Renards du désert font leur retour sur la scène mondiale après douze ans d’absence.

Tunisie : Les Aigles de Carthage misent sur leur solidité défensive habituelle.

Qatar : Les hôtes de 2022 se sont méritamment qualifiés via le parcours asiatique.

Irak : Un retour historique des Lions de Mésopotamie après 40 ans d’absence.

Jordanie : Les nouveaux venus du tournoi et la plus grande surprise des qualifications.

Calendrier de la Coupe du monde 2026 : phase de groupes des sélections arabes.

Les supporters qui planifient leur itinéraire doivent tenir compte des distances considérables entre les villes hôtes. Voici le calendrier complet des équipes arabes :

1^(re) journée :

Date Match Lieu Billets 13 juin Qatar - Suisse Levi’s Stadium, San Francisco, États-Unis Billets 14 juin Brésil - Maroc MetLife Stadium, New York/New Jersey, États-Unis Billets 15 juin Suède vs Tunisie Estadio BBVA, Monterrey, Mexique Billets 15 juin Belgique vs Égypte Lumen Field, Seattle, États-Unis Billets 16 juin Arabie saoudite – Uruguay Hard Rock Stadium, Miami, États-Unis Billets 17 juin Irak - Norvège Gillette Stadium, Boston, États-Unis Billets 17 juin Argentine vs Algérie GEHA Field, Kansas City, États-Unis Billets 17 juin Autriche vs Jordanie Levi’s Stadium, San Francisco, États-Unis Billets

2ᵉ journée :

Date Match Lieu Billets 18 juin Canada vs Qatar BC Place, Vancouver, CAN Billets 19 juin Écosse vs Maroc Gillette Stadium, Boston, États-Unis Billets 21 juin Tunisie vs Japon Estadio BBVA, Monterrey, Mexique Billets 21 juin Espagne vs Arabie saoudite Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, États-Unis Billets 21 juin Nouvelle-Zélande vs Égypte BC Place, Vancouver, CAN Billets 22 juin France – Irak Stade de Philadelphie, Philadelphie, États-Unis Billets 22 juin Jordanie vs Algérie Levi’s Stadium, San Francisco, États-Unis Billets

3ᵉ journée :

Date Match Lieu Billets 24 juin Bosnie-Herzégovine - Qatar Stade de Seattle, Seattle, États-Unis Billets 24 juin Maroc vs Haïti Stade d’Atlanta, Atlanta, États-Unis Billets 25 juin Tunisie vs Pays-Bas Stade de Kansas City, Kansas City, États-Unis Billets 26 juin Sénégal vs Irak Stade de Toronto, Toronto, CAN Billets 26 juin Cap-Vert vs Arabie saoudite Stade de Houston, Houston, États-Unis Billets 26 juin Égypte vs Iran Stade de Seattle, Seattle, États-Unis Billets 27 juin Algérie vs Autriche Stade de Kansas City, Kansas City, États-Unis Billets

Le 27 juin, l’équipe de Jordanie affronte l’Argentine.

Jordanie contre Argentine

Stade de Dallas, Dallas, États-Unis

Billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 des nations arabes ?

Les grandes loteries et les préventes étant désormais closes, l’obtention d’une place pour soutenir l’une des huit sélections arabes exige une stratégie bien pensée.

La demande en provenance de la région MENA et de la diaspora nord-américaine est au plus haut, mais des places restent accessibles.

Voici l’état actuel de la disponibilité des billets pour les supporters arabes :

1. Phase de vente de dernière minute

Il s’agit de la dernière période officielle d’achat direct auprès de la FIFA, actuellement en cours.

Fonctionnement : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi » sur FIFA.com/tickets.

La FIFA met en vente de nouveaux billets de manière continue jusqu'aux jours de match.

Si les rencontres de sélections telles que l’Égypte ou le Maroc affichent déjà « complet », connectez-vous quotidiennement à 11 h 00, heure de l’Est (19 h 00, heure de la Grèce) : c’est à ce moment que de nouveaux contingents sont généralement mis en ligne.

2. Marché officiel de revente de la FIFA

C’est le seul canal 100 % sécurisé pour acheter des places au prix facial auprès d’autres supporters, ce qui vous protège des arnaques et garantit la validité de votre billet à votre nom.

C’est le meilleur canal pour les affiches très demandées comme Arabie saoudite – Uruguay ou Jordanie – Argentine, car les supporters qui ne peuvent plus se déplacer y remettent leurs places en vente. La plateforme reste ouverte jusqu’à une heure avant le coup d’envoi.

