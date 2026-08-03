Guerre pour le trône de la FIFA : Trump promet de sauver Infantino jusqu'au bout

Alors que se multiplient les appels à écarter Gianni Infantino de la présidence de la Fédération internationale de football (FIFA), le président américain Donald Trump s'est immiscé dans la crise pour tenter de sauver son proche allié, après que le projet de privatisation des actifs commerciaux de la Coupe du monde s'est transformé en la plus grande crise menaçant l'avenir de l'homme le plus puissant du football mondial.

Des sources ont révélé au quotidien britannique The Telegraph que Trump était prêt à tout mettre en œuvre pour maintenir Infantino à son poste, à l'heure où de vastes alliances internationales se forment pour lui retirer leur confiance, à la suite de l'effondrement de son plan controversé visant à vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés.

Gianni Infantino fait face à des pressions croissantes en faveur de sa démission, après l'effondrement de son plan, estimé à 15 milliards de dollars, qui visait à privatiser les actifs commerciaux du football et à en vendre des parts à des investisseurs.

L'échec du projet a suscité une vague de colère dans les coulisses du football mondial, poussant un certain nombre de confédérations continentales et de fédérations nationales à reconsidérer leur soutien au président de la FIFA, dans un contexte de revendications de plus en plus nombreuses en faveur d'un changement à la tête de la Fédération internationale.

Des manœuvres au sein de l'administration Trump

Des rapports ont indiqué, lundi, qu'Infantino se préparait à mener des discussions avec des responsables de l'administration Trump, dont le secrétaire d'État américain Marco Rubio, dans une tentative de renforcer sa position au sein de la FIFA, mais la Fédération internationale de football et le département d'État américain se sont empressés de démentir la véracité de ces informations.

Malgré cela, un haut responsable américain proche de Trump et d'Infantino a affirmé à The Telegraph que le président américain vouait désormais une grande estime au président de la FIFA, après qu'il eut joué un rôle important dans l'organisation par les États-Unis de ce que le responsable a qualifié de « meilleure édition de la Coupe du monde de tous les temps », assurant que Trump souhaitait qu'il reste à son poste.

Le tournoi a connu une vive polémique lorsque Trump a révélé, dans un précédent inhabituel, qu'il avait demandé à Infantino d'intervenir pour annuler la suspension du joueur Folarin Balogun avant la confrontation entre les États-Unis et la Belgique en huitièmes de finale.

La source a déclaré : « Gianni nous a énormément aidés à offrir la meilleure Coupe du monde de tous les temps. Le président l'admire beaucoup, et je suis convaincu qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour l'aider. »

Et d'ajouter : « Je ne pense pas que le président changera d'avis à son sujet, car c'est un homme extrêmement loyal. Gianni a contribué à ce que les États-Unis obtiennent l'organisation de la Coupe du monde, et nous en sommes très reconnaissants. »

Un rêve à l'ONU et une relation étroite

Avant l'éclatement de la crise, des rapports avaient fait état de la volonté de Trump de proposer la candidature d'Infantino au poste de prochain secrétaire général des Nations unies, malgré ses critiques répétées à l'égard de l'organisation internationale et son estimation qu'elle ne remplissait plus la fonction pour laquelle elle avait été créée.

Le début de la solide relation entre Trump et Infantino remonte à août 2018, lorsque les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois, le président de la FIFA offrant au président américain deux cartons, un jaune et un rouge, sur le ton de la plaisanterie, en lui disant qu'ils pourraient l'aider à composer avec les médias.

Depuis, la relation entre les deux parties s'est considérablement renforcée. Lors de la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du monde 2026, en décembre dernier, Infantino a offert à Trump un trophée en or portant son nom, ainsi qu'une médaille qu'il lui a passée autour du cou.

Trump a également reçu le « Prix de la paix de la FIFA » en décembre, peu de temps après avoir échoué à obtenir le prix Nobel de la paix, qu'il n'a jamais caché vouloir remporter.

Des tentatives de contact vaines et une défense américaine

Dans un nouveau rebondissement, le quotidien New York Post a rapporté qu'Infantino avait tenté de joindre Trump après l'effondrement du projet de vente des droits de la Coupe du monde, mais qu'il n'était pas parvenu à le contacter.

Interrogé, vendredi, sur le projet de vente des droits du tournoi, Trump a affirmé n'avoir pas discuté de ce dossier avec le président de la FIFA.

De son côté, Paolo Zamboli, l'envoyé spécial pour les partenariats mondiaux, a déclaré que le bilan d'Infantino ne traduisait pas une volonté de protéger un « club fermé » réunissant les institutions les plus riches du football, mais témoignait au contraire d'une réelle recherche d'élargissement de la diffusion du jeu et de la volonté d'offrir à davantage de pays, de communautés et d'enfants la possibilité d'en bénéficier.