3. Marchés secondaires

Bien que la FIFA recommande les canaux officiels, des plateformes secondaires comme StubHub sont actives sur le marché nord-américain.

En phase à élimination directe, si nos sélections arabes se qualifient pour les huitièmes de finale ou plus, ces plateformes deviennent souvent la principale source de places, bien que les tarifs dépassent généralement la valeur nominale.

Important : vérifiez que le vendeur propose bien une garantie de « transfert mobile », car tous les billets de 2026 sont strictement numériques et accessibles uniquement via l’application officielle de billetterie de la FIFA.

FIFA PASS

Un outil indispensable pour les supporters en provenance du Moyen-Orient.

Les spectateurs se rendant aux États-Unis peuvent utiliser le FIFA PASS pour accélérer la prise de rendez-vous visa.

Compte tenu du calendrier, gardez votre numéro de billet à portée de main pour utiliser ce service dès maintenant si vous devez encore obtenir votre visa B1/B2.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 ?

La FIFA a opté pour une tarification variable : les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les billets pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € - 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Quelles sont les conditions de voyage et d’entrée pour les supporters arabes dans les pays hôtes de la Coupe du monde 2026 ?

Se déplacer entre les trois pays hôtes nécessite une planification minutieuse. La plupart des supporters venant du Moyen-Orient auront besoin :

États-Unis : visa de visiteur B1/B2 ou autorisation ESTA pour les détenteurs de double nationalité éligibles.

Canada : une autorisation de voyage électronique (AVE) pour les voyageurs exemptés de visa ou un visa de visiteur standard.

Mexique : la plupart des passeports arabes doivent être accompagnés d’un visa, mais les détenteurs d’un visa américain valide sont généralement admis automatiquement.

La FIFA Fan ID (équivalente à la carte Hayya) facilitera le passage des frontières.

Les vols intérieurs entre Miami et Seattle peuvent durer plus de six heures ; réservez donc tôt vos forfaits aériens multi-destinations pour profiter des meilleurs tarifs.

Comment réserver vos vols pour la Coupe du monde en Amérique du Nord ?

Que vous visiez Los Angeles, Toronto ou Mexico, utilisez un comparateur comme Skyscanner pour mettre en concurrence les compagnies aériennes et dénicher le tarif le plus bas.

Une fois votre vol réservé, souscrivez une assurance voyage flexible pour vous prémunir contre toute annulation ou modification d’horaire de dernière minute.

Voyagez léger tout en emportant les documents indispensables : billet de match, passeport et itinéraire imprimé. Vous passerez ainsi plus rapidement les contrôles de sécurité et éviterez des frais superflus.

Arrivez tôt au stade et repérez les options de transport local afin de garantir un déroulement sans accroc le jour du match.

En suivant ces étapes simples, vous profiterez sereinement de chaque instant de la compétition, sans stress ni dépenses superflues.

Où se loger pour les matchs de la Coupe du monde 2026 ?

Bien qu’une large gamme d’hébergements soit disponible, la demande dans les villes hôtes s’annonce historique. Réservez donc votre hôtel dès que possible pour profiter des meilleurs prix et d’un emplacement proche des stades ou des transports en commun.

Booking.com propose des options flexibles, telles que des chambres remboursables et des facilités de paiement différé, vous permettant de réserver votre séjour sans risque financier si vos plans ou les résultats de votre équipe venaient à changer.

Transports locaux pour la Coupe du monde 2026

Bien que les États-Unis et le Canada soient connus pour leur forte dépendance à la voiture, les villes hôtes mettent tout en œuvre pour la Coupe du monde en déployant des réseaux de transports publics de pointe, ainsi qu’en apportant des modifications aux parkings et aux transports.

Voici tout ce que vous devez savoir pour vous déplacer comme un habitant du coin :

Applications de transport intelligentes : téléchargez-les avant le coup d’envoi pour réserver vos trajets en un clin d’œil, notamment entre les fan zones et votre hébergement.

Dans des métropoles comme New York, Toronto ou Los Angeles, les réseaux de métro et de bus assurent des liaisons directes et économiques vers les stades, vous épargnant les embouteillages les jours de match.

Si vous suivez l’équipe nationale du Qatar entre villes hôtes voisines, comme sur le trajet relativement court entre Houston et Dallas, la location d’une voiture s’avère un choix pertinent. Cette option offre à votre groupe la liberté d’explorer à son rythme et peut s’avérer très économique pour les familles ou les amis voyageant ensemble.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le tournoi de 2026 sera le plus grand de l’histoire, avec 16 villes hôtes réparties dans trois pays.