Il a ajouté : « Il a écouté les inquiétudes et a retiré la proposition, et c'est un comportement digne des véritables dirigeants. Le débat doit désormais se concentrer sur la manière de répartir les richesses et les opportunités du football entre l'ensemble des 211 fédérations membres, plutôt que de les laisser entre les mains d'une minorité. »

L'Angleterre mène le front de l'opposition

En revanche, la Fédération anglaise de football joue un rôle central dans la formation d'une nouvelle alliance mondiale cherchant à écarter Infantino, en coordination avec l'Union des associations européennes de football (UEFA), qui a intensifié ses contacts avec les fédérations d'Afrique et d'Asie pour rallier des soutiens contre le président de la FIFA.

Les informations de The Telegraph confirment que la Fédération anglaise a déjà retiré son soutien à Infantino et se préparait à l'en informer officiellement, en signe de protestation contre le projet de vente de parts de la Coupe du monde, qui prévoyait la participation d'investisseurs liés au président américain Donald Trump.

Les continents africain et asiatique comptent 100 fédérations nationales disposant du droit de vote, soit près de la moitié des membres de l'Assemblée générale de la FIFA, ce qui rend leur position déterminante dans toute démarche de retrait de confiance. Malgré cela, aucune fédération de ces deux continents n'a publiquement réclamé le départ d'Infantino. Au contraire, les fédérations du Maroc, du Qatar, du Sri Lanka et du Liban ont annoncé leur soutien au président de la FIFA.

La Confédération africaine de football n'a pas non plus contesté le projet de vente de parts de la Coupe du monde, se contentant d'affirmer qu'elle étudierait la proposition. Quant à la Confédération asiatique de football, elle a annoncé son rejet du projet, sans toutefois aller jusqu'à réclamer la destitution d'Infantino.

Le facteur temps constitue un élément décisif pour les opposants au président de la FIFA, car le dépôt d'une demande officielle de retrait de confiance exige un préavis pouvant aller jusqu'à trois mois, ce qui offre à Infantino l'occasion de tenter de regagner du soutien au sein de l'Assemblée générale.

Une réunion d'urgence a mis le feu aux poudres

Lors de la réunion d'urgence tenue par l'UEFA jeudi, Debbie Hewitt, présidente de la Fédération anglaise et vice-présidente de la FIFA, ainsi que plusieurs membres du Conseil de la FIFA, ont affirmé qu'ils n'avaient pas été informés du plan de vente de parts de la Coupe du monde.

Moins de 24 heures plus tard, Infantino a été contraint de retirer entièrement le projet, à la suite d'une vague d'objections sans précédent.

L'UEFA a mené la fronde contre le projet, annonçant que les 55 fédérations européennes étaient prêtes à boycotter les tournois mondiaux si Infantino poursuivait la mise en œuvre de son plan.

Laura McAllister, ancienne capitaine de la sélection du pays de Galles et vice-présidente de l'UEFA, a été la première à évoquer l'idée d'un boycott lors de la réunion d'urgence.

Le pays de Galles retire officiellement son soutien

Dans un communiqué officiel, la Fédération galloise de football a annoncé le retrait de son soutien à la candidature de Gianni Infantino pour un nouveau mandat s'étendant de 2027 à 2031.

Le communiqué a affirmé que les récents manquements en matière de gouvernance, de méthodes de travail, de leadership, de valeurs, de gestion des relations avec les parties prenantes, de communication, ainsi que les erreurs de jugement, avaient fait perdre à la Fédération galloise sa confiance dans la capacité d'Infantino à continuer de diriger le football mondial.

Il a ajouté que l'incapacité à placer l'intérêt du jeu au-dessus de toute autre considération était une chose inacceptable.

L'UEFA avait, samedi, dénoncé ce qu'elle a qualifié de « plans secrets élaborés à la hâte, manigancés par des personnes inconnues et procurant des bénéfices douteux au football », affirmant qu'elle travaillait à l'élaboration d'un plan destiné à empêcher que de tels faits ne se reproduisent à l'avenir.

La Fédération anglaise a répondu en affirmant son soutien total à la position de l'UEFA, insistant sur la nécessité de procéder à une révision complète et rigoureuse de la direction de la FIFA et de son système de gouvernance, de manière à garantir une gestion du football mondial dans la transparence et dans l'intérêt de l'ensemble des fédérations membres, tout en ancrant les principes de bonne gouvernance sur le long terme.

Les fédérations des Pays-Bas, d'Allemagne, de Norvège et de Suède ont également rejoint la Fédération anglaise, annonçant leur refus du maintien d'Infantino à la tête de la Fédération internationale de football.